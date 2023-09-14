Суд в Страсбурге признал нарушение прав дагестанских правозащитниц

14 сентября 2023, 16:10

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Европейский суд по правам человека указал на нарушение статьи о запрете пыток и унижающего достоинство обращения и обязал Россию выплатить по 26 тысяч евро правозащитницам Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, которые находились в махачкалинском шелтере во время визита силовиков, силой забравших уроженку Чечни Халимат Тарамову, а также укрывавшейся в нем Ираиде Смирновой.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом. 28 марта стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал их жалобу.

В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по делу "Абакумец и другие против России", в рамках которого были объединены жалобы заявителей на пытки и унижающее человеческой достоинство обращение, была рассмотрена жалоба правозащитников - волонтеров махачкалинского шелтера Светланы Анохиной (Амировой), Майсарат Килясхановой, а также Ираиды Смирновой, который укрывалась в шелтере от домашнего насилия.

ЕСПЧ указал, что что на теле каждой из заявительницы были обнаружены синяки и ушибы. В постановлении суда указано, что заявительницы обращались в суд, требуя возбудить уголовное дело в отношении силовиков, однако суд дважды отказал им. 18 марта 2022 года Ленинский районный суд Махачкалы отклонил апелляционную жалобу заявителей на последний отказ, а 23 мая того же года Верховный суд Дагестана оставил это решение в силе. ЕСПЧ обязал Россию выплатить каждой из заявительниц по 26 тысяч евро.

Целью силовиков было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. По словам Тарамовой, родственники пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов". "Кавказский узел" подготовил видео об истории Тарамовой, которая особенно интересна тем, что большинство подобных случаев не выходит в публичное пространство. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, указано в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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