Кавказский узел

16:59, 6 мая 2026

Свидетели проигнорировали заседание по делу об убийстве Кардашова

Алексей Кардашов. Фото: с личной страницы Алексея Кардашова вКонтакте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гудермесский городской суд рассматривает дело грозненца Саид-Магомеда Омарова по обвинению в убийстве жителя Дагестана, аптекаря Алексея Кардашова после того как вынесенный обвинительный приговор отменен второй раз. На последнее заседание свидетели не явились, суд настаивает на принудительном их приводе.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. В 2023 году Ножай-Юртовский районный суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. До этого, в 2020 году суд приговорил Омарова к девяти годам колонии за убийство Кардашова и кражу его машины. Этот приговор был отменен Верховным судом Чечни. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

В Гудермесском городском суде 5 мая состоялось заседание по делу против Саид-Магомеда Омарова .

"Огласили показания жены Омарова о том, что со слов родителей Омарова ей известно, что за ним приезжали полицейские из Дагестана, хотели забрать его из Ленинского отдела. Но чеченские полицейские  не разрешили. И еще в показаниях сказано, что ранее Омарова задерживали полицейские, последний раз в сентябре 2017. Его не было дома 5 дней и он вернулся весь в синяках", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель Команды против пыток*.

По её словам, свидетели на суд не явились.

"Поэтому были оглашены эти показания из уголовного дела, в суде по новой никого не допрашивали. Суд повторил решение о необходимости принудительного привода свидетелей. Сторона потерпевшего ходатайств не заявляла. Следующее заседание 19 мая", - сообщила представитель КПП*.

30 июня 2025 года Пятый кассационный суд вернул дело Омарова на новое рассмотрение в Верховный суд Чечни, продлив ему срок ареста. Поводом для отмены решение стало то, что судья Вагапов, который рассматривал апелляцию в Верховном суде Чечни первый раз, участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы и второй раз, следует из материалов дела, размещенных на сайте суда.

3 сентября 2025 года Верховный суд Чечни отменил приговор Ножай-Юртовского районного суда, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский городской суд, следует из материалов на сайте суда.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной. 

Летом 2023 года Гудермесский городской суд Чечни признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании управляющего аптекой Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Дело Омарова отделили от дела силовиков для того, чтобы скрыть реальные обстоятельства убийства Кардашова, в 2020 году заявлял правозащитник Дмитрий Пискунов. "Большую часть доказательств вины <чеченских силовиков> просто перенесли в отдельное уголовное дело в отношении Омарова, чтобы мы не могли ссылаться на эти доказательства в судебном процессе <...>. Дело дошло до смешного: в деле Омарова сейчас 20 томов, а в деле <силовиков> - всего шесть. Да, Омаров причастен к преступлению, но не к тому, в котором он был признан виновным судом", - говорил Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
