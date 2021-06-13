Соосновательница сети "Ты не одна" потребовала от Меликова ответа за ситуацию с Тарамовой

13 июня 2021, 00:19

Врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике, заявила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Халимат Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом.

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы". Представитель "Правовой инициативы"* сообщила, что Тарамову передали родственникам в Чечню, связи с ней нет. Вмешательство ЕСПЧ может спасти девушку, считает представитель "ЛГБТ-сети".

Сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алёна Попова раскритиковала врио главы Дагестана Сергея Меликова в связи с ситуацией вокруг Тарамовой. "Сергей Алимович, вас назначили - между прочим, за наши налоги - главой Дагестана для того, чтобы вы обеспечили закон и порядок в отдельно взятом регионе России под названием Дагестан. Силовики этой ночью, жестоко совершенно, фактически способствовали похищению девушки, которая укрывалась в шелтере, то есть в убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. У меня один единственный вопрос к вам, Сергей Алимович. Если вы не можете обеспечить безопасность женщин, и так пострадавших от насилия, законность и защиту граждан, что вы делаете на посту главы региона?" – говорит Попова на видео, опубликованном на ее странице в Instagram 11 июня.

В комментарии к этому видео Попова прямо призывает Меликова к отставке. "Вон с поста главы, если вы настолько слабы, что даже во вверенном вам регионе России вы не сможете защищать женщин", - написала она.

Пользователи соцсети поддержали Алену Попову. "Ну не работают законы РФ в Чечне и отчасти [в] Дагестане! Там поступают исключительно по "закону гор", и женское гнобление - обычное явление... <...> Сама Анохина в большой опасности... Ее не убили только потому, что это может вызвать большой резонанс", - написала nika.nin. Ее комментарий стал одним из наиболее популярных - он собрал 302 "лайка".

Светлана Анохина в сентябре 2020 года временно покинула республику после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Официальное решение об отказе в возбуждении дела Анохиной не выдали, поэтому обжалование отказа затягивается. Анохина уверена, что человек, угрожавший ей, имеет связи в правоохранительных органах, и система "защищает своих", отказываясь возбуждать уголовное дело. Общественное движение "Город наш" проводило сбор подписей под обращением в генпрокуратуру с просьбой завести дело об угрозах убийством Светлане Анохиной и наказать дагестанских силовиков за бездействие после жалобы активистки.

К 00.20 мск 13 июня видеообращение Поповой собрало на ее странице 91 177 просмотров, 17 317 "лайков" и 719 комментариев. У страницы 100 тысяч подписчиков.

Часть пользователей соцсети, позиционирующих себя как жители Дагестана, также высказалась в поддержку Поповой. "Когда к нам приезжают из соседней республики и внаглую забирают людей, это уже перебор. Вы попробуйте поехать в Чечню и забрать кого-нибудь", - написал robin_gud712. в комментарии под перепостом обращения Поповой в паблике "ЧП. Дагестан". Этот комментарий собрал 53 "лайка".

"Сегодня не защитили девушку, какой бы ориентации она ни была! Вы думаете, завтра кто-то защитит вас, или меня, или еще кого-то, или наши семьи, или наших детей? Конечно же, нет! Просто каждый поймет это только тогда, когда это коснется или его семьи, или его самого!" - указала там же magomaeva763, собрав 45 "лайков". "Все правильно она говорит. Какой он глава, если не может обеспечить безопасность людей, и <силовая структура> тоже способствует похищению людей? Этим должны заняться СКР и прокуратура", - заявил lxldldkfk535.

К 00.20 мск 13 июня эта публикация на странице "ЧП.Дагестан" собрала 31 823 просмотра, 1817 "лайков" и 388 комментариев. У паблика 187 тысяч подписчиков.

На сайте главы Дагестана по состоянию на 00.20 мск 12 июня отсутствует реакция на обращение Алены Поповой.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".