Защита Мовлаева объяснила цель его обращения к европарламентариям

Позиция Комитета по правам человека ООН по делу уроженца Чечни Мансура Мовлаева не препятствует его выдаче из Казахстана в Россию. Экстрадиция Мовлаева будет нарушением международных норм, а его обращение к Европарламенту призвано донести до властей Казахстана политические последствия такого шага.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны. 21 мая Мовлаев призвал членов Европейского парламента записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. В конце декабря 2025 года власти Казахстана отказались предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля. На заседании не было ни Мовлаева, ни его адвокатов.

Апелляция на решение административного суда, поддержавшего отказ Управления по делам миграции Казахстана в предоставлении уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву убежища в Казахстане, которая будет рассмотрена 26 мая, не станет последним этапом в попытке предотвратить выдачу Мансура Мовлаева в Россию, рассказала «Кавказскому узлу» его адвокат Елена Жигаленок.

«После апелляции есть еще кассация, но это будет уже обжалование вступившего в силу акта. Хотя Генпрокуратура заявила, что готова ждать кассации. Но после кассации возможности защиты внутри Казахстана будут исчерпаны, останутся только международные инстанции», – отметила она.

Просьба Комитета по правам человека ООН приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения его обращения об убежище в этой структуре, не является препятствием для его выдачи, указала адвокат.

«Единственное препятствие – это незавершенное дело об отказе в предоставлении убежища в Казахстане. Что будет после апелляции, мы не знаем. На мой вопрос на недавнем приеме в Генпрокуратуре, будет ли учитываться просьба КПЧ, было туманно отвечено: «Учтем». В принципе ситуация не вызывает особого оптимизма, поскольку Казахстан крайне редко исполняет подобные решения международных организаций. Решений довольно много, а вот исполненных почти нет. Сейчас КПЧ требует до конца августа предоставить ответ государства по делу Мовлаева. Отчет они предоставят, а вот каковы будут действия – непонятно», - заметила она.

Обращение Мовлаева к Европарламенту, по словам Жигаленок, стало «попыткой добиться, чтобы кто-то: посольства, ОБСЕ, Европарламент, объяснил Казахстану последствия его действий». «Есть Конвенция против пыток, которая запрещает экстрадицию людей в страны, где есть практики пыток. И если Казахстан выдаст Мовлаева, он будет выглядеть, как страна, которая нарушает международные нормы. А это плохо и для реноме страны и для инвестиций. Собственно, это они и должны объяснить», – заключила она.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева его адвокат Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

