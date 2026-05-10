10:09, 10 мая 2026

Хамзат Чимаев лишился титула чемпиона UFC

Хамзат Чимаев (справа) и Шон Стрикленд. Кадр видео MMA review https://vksport.vkvideo.ru/video-160239321_456241777

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходец из Чечни Хамзат Чимаев не смог защитить титул чемпиона UFC в среднем весе, потерпев поражение в поединке с бойцом из США Шоном Стриклендом.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси в рамках турнира UFC 319. С учетом этого результата на счету Чимаева было 15 побед в ММА и ни одного поражения.

Боец из США Шон Стрикленд сегодня стал двукратным чемпионом среднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC, (Ultimate Fighting Championship) и первым бойцом, который сумел нанести поражение Хамзату Чимаеву, сообщает FightTime.

Бой прошел в рамках турнира UFC 328 в Ньюарке, по итогам поединка судьи раздельным решением объявили победителем Стрикленда. Выслушав судейский вердикт, Хамзат Чимаев вручил чемпионский пояс сопернику, поздравив его с победой, и покинул октагон, пишет издание.

Теперь в активе Чимаева 15 побед в 16 боях. На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА, информирует РИА Новости.

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт заявил сегодня, что Хамзат Чимаев хочет перейти в более тяжелую весовую категорию. "Он подошел ко мне после боя и сказал: "Хочу подняться. Я больше не желаю выступать в этой категории", - приводит слова Уайта агентство.

Чимаев неоднократно получал дорогие подарки от Кадырова

Рамзан Кадыров с чемпионским поясом и Хамзат Чимаев в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 20.08.25, https://t.me/RKadyrov_95/5919.
17:58 23.08.2025
Дорогие подарки спортсменам показали оторванность Кадырова от нужд жителей Чечни
Кадыров пытается представить себя лидером всех чеченцев, в том числе и проживающих за рубежом, что и показал очередной дорогой подарок Хамзату Чимаеву после победы в турнире UFC. Maybach стал частью пиар-стратегии, которая реализуется на фоне бедности населения республики.

Напомним, Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. В августе 2025 года, после победы Чимаева на UFC 319, глава Чечни встретил спортсмена в Грозном, позировал перед журналистами с его чемпионским поясом и подарил Чимаеву автомобиль Maybach. 

В январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Рамзан Кадыров отчитался о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля.

В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. В марте 2021 года Чимаев по приглашению Кадырова прилетел в Чечню для реабилитации после перенесенного коронавируса. Кадыров тогда сообщил, что уговорил Чимаева не прекращать спортивную карьеру, "призвал собраться с силами, не опускать руки".

Власти Чечни, заказывая у известных людей рекламу аккаунтов членов семьи Кадырова и его приближенных в соцсетях, финансировали раскрутку в том числе и аккаунта Чимаева.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

