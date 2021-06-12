12 июня 2021, 01:14

Подруга Халимат Тарамовой покинула Махачкалу

Силовики отпустили подругу жительницы Чечни Халимат Тарамовой Анну, она отправилась в Санкт-Петербург, сообщила представитель "Российской ЛГБТ-сети"*.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем", других женщин, находящихся в квартире, в том числе Халимат Тарамову и ее подругу. Тарамову силовики вывезли в Чечню, ее подруга из Перми оставлена в Махачкале. Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией. Представитель "Российской ЛГБТ-сети"* предположила, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что "вынесла сор из избы". Тарамова передана родственникам в Чечню, связи с ней нет, указала представитель "Правовой инициативы"*.

Суд не нашел в действиях задержанных в шелтере Светланы Анохиной и волонтеров проекта "Марем" нарушений закона. Мать 15-летней девочки была обвинена в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.  Целью спецоперации по нападению на шелтер была Тарамова, указала адвокат проекта "Правовая инициатива"* Ольга Гнездилова.

Силовики отпустили подругу Тарамовой Анну, она направляется в Санкт-Петербург, сообщила вечером 11 июня корреспонденту «Кавказского узла» представитель "Российской ЛГБТ-сети"* Вероника Лапина.

Она рассказала, что еще до бегства из Чечни в Дагестан Тарамова позвонила на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети»* и сообщила, что преследуется родственниками из-за своей сексуальной ориентации: ее бьют и унижают.

Сотрудники сети пообещали помочь девушке, однако взяли паузу, чтобы выработать стратегию, каким образом вывезти Тарамову с Северного Кавказа, сказала Лапина. По ее словам, в это время к Тарамовой в Чечню приехала ее подруга Анна, и девушки, не дожидаясь решения «Российской ЛГБТ-сети», уехали в Дагестан. Это решение было неверным, поскольку Дагестан соседствует с Чечней и имеет много оперативных связей, поэтому вычислить квартиру «Марем» силовикам особого труда не составило, подчеркнула Лапина.

«Если бы девушки не сбежали, мы смогли бы помочь», - сказала она. По словам Лапиной, «Российская ЛГБТ-сеть»* в связи с похищением Тарамовой намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Комментариями МВД по Дагестану относительно задержания Тарамовой и ее подруги «Кавказский узел» пока не располагает.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.

Примечание:

"Задержанные в махачкалинском шелтере пожаловались на избиение силовиками", "Исчезновение Халимат Тарамовой вызвало тревогу пользователей соцсетей", "Коллеги Анохиной сообщили о похищении девушек из шелтера в Махачкале".

Автор: Олег Краснов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Суд в Махачкале прекратил дело Светланы Анохиной

    Светлана Анохина и волонтер проекта "Марем" оправданы махачкалинским судом по обвинению в сопротивлении полиции при вторжении силовиков из Дагестана и Чечни в шелтер. Помимо волонтеров и Халимат Тарамовой, которую отправили в Чечню, были задержаны мать и ее 15-летняя дочь, скрывавшиеся от насилия в семье, мать девочки обвинена в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

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