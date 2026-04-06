19:55, 6 апреля 2026

Жители дагестанского поселка озвучили детали эвакуации

Эвакуация людей в Дагестане. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Мамедкала, два района которого были затоплены, нуждаются в лекарствах, газовых плитах и генераторах.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана произошло разрушение Геджухской плотины, эвакуированы 358 жителей шести сел - Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. Большинство из них разместилось у родных, 94 человека отправлены в пункт временного размещения и еще восемь - в больницу. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию.

Из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища подтоплены два района посёлка Мамедкала, сообщили в пресс-службе МЧС. 

«Заранее оповестили по возможном подтоплении, но никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Чтобы спастись от потока воды, люди забирались на крыши домов, деревья», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Мамедкалы Анвар.

«Подтопления после дождей в селе были и раньше, но без таких последствий. Думали, и на этот раз обойдется. Когда люди вокруг начали кричать, чтобы быстро выходили из домов, поняли, что ситуация критическая. Еле успели собрать детскую одежду, взять документы. Сейчас живем у родственников в соседнем селе. Дома снесло забор, вода затопила все, пострадала мебель, бытовая техника», - сообщил его односельчанка Мариам. 

«По улице Заречная прошел основной поток воды. Многие дома, особенно саманные, просто снесло. У нас все затопило – машину, мебель, ковры, техника, ничего не осталось. Семья переехала в Дербент к родным, я пока остался помогать расчищать улицы», - сообщил Саид.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте переменная облачность без осадков, не ожидается дождя также ближайшей ночью и 7 апреля.

Журналист Хаджимурад Сагитов, находящийся в Мамедкале, отметил, что жители села особенно нуждаются в газовых баллонах, портативных плитах, генераторах. «Нужны лекарства, особенно противопростудные. Люди намокли, замёрзли, начинают болеть. Есть потребность в строительных мешках. Но при этом есть и другая проблема. Из-за того, что пока нет чётко организованной работы, сложно понять, что именно нужно в первую очередь, а что нет», - написал Сагитов в своем телеграм-канале.

Напомним, из-за наводнения, начавшегося в конце марта, в 12 муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. 5 апреля дожди спровоцировали новый этап наводнения. В частности, в Махачкале затоплены участки городских улиц и территория около подстанции "Приморская", которая подает электричество в дома жителей Редукторного поселка и микрорайона "Пальмира".

В Дагестане из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

