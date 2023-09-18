Решение ЕСПЧ привлекло внимание к проблемам с безопасностью шелтеров

18 сентября 2023, 01:44

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Решение ЕСПЧ по жалобе Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, к которым правоохранители применили силу в махачкалинском шелтере, должно напомнить российским властям, что проблема безопасностии шелтеров, особенно на Северном Кавказе, остается нерешенной, считают представительницы НПО.

Как сообщал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека указал на нарушение статьи о запрете пыток и унижающего достоинство обращения и обязал Россию выплатить компенсацию правозащитницам Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, которые находились в махачкалинском шелтере во время визита правоохранителей, силой забравших уроженку Чечни Халимат Тарамову.

10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом. 28 марта стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал их жалобу. В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

Решение ЕСПЧ не поменяет ситуацию с шелтерами в РФ, уверена руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"Никак решение ЕСПЧ не поможет решить проблему с безопасностью шелтеров в России. На мой взгляд, решение не связано с этим вопросом. Более того, не факт, что решение ЕСПЧ будет вообще исполнено", - сказала она "Кавказскому узлу".

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

По ее словам, ситуация с оказанием помощи жертвам семейного насилия в Дагестане заметно осложнилась.

"Очень многие уехали. Людей на местах практически нет. Мы помогаем дистанционно. Есть редкие случаи, когда находятся отчаянные люди, которые посещают республику и оказывают помощь. А так в основном все дистанционно. Как показала практика, в шелтерах уже небезопасно. В Дагестане с этим все плохо. В Москве - не идеально, но ситуация получше. Хотя бы по той причине, что город очень большой, сложнее найти кого-то. Но опять-таки, если найдут, то придут и заберут", - отметила правозащитница.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова согласна с Аидой Мирмаксумовой.

"Это очень важное решение. Потому что шелтеры - это место, где люди, находящиеся в трудной ситуации, ищут помощь и защиту. Решение ЕСПЧ зафиксировало эту проблему, оно в принципе направлено на установление справедливости по отношению к пострадавшим. Но, в настоящий момент, проблема решена не будет. Все, кто занимается вопросов прав женщин и помогает жертвам домашнего насилия, продолжают находиться сами под серьезной угрозой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Помогать жертвам насилия становится сложнее, отмечает Саида Сиражудинова.

"Решение суда и то, что правозащитницы стали пострадавшими, это явно демонстрирует. Но правозащитницы продолжают помогать другим, несмотря на собственную уязвимость. В стране есть много законов, которые должны были бы способствовать решению проблемы. Но они не работают. Домашнее насилие было декриминализовано в последние годы, а правозащитницы и те, кто заявляет о проблеме, не защищены, их достоинство ущемляется и над их жизнями висит угроза ",- подчеркнула она.

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" до сих пор не принят, напомнила соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова.

"Сейчас законопроект отложен в долгий ящик. Еще во время пандемии Матвиенко, которая была тараном законопроекта в Совете Федерации, сказала, что пока не победим пандемию, закон обсуждаться не будет. Потом сенатор Карелова дала четко понять, что закона не будет, сообщив, что проект закона уже разделил общество. Оксаны Пушкиной-депутата, которая вела всю работу по закону в ГД, сейчас нет среди депутатов. Я избиралась в 2021 году и не прошла. Многие активные сторонники законопроекта объявлены иностранными агентами и агентками", - сказала она "Кавказскому узлу".

Однако все это не значит, что надо прекратить говорить о законе, уверена Попова. «Мы каждый день повторяем, что такой закон нужен, как и нужна иная, работающая система в России, как и нужны меры профилактики. Особенно сейчас», - указала Попова.

Что касается решения ЕСПЧ, то, по ее мнению, оно не может решить проблему с безопасностью шелтеров, однако оно важно само по себе.

"В нашей системе, которая четко сказала, что ей без разницы на ЕСПЧ, ничем это решение не поможет системно. Однако, это очень хороший сигнал и вообще знак для тех, кто считал, что защиты вообще быть не может. Плюс это хороший знак с точки зрения правозащиты. Решение, подтверждающее право на ненасилие и защиту от насилия вообще", - подчеркнула она.

Попова с сожалением добавляет, что в России сейчас не хватает шелтеров.

"А если говорить про ситуацию с шелтерами в России, то их сейчас крайне не хватает, как и не хватало раньше. Но сейчас насилия настолько много, а шелтеры совсем без ресурсов, что, конечно, это большая и важная тема - их поддержка. Мы в прошлом году и позапрошлом году, да и в этом тоже, очень много с шелтерами общались, обсуждая, как же можно запустить кампанию по их поддержке в регионах, чтобы кризисные центры могли быть поддержаны людьми, живущими в этих регионах… Многие наши коллеги кризисные центры поддерживают и важные кампании совместные тоже проводят, чтобы у женщин все же было место, куда можно уйти от насильника. Шелтеры в России всегда существовали не благодаря системе, а вопреки. Крайне важно, чтобы кризисные центры смогли пережить этот дикий период в стране. Что касается безопасности, то это самый важный вопрос. Как ее обеспечить в кризисном центре, если вся система базируется на насилии и если вся система за насилие и насильников?" – задается вопросом Алена Попова.

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