Исследователи назвали условия ранних и принудительных браков на Северном Кавказе

31 мая 2024, 23:28

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Проблема ранних и принудительных браков в Дагестане, Чечне и Ингушетии сохраняется, хотя достоверной статистики по их числу нет. Проблема редко выносится в публичное поле на фоне уверенности девушек в собственной беззащитности, отсутствия работающих законов и гендерной дискриминации, характерной для присущего этим республикам патриархального уклада, отметили авторы исследования "Насильно замужем".

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести", указали 13 ноября в своем докладе правозащитники команды Ad Rem 1 . В Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов. В Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание, рассказала правозащитница Саида Сиражудинова, комментируя результаты исследования о домашнем насилии на Северном Кавказе.

Проект Ad Rem опубликовал результаты полевого исследования "Насильно замужем": проблема ранних и принудительных браков на примере Республики Дагестан, Республики Ингушетии и Чеченской Республики". Исследование провели Юлия Антонова, Инна Айрапетян и Кулсам Магомадова.

"Несмотря на то, что в современном обществе молодые люди скорее имитируют похищение, украденная невеста в глазах общества традиционно все равно оказывается более "виноватой", чем преступник-похититель. В случае ее несогласия на брак, она будет считаться опозоренной", - отметили авторы, анонсируя опубликованное на сайте проекта исследование.

В некоторых республиках Северного Кавказа ранние и принудительные браки до сих пор не считаются проблемой, с которой необходимо бороться. По официальным данным, в 2021 году в России до 18 лет вступили в брак 4453 женщины, отметили авторы исследования. "Эти цифры, казалось бы, ставят проблему ранних браков в целом в РФ в разряд незначительных. Однако официальные источники фиксируют лишь некоторый процент от общего количества подобных браков. Происходит это в силу ряда причин: какие-то ранние браки не регистрируются в органах ЗАГС, а заключаются по религиозному обряду; другие носят характер фактического брака без юридического оформления", - говорится в исследовании.

При этом тема недостаточно освещается и в медиа, и представлена на ограниченном количестве ресурсов. "Широкое обсуждение в СМИ данная тема получила лишь в 2015 году, когда 17-летнюю Хеду (Луизу) Гойлабиеву выдали замуж за 54-летнего начальника РОВД в Чечне", - подчеркивается в исследовании.

В мае 2015 года в Грозном состоялась свадьба главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова и 17-летней Хеды (Луизы) Гойлабиевой. Сообщения о возможном принуждении девушки к браку вызвали большой общественный резонанс, сам Гучигов и руководство Чечни эту информацию опровергали.

Его авторы отметили, что тема принудительных браков освещена еще меньше. С 1999 по 2007 годы на Северном Кавказе было зарегистрировано свыше 650 сообщений о похищении с целью насильственной женитьбы; лишь в 25% случаев были возбуждены уголовные дела, в остальных поступил отказ. В настоящее время достоверной статистики о похищениях невест нет, так как жертвы по-прежнему опасаются открыто заявлять о произошедшем, не желая столкнуться с общественным осуждением. Чаще

всего эти девушки предпочитают смириться с произошедшим, а правоохранительные органы игнорируют обращения.

В ходе исследования была опрошена 31 женщина в возрасте 23-43 лет - 10 человек в Дагестане, столько же в Ингушетии и 11 в Чечне, которые стали жертвами ранних и/или насильственных браков. 10 из опрошенных на момент интервью (2021 год) были в разводе. "Помимо женщин, пострадавших от ранних и/или принудительных браков, нами было проинтервьюировано 15 экспертов из трех республик — практикующие специалисты, оказывающие помощь девочкам и девушкам, пострадавшим от ранних и/или принудительных браков, либо имеющим отношение к данным группам в силу своих профессиональных обязанностей", - говорится в исследовании.

Гендерное неравенство названо главной причиной принудительных браков на Северном Кавказе

Исследователи на основе интервью выделили основные причины принудительных браков. На первое место они поставили гендерную дискриминацию. "Исходя из интервью, одной из основных причин распространённости ранних и/или принудительных на Северном Кавказе остается гендерная дискриминация, в основе которой лежит патриархальное представление о социальной роли женщины, ограниченной семьей, заботой о родственниках, домашней работой, рождением и воспитанием детей. <...> Отвечая на вопросы о причинах и обстоятельствах вступления в брак, практически все опрошенные женщины-пострадавшие рассказали интервьюерам похожие истории: сначала было умыкание, потом переговоры семей, и, как правило, примирение со случившимся", - подчеркивается в исследовании.

Похищения невест в Дагестане практически прекратились, так как и общество, и религиозные организации их осуждают, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев указал, что еще недавно практиковались так называемые "псевдопохищения", когда у семьи не было возможности оплатить роскошную свадьбу, положенную по местным неписанным правилам. "Тогда по обоюдному согласию сторон – и родственников парня, и родственников девушки – чтобы обойти вопрос с приданным-калымом, организовывали "похищение" и театрализованное примирение. Сейчас проблема калыма ушла в прошлое, хотя и сейчас остаются некоторые отголоски, когда, например, одна сторона покупает квартиру для молодых, а другая обставляет ее мебелью. Но это тоже встречает осуждение в обществе", - подчеркнул он.

На второе место исследователи в качестве причин ранних и принудительных браков поставили экономическое неблагополучие семей, особенно многодетных. "Выход из создавшегося положения семья находит в том, чтобы поскорее передать дочерей на попечение мужа, таким образом облегчив свое финансовое бремя. Иногда речь идет о фактической "продаже" своей несовершеннолетней дочери в качестве невесты. <...> Девочки и девушки в такой ситуации редко оказывают сопротивление, так как чувствуют ответственность за благополучие своей семьи", - отметили авторы исследования.

Честь женщины приравнивается к чести семьи, поэтому несоблюдение "правил", "непристойное" поведение женщины строго карается. Наиболее крайним проявлением такого контроля являются убийства по мотивам "чести", которые все еще имеют место в регионе

Третья причина - беспокойство за "честь семьи". "Как и в любом патриархальном обществе, в Чечне, Ингушетии и Дагестане осуществляется жесткий контроль за сексуальной сферой жизни женщины. Честь женщины приравнивается к чести семьи, поэтому несоблюдение "правил", "непристойное" поведение женщины строго карается. Наиболее крайним проявлением такого контроля являются убийства по мотивам "чести", которые все еще имеют место в регионе", - отметили авторы исследования.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Они подчеркнули, что родители или родственники не забирают похищенную невесту, так как принято считать, что похищенная девушка или девочка уже "нечистая", это сильно снижает ее шансы выйти замуж за другого человека, в особенности если девушка провела ночь в доме похитителя.

Кроме того, зачастую мотивом для принудительной выдачи замуж девочки или девушки является опасение родственников, что она может обесчестить семью, выйдя замуж за человека не той национальности либо просто проявив интерес к противоположному полу. "Мои родители боялись, чтобы я не вышла замуж за кого-то другой национальности, за даргинца или лезгина. У нас это не принято, надо за аварца выходить, за своего", - рассказала уроженка Дагестана Айшат, которая была принудительно выдана замуж в 19 лет.

Отдельно выделяются случаи, когда девушек, ставших жертвами изнасилования, выдают замуж за насильников из опасений за честь семьи. "Меня моя родня избила, а ему ничего не сделала. Потом начали приходить старики, сватать меня за Заура. Отец был против, но мои родственники-мужчины сказали: "Ее либо в могилу, либо замуж. Она уже не девушка". Они еще меня обвиняли. Меня отдали за него, а я даже не знала, что меня выдали замуж. Меня даже никто не спрашивал, хочу я, не хочу", - приводятся в публикации слова уроженки Ингушетии Фатимы, похищенной в 17 лет.

Помимо этих причин исследователи выделили и слабое соблюдения законодательства в республиках Северного Кавказа.

Оправдание практики ранних и/или принудительных браков может обосновываться отсылками на традиции, религию или культурные нормы, указали они. "На первый взгляд, эти аргументы даже могут выглядеть как проявление заботы. Семья девочки может искренне полагать, что замужество в юном возрасте обеспечит ее финансовое будущее или защитит от возможных сексуальных посягательств. Но все эти вредные практики исходят из допущения, что права девочки или женщины заведомо более ограниченные, чем права мальчика или мужчины", - подчеркивается в исследовании.

Ранние и принудительные браки выливаются в различные формы насилия

Среди последствий таких браков исследователи назвали различные виды насилия. "Ранний и/или принудительный брак — это, прежде всего, акт насилия над девочкой или девушкой, который нередко ведет к дальнейшему насилию над ней со стороны мужа, его родственников и общества в целом. Это насилие проявляется в самых различных формах – экономической, физической, психологической, сексуальной", - указали авторы исследования.

Так, отсутствие образования у девушек, которые стали жертвами ранних и принудительных браков ведет к экономической зависимости от семьи мужа и насилию. "Замужние девочки и девушки сталкиваются с множеством барьеров к получению образования. Сюда входят такие, как неравномерное распределение неоплачиваемой домашней работы, рождение и воспитание детей, необходимость ухаживать за пожилыми родственниками. Вероятность того, что девочка или девушка продолжит образование после замужества, крайне мала", - подчеркивается в исследовании.

"Сразу после замужества - беременность и быт. Тогда мы жили с родителями [мужа], там и уборка, и готовка. Времени просто не было ни на учебу, ни на то, чтобы даже подумать о ней, скажу честно. Помню, как мои одноклассницы идут в школу, 10-11-й класс они оканчивали, и кто-то шел через нашу улицу… Я помню, как я им завидовала, они бывали такими беззаботными, веселыми. А я что-то подметала или мыла возле забора и ворот", - рассказала в интервью Лиана из Дагестана, принудительно выданная замуж в 14 лет.

Чаще всего с малолетней женой обращаются как с бесправным человеком. Юная невеста находится под постоянным давлением и контролем со стороны мужа, свекрови и родственников мужа

При этом большинство девушек без образования, которые имеют возможность работать, вынуждены трудоустраиваться неофициально, что, напротив, лишь повышает их уязвимость, а зачастую не могут распоряжаться и заработанными деньгами. Все это ставит их в крайне уязвимое, зависимое материальное положение от мужа и его родственников. Практически все женщины, принявшие участие в данном исследовании, рассказали нам о случаях, когда они сталкивались с финансовым насилием в семье.

"Никогда не давал деньги муж, даже когда мне надо было в роддом. И лечиться не давал", - рассказала Фатима из Чечни, принудительно выданная замуж в 17 лет.

Такие браки фактически ведут к изоляции женщин. "Чаще всего с малолетней женой обращаются как с бесправным человеком. Юная невеста находится под постоянным давлением и контролем со стороны мужа, свекрови и родственников мужа, подвержена наговорам, клевете, унижениям, оскорблениям. На нее взваливают непосильный труд, она живет в изоляции. Девушки испытывали сильнейшие

морально-психологические страдания, оставаясь без поддержки", - указали авторы исследования.

Почти половина из респонденток (14 из 31) рассказали, что подвергались физическому насилию со стороны мужа, от шлепков и пинков до придушивания и избиения. Кроме этого многие из девушек сталкивались и с сексуальным насилием, отметили исследователи. "Изнасилование со стороны мужа в традиционном обществе не афишируется, пострадавшие женщины не обращаются за помощью, а насильники остаются безнаказанными. Тема сексуального насилия в браке замалчивается, так как это считается чем-то личным и постыдным", - говорится в исследовании.

В больницу я ходить не могла. Это считалось неправильно с точки зрения нашей религии

Кроме того, ранние браки ведут к последствиям для женского здоровья, о проблемах во время беременности заявили 15 респонденток из 31, а 13 девушек отметили, что нередко осложнения во время и после беременности также бывали вызваны непрекращающимся физическим насилием со стороны мужа и его родственников. Четыре девушки отметили, что причиной осложнений во время беременности стало несвоевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью. "В результате зависимого материального положения молодой жены от мужа и его родственников она не в состоянии самостоятельно принять решение об обращении за медицинской помощью. Со стороны супруга и его родственников в этом вопросе часто отсутствует какая-либо поддержка, так как это сопряжено с финансовыми расходами", - подчеркнули авторы исследования.

"У меня ещё была дополнительная проблема со своим мужем и свекровью. Для них медицинская помощь.... они этого не понимали. В больницу я ходить не могла. Это считалось неправильно с точки зрения нашей религии", - рассказала Мадина из Дагестана, принудительно выданная замуж в 16 лет.

Неработающие законы спровоцировали ситуацию беззащитности

Обращения в полицию как правило в случае ранних или принудительных браков в регионах Северного Кавказа не практикуются или безрезультатны. Сами же девушки уверены, что им нигде не помогут, и не обращаются ни к правозащитникам, ни в муфтият, иногда пытаясь найти поддержку у родных, говорят авторы исследования.

"Поддержка со стороны собственных родственников и родителей – это фактически основной механизм защиты, на который могут рассчитывать девочки и девушки, ставшие жертвами ранних и/или принудительных браков. Но часто этот ресурс оказывается нерабочим, так как сама семья сильно подвержена влиянию местных традиций, боится общественного осуждения, не готова к тому, чтобы помочь своей дочери", - подчеркнули они.

Ни в одной из исследуемых республик Северного Кавказа, равно и в России в целом, нет какой-либо сложившейся системы защиты и оказания помощи несовершеннолетним девочкам в случаях ранних и/или принудительных браков

Региональные законодательные инициативы в Ингушетии и Чечне, запрещающие похищение невест, не подтвердили свою результативность, отметили авторы исследования, добавив, что некоторые из респонденток "были похищены уже после того, как эти постановления вступили в силу, но не смогли избежать замужества. "Часто семьи жениха и невесты приходили к соглашению – положенный за кражу невесты штраф выплачивался семье невесты, либо сам похититель или его родственники имели

связи во властных структурах, что позволяло избежать наказания", - отмечается в исследовании.

В отдельных регионах Северного Кавказа мусульманское духовенство борется с практикой похищений невест без согласия сторон. Так, в Ингушетии муфтиятом за это установлен штраф в размере 200 тысяч рублей. В Чечне религиозным деятелям запрещено становиться посредниками в решении конфликтов, вызванных умыканием невесты, а похититель невесты обязан выплатить ее семье штраф в размере одного миллиона рублей.

"Ни в одной из исследуемых республик Северного Кавказа, равно и в России в целом, нет какой-либо сложившейся системы защиты и оказания помощи несовершеннолетним девочкам в случаях ранних и/или принудительных браков. Законодательство, призванное защитить права несовершеннолетних, в данных обстоятельствах применяется крайне редко и неэффективно", - резюмировали авторы.

Принимавшие участие в исследовании эксперты указали на нехватку кризисных центров для жертв насилия, которые могли бы стать важным элементом системы защиты пострадавших от ранних и/или принудительных браков и подчеркнули важность развития социально-психологических служб и расширения просветительской работы для противодействия ранним и насильственным бракам, особенно в отдаленных и сельских регионах.

10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом. Остается нерешенной проблема безопасности шелтеров, особенно на Северном Кавказе, заявили в сентябре 2023 года представительницы неправительственных организаций. Заявлению предшествовало решение ЕСПЧ, который признал нарушения прав женщин, находившихся в махачкалинском шелтере, когда силовики забрали из него уроженку Чечни Халимат Тарамову.

Ужесточение законодательства может стать одним из методов защиты от ранних и принудительных браков

Авторы исследования предложили пересмотреть статью 13 Семейного кодекса РФ и ввести единый возраст вступления в брак с 18 лет во всех субъектах Российской Федерации, а также установить уголовную ответственность за принуждение несовершеннолетних к вступлению в брак. Кроме этого, по их мнению, необходимо введение обязательной государственной регистрации всех браков.

Также они предлагают внести изменения в статьи 131–134 Уголовного кодекса, отменив освобождение лиц, вступивших в половую связь с лицом, не достигшим установленного законом возраста, от уголовной ответственности в случае брака с потерпевшей, и ввести уголовную ответственность за изнасилование в браке.

Помимо этого авторы исследования считают необходимым ввести уголовную ответственность за проведение религиозного брачного обряда, при котором мужчина берет в жены несовершеннолетнюю девушку, и обеспечить привлечение к ответственности родителей, давших согласие на такой брак.

Также, по их мнению, необходимо обеспечить пострадавшим от ранних и/или принудительных браков, похищения невест доступ к правосудию, включая бесплатную юридическую помощь, возмещение ущерба и реабилитацию, в том числе социальную, медицинскую и психологическую поддержку.

Помимо этого необходимо развитие сети кризисных центров, проведение разъяснительной работы, подготовка и внедрение программ "поддержки национальных сообществ в преодолении обычаев, наносящих вред развитию и здоровью девочек через проведение информационных мероприятий с учетом особенностей культуры и традиций народов, особенно в сельской местности". Также, по мнению исследователей, важно обеспечить привлечение религиозных организаций к защите прав девочек и разъяснительной работе, особенно в сельских регионах.

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