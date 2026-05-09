Кавказский узел

16:31, 9 мая 2026

Шесть человек пострадали при атаке беспилотников на Чечню

Многоэтажка повреждена при атаке БПЛА. Скриншот фото "Грозный информ" от 06.05.26, https://t.me/groznyinform/61678.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супермаркет, многоэтажный и частный дома в разных населенных пунктах Чечни повреждены при атаке беспилотников. Угрозы жизни шести пострадавших нет.

Атака БПЛА была совершена сегодня на Чечню, проинформировали чеченские госСМИ.

"Пострадало три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет «АБРЕК» в поселке Войково, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское, два остальных сбитых БПЛА рухнули на полях фермы в поселке Даши Акаева (бывшая Катаяма) и в селе Белгатой, сообщила в частности "Чечня сегодня"

Пострадали шесть человек.  "Всем им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", - говорится в публикации.

18:59 13.12.2025
Психологи связали с чеченскими кампаниями тревожность жителей республики на фоне атак БПЛА
Люди, которые ранее пережили войны, связанные с этим потери и лишения, уязвимы и атаки беспилотников по Чечне и даже проверки систем оповещения порождают у ряда жителей страх и тревогу. Отключения мобильного интернета лишают доступа к достоверной информации и лишь усугубляют это состояние, указали психологи.

Как следует из фото, которые опубликовало издание "Грозный-информ", на верхнем этаже многоэтажки  разрушена внешняя стена, выбиты окна, стекла выбиты на нескольких этажах. У супермаркета выгорел верхний этаж. В частном доме как минимум пострадало покрытие на нескольких постройках. 

Супермаркет после попадания БПЛА. Скриншот фото "Грозный информ" от 06.05.26, https://t.me/groznyinform/61678.Вице-премьер Чени Ахмед Дудаев сообщил, что все беспилотники были сбиты силами мобильных групп противовоздушной обороны, которые несут круглосуточное дежурство во всех районах республики.

В Чечне в декабре 2025 года были зафиксированы уже четыре атаки беспилотников. 2 декабря четыре беспилотника были сбиты над территорией Чечни. Как утверждают оппозиционные чеченские Telegram-каналы, в ту ночь дроны поразили военные объекты в Гудермесе и Ачхой-Мартане, но официальные власти этого не признавали. 5 декабря несколько этажей одной из башен в деловом центре "Грозный-Сити" были повреждены в результате взрыва, этот факт Рамзан Кадыров признал. В ночь на 7 декабря военные сбили один беспилотник в Чечне. 9 декабря Кадыров отчитался, что сотрудники силовых структур республики сбили два беспилотника, а Минобороны РФ позднее сообщило о еще одном сбитом в Чечне дроне. На следующий день Кадыров наградил силовика, сбившего БПЛА.

Подробнее об объектах, подвергшихся атаке - в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
