Шесть человек пострадали при атаке беспилотников на Чечню

Супермаркет, многоэтажный и частный дома в разных населенных пунктах Чечни повреждены при атаке беспилотников. Угрозы жизни шести пострадавших нет.

Атака БПЛА была совершена сегодня на Чечню, проинформировали чеченские госСМИ.

"Пострадало три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет «АБРЕК» в поселке Войково, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское, два остальных сбитых БПЛА рухнули на полях фермы в поселке Даши Акаева (бывшая Катаяма) и в селе Белгатой, сообщила в частности "Чечня сегодня"

Пострадали шесть человек. "Всем им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", - говорится в публикации.

Психологи связали с чеченскими кампаниями тревожность жителей республики на фоне атак БПЛА Люди, которые ранее пережили войны, связанные с этим потери и лишения, уязвимы и атаки беспилотников по Чечне и даже проверки систем оповещения порождают у ряда жителей страх и тревогу. Отключения мобильного интернета лишают доступа к достоверной информации и лишь усугубляют это состояние, указали психологи.

Как следует из фото, которые опубликовало издание "Грозный-информ", на верхнем этаже многоэтажки разрушена внешняя стена, выбиты окна, стекла выбиты на нескольких этажах. У супермаркета выгорел верхний этаж. В частном доме как минимум пострадало покрытие на нескольких постройках.

Вице-премьер Чени Ахмед Дудаев сообщил, что все беспилотники были сбиты силами мобильных групп противовоздушной обороны, которые несут круглосуточное дежурство во всех районах республики.

В Чечне в декабре 2025 года были зафиксированы уже четыре атаки беспилотников. 2 декабря четыре беспилотника были сбиты над территорией Чечни. Как утверждают оппозиционные чеченские Telegram-каналы, в ту ночь дроны поразили военные объекты в Гудермесе и Ачхой-Мартане, но официальные власти этого не признавали. 5 декабря несколько этажей одной из башен в деловом центре "Грозный-Сити" были повреждены в результате взрыва, этот факт Рамзан Кадыров признал. В ночь на 7 декабря военные сбили один беспилотник в Чечне. 9 декабря Кадыров отчитался, что сотрудники силовых структур республики сбили два беспилотника, а Минобороны РФ позднее сообщило о еще одном сбитом в Чечне дроне. На следующий день Кадыров наградил силовика, сбившего БПЛА.

