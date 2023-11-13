Правозащитники опубликовали доклад о жертвах семейного насилия на Северном Кавказе

13 ноября 2023, 14:20

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Проблема семейного насилия охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт со своими детьми, которые остаются в семьях с отцами, кроме того, остается актуальной проблема «убийств чести», указали в своем докладе «Эвакуация пострадавших от семейного насилия из республик Дагестан, Ингушетия и Чечня» правозащитники команды Ad Rem.

Как писал "Кавказский узел", в июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

Команда Ad Rem опубликовала сегодня доклад "Эвакуация пострадавших от семейного насилия из республик Дагестан, Ингушетия и Чечня". "Исследователи - юрист Юлия Антонова, психолог Инна Айрапетян, психологиня Валентина Лихошва и команда Ad Rem впервые в российской практике публикуют качественное исследование об эвакуации пострадавших в контексте домашнего насилия в нескольких регионах Северного Кавказа. Специалистки изучали причины, риски, сложности и факторы успешности эвакуаций женщин в ситуациях высокого риска для их жизни и здоровья", - указано в аннотации к докладу.

В докладе проанализированы общероссийские проблемы оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и региональная специфика в трех республиках Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), социальный портрет женщин, обращающихся за помощью в эвакуации, наиболее часто встречающиеся причины эвакуации, а также особенности ее организации эвакуационного процесса.

"В исследовании приняли участие 33 респондентки, среди которых: 12 женщин, переживших семейное насилие и имеющих опыт эвакуации; 16 волонтеров и активистов с опытом участия в эвакуации; 5 экспертов, обладающих специальными знаниями в области психологии, юриспруденции, социального сопровождения пострадавших от домашнего насилия", - указала Ad Rem.

Команда Ad Rem состоит из "опытных юристов и адвокатов, которые занимаются сложными делами об опеке детей, помогают женщинам и детям, пострадавшим от дискриминации, домашнего и сексуализированного насилия". "Исследователи команды анализируют и представляют общественности актуальные вопросы защиты прав женщин и детей", - говорится в самопрезентации на сайте проекта.

По данным авторов доклада, запрос на эвакуацию чаще всего поступает от молодых женщин 18-30 лет, как незамужних, так и замужних без детей или с детьми. "Как правило, это девушки и женщины, которые длительное время подвергались насилию со стороны родственников (мужей, отцов/отчимов, братьев) и имеют весьма ограниченные возможности для самостоятельной защиты своих прав и интересов", - говорится в исследовании.

Авторы доклада перечислили также специфические факторы риска в Чечне и Ингушетии. "В этих республиках по традиции в случае развода дети остаются с отцом и его семьей, так как считается, что они «принадлежат» роду отца, и в случае любых проблем с ребенком эти проблемы будет решать семья мужчины. В Чечне, Ингушетии и Дагестане все еще существует риск совершения убийств женщин по мотивам «чести», в ситуациях, когда их подозревают во внебрачных связях, а также иных формах «неподобающего» поведения", - говорится в документе.

"Он позвонил и сказал: «Куда бы ты ни делась, куда бы ты ни пошла, хоть на краю света я тебя найду и своими же руками так закопаю. Я тебе жизни не дам. Ни один человек тебя от меня не спасет». Вот именно эти слова. Я никогда в жизни их не забуду", - приводятся в докладе слова пострадавшей из Чечни.

"Они (братья) приходили и пугали… что они меня заберут, разведут, отнимут детей и отдадут моему мужу и его семье. А меня запрут дома, оденут в хиджаб и все такое. Что я не буду работать и такие какие-то вещи. Либо они меня сломают, убьют и т.д.", - рассказала авторам исследования жительница Ингушетии.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Эвакуация - это вынужденная экстренная мера, направленная на спасение жизни, здоровья и свободы человека, находящегося в ситуации насилия или принуждения. В отсутствие комплексной, эффективной, доступной государственной системы защиты прав женщин женские объединения и независимые инициативы оказываются самыми эффективными и гибкими акторами, способными спасать жизни и помогать жертвам начинать новую жизнь, независимую от агрессора, отмечают правозащитники.

«Иногда полиция просто не вмешивается… или отдают девушку родственникам... или игнорируют нанесение ей побоев», - приводятся в докладе слова одного из активистов, которые помогают девушкам сбежать от преследования их родных.

Силовики зачастую становятся на сторону родственников, которые пытаются вернут беглянок. «Меня полицейские поймали между Иркутском и Усть-Илимском в Братске. Там они меня задерживали насильно, так сказать. Не давали мне писать заявление. Ждали, пока приедет мой отец, чтобы меня забрать. Приехал отец в Братск, забрал меня. Забрал у меня документы и мой телефон», - рассказала потерпевшая из Чечни.

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