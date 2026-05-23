×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:30, 23 мая 2026

Защита Мовлаева объяснила цель его обращения к европарламентариям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиция Комитета по правам человека ООН по делу уроженца Чечни Мансура Мовлаева не препятствует его выдаче из Казахстана в Россию. Экстрадиция Мовлаева будет нарушением международных норм, а его обращение к Европарламенту призвано донести до властей Казахстана политические последствия такого шага. 

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны. 21 мая Мовлаев призвал членов Европейского парламента записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. В конце декабря 2025 года власти Казахстана отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля. На заседании не было ни Мовлаева, ни его адвокатов.

Апелляция на решение административного суда, поддержавшего отказ Управления по делам миграции Казахстана в предоставлении уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву убежища в Казахстане, которая будет рассмотрена 26 мая, не станет последним этапом в попытке предотвратить выдачу Мансура Мовлаева в Россию, рассказала «Кавказскому узлу» его адвокат Елена Жигаленок. 

«После апелляции есть еще кассация, но это будет уже обжалование вступившего в силу акта. Хотя Генпрокуратура заявила, что готова ждать кассации. Но после кассации возможности защиты внутри Казахстана будут исчерпаны, останутся только международные инстанции», – отметила она. 

Просьба Комитета по правам человека ООН приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения его обращения об убежище в этой структуре, не является препятствием для его выдачи, указала адвокат. 

«Единственное препятствие – это незавершенное дело об отказе в предоставлении убежища в Казахстане. Что будет после апелляции, мы не знаем. На мой вопрос на недавнем приеме в Генпрокуратуре, будет ли учитываться просьба КПЧ, было туманно отвечено: «Учтем». В принципе ситуация не вызывает особого оптимизма, поскольку Казахстан крайне редко исполняет подобные решения международных организаций. Решений довольно много, а вот исполненных почти нет. Сейчас КПЧ требует до конца августа предоставить ответ государства по делу Мовлаева. Отчет они предоставят, а вот каковы будут действия – непонятно», - заметила она. 

Обращение Мовлаева к Европарламенту, по словам Жигаленок, стало «попыткой добиться, чтобы кто-то: посольства, ОБСЕ, Европарламент, объяснил Казахстану последствия его действий». «Есть Конвенция против пыток, которая запрещает экстрадицию людей в страны, где есть практики пыток. И если Казахстан выдаст Мовлаева, он будет выглядеть, как страна, которая нарушает международные нормы. А это плохо и для реноме страны и для инвестиций. Собственно, это они и должны объяснить», – заключила она.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева его адвокат Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
Якуб Закриев и решение властей Сербии. Коллаж "Кавказского узла"
20:02, 28 апреля 2026
Власти Сербии передумали давать гражданство племяннику Рамзана Кадырова
Айшат Хизриева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
21:57, 23 апреля 2026
Айшат Хизриева смогла покинуть Россию
Девушка у отдела полиции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:59, 23 апреля 2026
Айшат Хизриева отпущена из полиции
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:47, 21 апреля 2026
Правозащитники помогли обеспечить перелет Муртазова в Армению
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше