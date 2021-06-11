Суд прекратил дела всех сотрудников махачкалинского шелтера

11 июня 2021, 22:30

В действиях волонтеров проекта "Марем" Ленинский райсуд Махачкалы не нашел нарушения закона. Целью спецоперации по нападению на шелтер была Халимат Тарамова, указала адвокат проекта "Правовая инициатива"* Ольга Гнездилова.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем", и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. Светлана Анохина и волонтер проекта "Марем" оправданы махачкалинским судом по обвинению в сопротивлении полиции при вторжении силовиков из Дагестана и Чечни в шелтер.Мать 15-летней девочки обвинена в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Дочь приближенного Рамзана Кадырова Халимат Тарамову, которая сбежала от родственников из-за избиений, силовики вывезли на родину. Они заявили, что Тарамова находится в розыске. Пользователи соцсети высказали опасения за безопасность девушки, которой угрожали в Чечне из-за ее сексуальной ориентации. В Чечне девушке грозит убийство за то, что "вынесла сор из избы", предположила представитель Российской ЛГБТ-сети.

Дела всех задержанных в махачкалинском шелтере прекращены "за отсутствием события правонарушения", сообщила адвокат проекта "Правовая инициатива"* Ольга Гнездилова.

"Халимат Тарамова передана родственникам в Чечню, видимо, она и была целью спецоперации дагестанских и чеченских полицейских. Остальных резидентов шелтера просто жестоко изолировали на сутки", - написала она своей странице в Facebook.

Очень жаль Халимат, написал в комментарии пользователь Николай Митрохин. "В очередной раз очевидно, что Дагестан не то место, где можно спрятаться от чеченских силовиков", указал он. "Конечно, это был временный пункт", - ответила Гнездилова.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов