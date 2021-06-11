Суд в Махачкале прекратил дело Светланы Анохиной

11 июня 2021, 21:30

Светлана Анохина и волонтер проекта "Марем" оправданы махачкалинским судом по обвинению в сопротивлении полиции при вторжении силовиков из Дагестана и Чечни в шелтер. Помимо волонтеров и Халимат Тарамовой, которую отправили в Чечню, были задержаны мать и ее 15-летняя дочь, скрывавшиеся от насилия в семье, мать девочки обвинена в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия. На находившихся там Майсарат Килясханову и правозащитницу Светлану Анохину были составлены административные протоколы о неподчинении силовикам, были задержаны и другие девушки. В Следком поданы заявления об избиении силовиками задержанных на квартире для жертв домашнего насилия в Махачкале и незаконном удерживании в отделе силовой структуры, сообщила адвокат Патимат Нурадинова.

Дочь приближенного Рамзана Кадырова Халимат Тарамову, которая сбежала от родственников из-за избиений, силовики вывезли на родину. Они заявили, что Тарамова находится в розыске. Пользователи соцсети высказали опасения за безопасность девушки, которой угрожали в Чечне из-за ее сексуальной ориентации. В Чечне девушке грозит убийство за то, что "вынесла сор из избы", предположила представитель Российской ЛГБТ-сети.

Ленинский райсуд Махачкалы рассмотрел дело Светланы Анохиной и прекратил его за отсутствием состава преступления, сообщила на своей странице в Facebook адвокат "Правовой инициативы"* Ольга Гнездилова. По ее словам, также было рассмотрено дело одной из сотрудниц центра, имя которой не называется, "так как публичность для нее небезопасна". Решения по административным делам двух других волонтеров проекта "Марем" суд планирует вынести сегодня, сообщила адвокат.

Помимо руководителя проекта "Марем" Светланы Анохиной и бежавшей от насилия в семье Халимат Тарамовой из Чечни, силовики задержали еще нескольких человек, среди них - 15-летняя Е. из Дагестана и ее мать, которые "бежали от угроз отца", сообщила Гнездилова.

По ее словам, в мае они обратились в правоохранительные органы с заявлением о сексуализированном насилии со стороны отца. "Если их передадут родственникам, есть высокий риск, что они погибнут или откажутся от своих жалоб и будут заперты в одном доме с насильником", - написала она в своем Facebook.

В отношении мамы девочки Е. возбуждено дело о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, добавила она в комментарии к записи. "Интересно, какое такое законное требование он отдавал, вломившись ночью в чужую квартиру? Наказание грозит до 15 суток ареста", - указала Гнездилова.

По ее словам, готовится обращение в ЕСПЧ в порядке срочных мер (Правило 39), Халимат Тарамову представляет Российская ЛГБТ-сеть и Вероника Лапина, дочку и маму - проект "Правовая инициатива"*, Татьяна Савина и Анастасия Захарова. Адвокат Мари Давтян обращается к Спецдокладчику ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, написала Гнездилова.

Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 своего Регламента может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. Обеспечительные меры принимаются только в исключительных случаях, если суд придет к выводу, что заявитель подвергается реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда, говорится на сайте ЕСПЧ. По данным Московского комьюнити-центра, который занимается эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, только в 2017-2020 годах там были убиты десять геев. Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают как правило не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

К сотрудницам шелтера необоснованно применили силу, подчеркнула председатель организации "За права женщин России" Мила Айвар. "При задержании Анохину под руки тащили по лестнице двое мужчин, ей стало плохо. Двух других волонтерок грубо хватали за руки, одну ударили по ребрам. Светлане Анохиной 60 лет, полгода назад, по словам волонтерки Екатерины Нерозниковой, она перенесла инфаркт", - написала она на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фото волонтеров центра с синяками на руках. "Не удивлюсь, что полицейские скажут, что девочки причинили себе побои сами", - отметила Айвар. По ее словам, в связи с нападением на шелтер готовится обращение к Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

"Свету, Майсарат, Ираиду и ещё одного нашего волонтера доставили в Ленинский районный суд. Будут вменять сопротивление полиции. На девушках побои, которые до сих пор не дали зафиксировать!" - указала волонтер Екатерина Нерозникова. Она также опубликовала фотографию Светланы Анохиной со следами побоев.

На абсурдность ситуации обратила внимание публицистка Елена Климанская. "Пострадавших при нападении на убежище в Дагестане привезли в Ленинский районный суд Махачкалы и обвиняют в экстремизме. Еще раз: за то, что убежище этих женщин разгромили представители МВД Чечни и Дагестана, их, пострадавших, будут судить", - написала она на своей странице в Facebook.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов