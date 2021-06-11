Светлана Анохина. Скриншот видео /www.youtube.com/watch?v=tT_KOv9ya6o

11 июня 2021, 15:18

Задержанные в махачкалинском шелтере пожаловались на избиение силовиками

В Следком поданы заявления об избиении силовиками задержанных на квартире для жертв домашнего насилия в Махачкале и незаконном удерживании в отделе силовой структуры, сообщила адвокат Патимат Нурадинова.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия. На находившихся там Майсарат Килясханову и правозащитницу Светлану Анохину были составлены административные протоколы о неподчинении силовикам, были задержаны и другие девушки. При этом чеченку Халимат Тарамову, которая сбежала от родственников из-за избиений, силовики вывезли на родину. Они заявили, что Тарамова находится в розыске. Пользователи соцсети высказали опасения за безопасность девушки, которой угрожали в Чечне из-за ее сексуальной ориентации. Адвокат Патимат Нурадинова уточнила сегодня, что в Чечню вывезли только Тарамову. Ее подруга Анна, местонахождение которой было неизвестно правозащитникам, осталась в Махачкале.

По данным Московского комьюнити-центра, который занимается эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, только в 2017-2020 годах там были убиты десять геев. Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают как правило не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

По состоянию на 14:00 мск 11 июня, журналистка Светлана Анохина, которая является организатором проекта "Марем" для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, коллега Анохиной и три девушки, проживавшие в шелтере, оставались в отделе полиции. Там выписываются протоколы об административном правонарушении – неповиновении законному требованию полиции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Правовой инициативы"* Ольга Гнездилова.

После того, как протоколы будут оформлены, задержанных доставят в Ленинский городской суд Махачкалы. Там женщин ожидает представленная "Правовой инициативой" адвокат Сапият Магомедова. В отделе полиции вместе с задержанными находится адвокат от "Марем" - Патимат Нурадинова, уточнила Гнездилова.

Относительно Халимат Тарамовой известно, что она передана родственникам в Чечню, связи с ней нет, указала Ольга Гнездилова.

По ее данным, все задержанные были избиты, на открытых частях тела видны ссадины и другие повреждения. Адвокат Патимат Нурадинова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что задержанных избили. Она написала заявление о незаконных действиях силовиков, в том числе удерживании в здании силовой структуры более трех часов. "В отдел пришел следователь Каспийского Следственного комитета. Заявление он взял", - рассказала Нурадинова.

По ее словам, административные протоколы оформлены в отношении четырех человек, так как пятая девушка – несовершеннолетняя. На предстоящем суде защита подаст ходатайство об ознакомлении с материалами дела, так как пока их им не выдавали.

Связаться с Анохиной корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось, в отделе в комментариях отказали.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов

Примечание:

"Организаторы "Артдокфеста" сообщили об интересе зрителей к фильму о жизни в Чечне", "Зрители оценили объективность фильма о Нагорном Карабахе на "Артдокфесте"", "Показ на "Артдокфесте" поднял проблему преодоления военного синдрома в Абхазии".

Автор: Олег Краснов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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