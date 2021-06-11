Силовики увезли Халимат Тарамову из Дагестана в Чечню

11 июня 2021, 12:46

Чеченку Халимат Тарамову и ее подругу из Перми похитили и увезли в Чечню после рейда силовиков в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети".

Как писал "Кавказский узел", ранее журналистка и правозащитница Светлана Анохина указала, что после того, как ее и еще нескольких человек увезли из квартиры-шелтера, там оставались девушка из Чечни Халимат Тарамова и ее подруга. "Там же в квартире находятся неустановленные мужчины из Грозного, что приехали забрать девушку", - сообщила она. Задержанных девушек доставили в отдел полиции и обвинили в неповиновении силовикам. При этом в отделе не оказалось Халимат Тарамовой. Пользователи соцсети высказали опасения за ее безопасность.

После того, как полицейские из Дагестана и Чечни ворвались в кризисную квартиру для жертв насилия в Махачкале, чеченскую девушку Тарамову Халимат и ее подругу из Перми похитили и насильно увезли в Чечню, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети", отметив, что об стало известно после доставления всех задержанных из шелтера в ОВД Махачкалы. Правозащитники уверены, что Тарамова покинула территорию Чечни по причине побоев и угрозы жизни из-за ее сексуальной ориентации, пишет "Новая газета".

Адвокат "Российской ЛГБТ-сети" подал повторные заявления о похищении девушек в Чечне и будет подавать заявление в СКР о пропаже людей, уточнило издание.

О том, что Халимат Тарамова передана чеченским силовикам, сегодня также сообщило со ссылкой на свои источники "Эхо Москвы".