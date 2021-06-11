Адвокат уточнила местонахождение подруги Тарамовой

11 июня 2021, 14:23

Силовики вывезли в Чечню из Дагестана только Халимат Тарамову, ее подруга из Перми оставлена на свободе в Махачкале, сообщила адвокат Патимат Нурадинова.

Как писал "Кавказский узел", чеченку Халимат Тарамову и ее подругу из Перми, по данным "Российской ЛГБТ-сети", похитили и увезли в Чечню после рейда силовиков в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия.

Адвокат Патимат Нурадинова уточнила, что жительницу Перми Анну чеченские силовики задерживать не стали. После рейда ее отпустили, девушка не покидала Махачкалу и находится на свободе, сообщается в Telegram-канале "Кавказского узла".