Задержанные в махачкалинском шелтере обвинены в неповиновении силовикам

11 июня 2021, 12:22

Полицейские составили административные протоколы на журналистку Светлану Анохину и девушку из квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале, обвинив их в неподчинении силовикам.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 июня журналистка и правозащитница Светлана Анохина сообщила о попытке силовиков вскрыть дверь в махачкалинской кризисной квартире для жертв домашнего насилия. По словам Анохиной, вместе с дагестанскими полицейскими туда приехали их коллеги из Чечни. Среди находящихся в квартире была чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая от родственников из-за избиений. Полицейский заявил, что она в розыске. Коллеги правозащитницы сообщили, что силовики вывезли из кризисной квартиры всех находившихся там девушек и задержали саму Анохину. При этом в отделе полиции не оказалось Халимат Тарамовой. Пользователи соцсети высказали опасения за ее безопасность.

Задержанных в кризисной квартире в Махачкале девушек обвинили в неповиновении полиции. Административные протоколы составляют на Светлану Анохину и Майсарат Килясханову, они все еще находятся в Ленинском РОВД. Там же без объяснения причин удерживают еще двух девушек. О судьбе Халимат Тарамовой пока ничего не сообщается, говорится в публикации "МБХ медиа" в 10.18 мск.

"Обвиняют по 19.3 КоАП - неповиновении законным требованиям полиции", - уточнил на своей странице в Twitter координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи.

Ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Правозащитницу Светлану Анохину ночью отвезли на медосвидетельствование, ее проверили на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови. Ничего не обнаружив, в 5 утра ее отпустили домой. По словам правозащитника Саида Ниналалова, они продолжат попытки узнать, где находится Халимат Тарамова и вернуть ее в Дагестан, сообщает сегодня анонимный Telegram-канал Readovka.