23:01, 10 мая 2026

Мансуру Мовлаеву продлен срок ареста

Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQjHlKJDCEh/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Казахстане на два месяца продлил срок ареста уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву, которому угрожает экстрадиция в Россию. На заседании не было ни Мансура, ни его адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям было приостановлено Верховным судом Казахстана до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными жалобу защиты уроженца Чечни в  Комитет по правам человека ООН и решение Верховного суда Казахстана, приостановившего процесс экстрадиции. 26 февраля адвокаты Мовлаева потребовали допроса свидетелей и отвода судьи, которая пыталась за одно заседание завершить рассмотрение жалобы на отказ предоставить ему убежище в Казахстане. Специализированный межрайонный административный суд Акмолинской области счел законным отказ в убежище на территории Казахстана уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву. Защита намерена обжаловать это решение. 

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом. 

8 мая 2026 года следственный суд города Алматы продлил экстрадиционный арест Мансура Мовлаева ещё на два месяца - до июля 2026 года, сообщил Instagram*-паблик free_Mansour_Mowlaev.

"Заседание прошло без участия самого Мансура;  без участия его адвокатов;  несмотря на действующие interim measures <обеспечительные меры> Комитета ООН по правам человека;  несмотря на позицию Специального докладчика ООН о риске пыток, жестокого обращения и внесудебной казни в случае выдачи", - говорится в сообщении.

Часть 9 статьи 589 УПК Республики Казахстан допускает продление экстрадиционного ареста после 12 месяцев только в двух случаях:  для организации этапирования и  для рассмотрения жалобы на постановление о выдаче.

Но  жалоба на постановление Генеральной прокуратуры о выдаче уже рассмотрена;  фактическая выдача приостановлена Верховным судом РК до окончания процедуры по убежищу;  этапирование сейчас юридически невозможно. То есть основания, прямо предусмотренные законом, отсутствуют, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году Мансур Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину. В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 

Также Мансур Мовлаев заявлял о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

