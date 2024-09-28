Власти Дагестана анонсировали выплаты жертвам взрыва на заправке

28 сентября 2024, 15:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим - от 250 до 500 тысяч рублей, заявил глава Дагестана. На заправке, где произошел взрыв, ранее были найдены нарушения, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы, четверо получили помощь амбулаторно.

В Карабудахкентском район введен режим ЧС муниципального уровня. 28 сентября объявлено днем траура в республике.

Семьям погибших и пострадавших от взрыва власти выплатят от 250 тысяч до миллиона рублей, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. "По миллиону мы выделяем семьям погибших и от 250 [тысяч рублей] до 500 тысяч - пострадавшим", - цитирует Меликова "Интерфакс".

По словам Меликова, в республике планируется создать ассоциацию топливозаправщиков. "Мы планируем создать ассоциацию топливозаправщиков, деятельность которых была бы, прежде всего, направлена на оказание должных услуг населению, в том числе по вопросам безопасности. А мы на себя взяли бы ответственность, чтобы они могли зарабатывать, развивать и продвигать свой бизнес", - сказал он.

Меликов добавил, что эта работа должна проводиться "в диалоге с собственниками АЗС", пишет агентство.

Уголовное дело после взрыва на АЗС расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено, сообщил сегодня Следственный комитет.

На АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил также Меликов. "Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены", - приводит его слова ТАСС.

Глава республики добавил, что в 2023 году была приостановлена работе более 230 заправок из-за различных нарушений, но спустя непродолжительное время более 130 из них по решению суда продолжили работу, говорится в публикации.

Напомним, в августе 2023 года в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 37 человек. После этого Генпрокуратура объявила о масштабной проверке автозаправок в Дагестане. В результате проверок была прекращена работа 150 автозаправок из-за найденных нарушений, возбуждены два уголовных дела.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.