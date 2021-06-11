11 июня 2021, 14:23
Адвокат уточнила местонахождение подруги Тарамовой
Силовики вывезли в Чечню из Дагестана только Халимат Тарамову, ее подруга из Перми оставлена на свободе в Махачкале, сообщила адвокат Патимат Нурадинова.
Как писал "Кавказский узел", чеченку Халимат Тарамову и ее подругу из Перми, по данным "Российской ЛГБТ-сети", похитили и увезли в Чечню после рейда силовиков в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия.
Адвокат Патимат Нурадинова уточнила, что жительницу Перми Анну чеченские силовики задерживать не стали. После рейда ее отпустили, девушка не покидала Махачкалу и находится на свободе, сообщается в Telegram-канале "Кавказского узла".
"Кубанские следователи вернули дело Тепсуркаева в Чечню", "1Adat заявил о необоснованных претензиях Роскомнадзора", "Дзюба обозначил пределы практики извинений перед Кадыровым".
11 июня 2021, 15:18
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Задержанные в махачкалинском шелтере пожаловались на избиение силовиками
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11 июня 2021, 13:56
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Односельчане озвучили детали обыска у ингушского имама
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11 июня 2021, 13:13
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Родственники умершей при родах Елены Мачкалян обжаловали приговор акушерам-гинекологам Волжского перинатального центра, посчитав мягким наказанием назначенные им шесть лет колонии. Требование ужесточить приговор также направила в суд прокуратура, сообщила защита.
11 июня 2021, 12:46
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Силовики увезли Халимат Тарамову из Дагестана в Чечню
Чеченку Халимат Тарамову и ее подругу из Перми похитили и увезли в Чечню после рейда силовиков в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети".
11 июня 2021, 12:22
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Задержанные в махачкалинском шелтере обвинены в неповиновении силовикам
Полицейские составили административные протоколы на журналистку Светлану Анохину и девушку из квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале, обвинив их в неподчинении силовикам.
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11 июня 2021, 15:18
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