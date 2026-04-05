Двое спасенных из воды в Дербентском районе людей умерли в больнице

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Мамедкала в Дербентском районе после прорыва Геджухской плотины затоплены два района, проводится эвакуация жителей. Спасатели вытащили из воды семь человек, которых смыло на автомобиле, но двое из них скончались с больнице.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана произошло разрушение Геджухской плотины, эвакуированы жители шести сел. Большинство из них разместилось у родных, 94 человека отправлены в пункт временного размещения и еще восемь - в больницу. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию.

По данным Центра управления регионом Дагестана, машины смыло водой как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы.

Как следует из видео, снятого в светлое время суток, в поселке ревели сирены, на улицах при этом очень много воды. "Мамедкала. За что Дагестан такое наказание?" - сопроводил видео подписью глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

В темное время суток эвакуация продолжилась. На видео с места, которое разместила ГТРК "Дагестан" в 21.43 мск слышны крики людей. Утверждается, что видео снято "в эти минуты".

При этом глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил в 21.26 мск в своем Telegram-канале, что "все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы".

Из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища подтоплены два района посёлка Мамедкала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Мash, поселок полностью затоплен.

Глава Дербента сообщил в своем Telegram-канале, что принято решение мобилизовать дополнительную спецтехнику для устранения последствий подтоплений; подготовить волонтерские бригады для помощи в ликвидации последствий подтоплений. Также планируется создать на базе всех мечетей мобильные пункты для сбора информации в связи с проблемами со связью; а на базе Дербентского кадетского корпуса организовать сборный пункт помощи для пострадавших.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Дербенте 6 апреля осадков не ожидается. Небольшой дождь прогнозируется лишь 10 апреля. Сегодня ожидается переменная облачность при температуре + 16 градусов.

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей, заявили 31 марта власти республики. Также анонсированы компенсации тем, кто потерял имущество, здоровье или близких. К 2 апреля власти республики приняли более четырех тысяч заявлений на возмещение ущерба, причиненного наводнением.

