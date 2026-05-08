11:45, 8 мая 2026

Возможное "убийство чести" в Чечне вызвало дискуссию о причинах этого явления

Женщина стоит среди мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Убийства чести" - жестокая, архаичная и противозаконная традиция, указала часть пользователей соцсети, комментируя сведения о возможном убийстве жительницы Чечни Зухры Музаевой. Часть пользователей усомнилась в смерти Музаевой, так как нет документальных подтверждений этого. Ряд  пользователей напомнили о других "убийствах чести" на Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", 25-летняя жительница Чечни, мать троих детей Зухра Музаева с апреля не выходит на связь. По данным источников, она могла стать жертвой "убийства чести", сообщил проект "Свобода (не) за горами" со ссылкой на знакомых девушки. Отец Зухры заверил, что она находится за границей. Информация о предполагаемом убийстве девушки была распространена со ссылкой на анонимные источники. "Кавказский узел" пока не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

На страннице "Кавказского узла" в  Facebook* сообщение набрало к 11.45 мск 298 комментариев. Обсуждение разделилось на несколько лагерей: одни пользователи сочли историю свидетельством жестоких патриархальных практик. Многие комментаторы при этом спорили не только о самой истории, но и о традициях, религии, роли женщин и допустимости самосуда.

Пользователи соцсети возмутились "убийствами чести"

«Какая красавица. Скольких женщин вот так сгубили. Очередное преступление, которое никто не расследует», - считает Ирина Кошелева.

«Никто не имеет права лишать жизни, даже родитель», - написал Яшар Велиев.

«Как можно убить собственного ребенка, тем более мать троих детей», - заявила Мари Оган.

«Это немыслимая жестокость, если такое на самом деле имело место быть», - считает Роуз Ро.

В ряде комментариев звучало сочувствие к самой Зухре Музаевой, которую пользователи описывали как молодую и красивую женщину с тяжелой судьбой. Комментаторы сожалели о ее раннем браке и возможной гибели.

«Такая красивая, молодая», - написала Евгения Эль Замек.

«Какая красивая! Природа наградила!» - заявила Georgia Georgia.

Часть пользователей резко осудила любые попытки оправдать возможное убийство женщины ссылками на традиции и честь семьи. В комментариях звучали требования наказать виновных, если история подтвердится.

Многие комментаторы обсуждали ранние браки и положение женщин в традиционном обществе. Пользователи спорили о том, являются ли подобные случаи следствием семейного уклада и давления на девушек.

«Бедная, в 15 лет замуж, в 25 уже трое детей», - написала Зоя Бортновская.

«Насильно никто никого не выдает замуж, это вымысел», - заявила Зара Болотбиева.

Проблема ранних и принудительных браков в Дагестане, Чечне и Ингушетии сохраняется, хотя достоверной статистики по их числу нет. Проблема редко выносится в публичное поле на фоне уверенности девушек в собственной беззащитности, отсутствия работающих законов и гендерной дискриминации, характерной для присущего этим республикам патриархального уклада, отметили авторы исследования "Насильно замужем", подготовленного командой Ad Rem. При подготовке исследования пришлось оперировать лишь данными Росстата по ранним бракам, хотя во многих случаях заключается лишь религиозный брак. 

В обсуждении звучали и эмоциональные оценки происходящего без попытки анализа деталей. Пользователи писали о шоке и сочувствии к женщине и ее детям.

«Ужассссссс... слов нет», - написала Наида Абасова.

«Кем надо быть, чтобы убить собственное дитя?» - заявила Iryna Semeniuk.

«Детей жаль! Зачем они будут сироты?» - считает Валентина Дмитриева.

Пользователи поспорили о правомерности применения традиций и их соответствия законам

Отдельная дискуссия возникла вокруг вопроса, почему ответственность за предполагаемую измену возлагается только на женщину. Пользователи указывали на двойные стандарты в отношении мужчин и женщин.

«Почему наказания только для женщины», - написала Равзахон Абдулфайзова.

«Почему только женщины становятся жертвами этой <...> чести», - поинтересовалась Lilit Minasyan.

В Facebook* звучали и комментарии, оправдывающие жестокое наказание за измену. Такие реплики вызвали резкую критику со стороны других пользователей.

«Если убили, значит правильно сделали», - написал Muhammad Terlo.

«И правильно сделал», - заявил Рафаэль Абакаров.

«Если это правда, то честь и хвала ее отцу», - считает Jalchin Samed.

Многие пользователи, напротив, осудили подобные заявления и назвали их проявлением средневекового мышления. Комментаторы указывали, что традиции не могут оправдывать убийство.

«Что значит “если убили, правильно сделали”?» - возмутилась Katerina Klimova.

«Настоящий мужчина - это тот, что отдал свою дочь в рабство, а потом убил ее?» - спросила Алиса Манго.

«Убивать свою дочь - уродство», - считает Люда Бжихова.

Отдельная ветка обсуждения касалась понятия «чести семьи» и того, как оно трактуется в разных обществах. Пользователи спорили о границах традиции и морали.

«Он же честь семьи сохранил», - написал Koba Nikoleishvili.

«Это не честь - это бесчестие», - заявил Jozef Beka.

«Когда религия плюс традиция - девушку жаль, конечно», - считает Айла Керр.

Часть участников обсуждения ссылалась на исламские нормы и утверждала, что самосуд не соответствует религиозным правилам. Некоторые комментаторы напоминали о необходимости доказательств и суда.

«Это не по Шариату», - написал Самал Жанатбеккызы.

«Для того, чтобы обвинить женщину в прелюбодеянии, нужны четыре свидетеля», - утверждает Nat Viktor Sheva.

«Если есть подозрение в неверности жены - нужны свидетели и шариатский суд», - отметил קרולין איילר.

В Facebook* активно обсуждали и вопрос допустимости вмешательства извне в традиции народов Кавказа. Одни пользователи призывали не «учить жить», другие говорили о недопустимости насилия независимо от обычаев.

«Не лезьте к нашим обычаям, мы так живем веками», - написал Muhammad Terlo.

«Традиции не могут оправдывать убийство», - заявила Эвелина Авакова.

«Никто не имеет права убивать», - считает Hayk Arakelyan.

В феврале 2025 года житель Бачи-Юрта Руслан Умаев, обвиняемый в убийстве невестки Кристины, отправился в зону военной операции на Украине. По данным правозащитников, он признался в убийстве, заявив, что невестка "аморально вела себя", поэтому он ее задушил и сжег тело, а останки выкинул в реку. Кристина Кокова - уроженка подмосковной Лобни, в 2020 году она вышла замуж за Ахмеда Умаева. После переезда в Чечню родила дочь, но стала жаловаться на давление со стороны свекрови и физическое насилие от мужа. После развода она вернулась к матери, но родственники бывшего супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. Свекор Руслан Умаев контролировал невестку, требуя постоянного отчета о ее действиях и угрожая в случае невыполнения запретить общаться с ребенком, рассказала мать Коковой Анастасия.

Пользователи вспомнили другие случаи семейного насилия на Кавказе

Некоторые участники обсуждения утверждали, что подобные преступления нельзя связывать со всем народом. Пользователи призывали не переносить ответственность отдельных людей на целые этнические группы.

«Не надо оскорблять весь народ», - заявил, в частности Islam Nohcho.

Некоторые участники обсуждения утверждали, что подобные истории используются для формирования негативного образа мусульман и Кавказа. Пользователи говорили о предвзятости в освещении темы.

«Для создания народам отрицательного имиджа малейший конфликт выдается за архаику», - написал Rudolph Berg.

«Кроме вас в это никто не верит», - заявила Зайнаб Омарова.

Некоторые пользователи вспоминали другие громкие случаи домашнего насилия на Кавказе. Комментаторы утверждали, что проблема носит системный характер.

«Это очень часто происходит», - написала Натали Давыденко-Кравец.

«Случай Мадины Умаевой - тоже “сплетни”?» - возмутилась  קרולין איילר.

«Недавно вот свёкр убил бывшую жену сына», - напомнил о случае Кристины Кокоовой Noxchi-kent Deni.

История смерти Мадины Умаевой из Гудермеса вызвала общественный резонанс в Чечне. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

Многие комментаторы обращали внимание на судьбу троих детей Зухры Музаевой. Пользователи задавались вопросом, кто будет заботиться о девочках после произошедшего.

«Кому нужны будут девочки?» - написала Валентина Дмитриева.

«Оставив троих детей сиротами», - отметила Алиса Манго.

«Детей осиротили», - резюмирует Nat Viktor Sheva.

Некоторые пользователи сочли обсуждение истории поводом для более широкого разговора о насилии в семье. Комментаторы писали, что подобные трагедии происходят в разных странах и культурах.

«Везде есть хорошие и плохие люди», - написала Диана Ибрагимова.

«Это единичные случаи», - заявил Muhammad Terlo.

Часть пользователей усомнились в данных источников

Некоторые участники дискуссии усомнились в достоверности деталей истории, о которой рассказали источники. Пользователи задавались вопросом, откуда появились подробности о предполагаемом преступлении.

«Объективная информация? Или собеседники сказали? Вы определитесь», - написал Darce Wolf.
«Если такие детали известны, значит тот, кто это рассказал, должен знать, где она “закопана”», - считает Elsa Meditschi.

«Предположить - это не значит, что это и вправду так», - заявил Arthur Monson.

В комментариях также обсуждалась презумпция невиновности и недопустимость обвинений без доказательств. Пользователи спорили о границе между общественным резонансом и клеветой.

«Он невиновен, пока не доказана его вина», - написал Darce Wolf.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

