Алена Попова. Стоп-кадр видео канала ТыНеОдна https://www.youtube.com/watch?v=7bPPldzcLzg

13 июня 2021, 00:19

Соосновательница сети "Ты не одна" потребовала от Меликова ответа за ситуацию с Тарамовой

Врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике, заявила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Халимат Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом. 

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы". Представитель "Правовой инициативы"* сообщила, что Тарамову передали родственникам в Чечню, связи с ней нет. Вмешательство ЕСПЧ может спасти девушку, считает представитель "ЛГБТ-сети".

Сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алёна Попова раскритиковала врио главы Дагестана Сергея Меликова в связи с ситуацией вокруг Тарамовой. "Сергей Алимович, вас назначили - между прочим, за наши налоги - главой Дагестана для того, чтобы вы обеспечили закон и порядок в отдельно взятом регионе России под названием Дагестан. Силовики этой ночью, жестоко совершенно, фактически способствовали похищению девушки, которая укрывалась в шелтере, то есть в убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. У меня один единственный вопрос к вам, Сергей Алимович. Если вы не можете обеспечить безопасность женщин, и так пострадавших от насилия, законность и защиту граждан, что вы делаете на посту главы региона?" – говорит Попова на видео, опубликованном на ее странице в Instagram 11 июня.

В комментарии к этому видео Попова прямо призывает Меликова к отставке. "Вон с поста главы, если вы настолько слабы, что даже во вверенном вам регионе России вы не сможете защищать женщин", - написала она.

Пользователи соцсети поддержали Алену Попову. "Ну не работают законы РФ в Чечне и отчасти [в] Дагестане! Там поступают исключительно по "закону гор", и женское гнобление - обычное явление... <...> Сама Анохина в большой опасности... Ее не убили только потому, что это может вызвать большой резонанс", - написала nika.nin. Ее комментарий стал одним из наиболее популярных - он собрал 302 "лайка".

Светлана Анохина в сентябре 2020 года временно покинула республику после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Официальное решение об отказе в возбуждении дела Анохиной не выдали, поэтому обжалование отказа затягивается. Анохина уверена, что человек, угрожавший ей, имеет связи в правоохранительных органах, и система "защищает своих", отказываясь возбуждать уголовное дело. Общественное движение "Город наш" проводило сбор подписей под обращением в генпрокуратуру с просьбой завести дело об угрозах убийством Светлане Анохиной и наказать дагестанских силовиков за бездействие после жалобы активистки.

К 00.20 мск 13 июня видеообращение Поповой собрало на ее странице 91 177 просмотров, 17 317 "лайков" и 719 комментариев. У страницы 100 тысяч подписчиков.

Часть пользователей соцсети, позиционирующих себя как жители Дагестана, также высказалась в поддержку Поповой. "Когда к нам приезжают из соседней республики и внаглую забирают людей, это уже перебор. Вы попробуйте поехать в Чечню и забрать кого-нибудь", - написал robin_gud712. в комментарии под перепостом обращения Поповой в паблике "ЧП. Дагестан". Этот комментарий собрал 53 "лайка".

"Сегодня не защитили девушку, какой бы ориентации она ни была! Вы думаете, завтра кто-то защитит вас, или меня, или еще кого-то, или наши семьи, или наших детей? Конечно же, нет! Просто каждый поймет это только тогда, когда это коснется или его семьи, или его самого!" - указала там же magomaeva763, собрав 45 "лайков". "Все правильно она говорит. Какой он глава, если не может обеспечить безопасность людей, и <силовая структура> тоже способствует похищению людей? Этим должны заняться СКР и прокуратура", - заявил lxldldkfk535.

К 00.20 мск 13 июня эта публикация на странице "ЧП.Дагестан" собрала 31 823 просмотра, 1817 "лайков" и 388 комментариев. У паблика 187 тысяч подписчиков.

На сайте главы Дагестана по состоянию на 00.20 мск 12 июня отсутствует реакция на обращение Алены Поповой.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов

Примечание:

"Фильм про чеченского гея получил Гран-при "Артдокфеста"", "Правозащитники пожаловались в суд ФРГ на преследование геев в Чечне", "Руководитель "Артдокфеста" Виталий Манский подвергся нападению".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 июня 2021, 23:20

12 июня 2021, 22:22

12 июня 2021, 21:25

  • 1 Сочинцы объяснили спешку властей при сносе построек Кочьяна

    Власти торопились снести постройки Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией", пожаловались местные жители, отметив грубость коллег убитых приставов. Обещания властей создать на месте самостроев зеленую зону противоречат кадастровой карте, выяснила "Новая газета". Дело об убийстве приставов передано в центральный аппарат Следкома.

12 июня 2021, 20:25

12 июня 2021, 19:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи