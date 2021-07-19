Правозащитники обнародовали рассказ Тарамовой об "изгнании джиннов"

19 июля 2021, 20:36

Родственники жительницы Чечни Халимат Тарамовой пытались изменить ее сексуальную ориентацию обрядом "изгнания джиннов", после посещения экзорциста у семьи начались проблемы с силовиками, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть"*.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием Халимат Тарамовой, которая, как считают правозащитники, была насильно вывезена в Чечню из приюта для жертв домашнего насилия в Махачкале. Суд удовлетворили доводы российского Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне. Более 20 правозащитных организаций, вопреки уверениям российских властей, выразили беспокойство за судьбу девушки. Правозащитная группа "Марем" констатировала 5 июля, что связаться с Тарамовой не удалось.

10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинском шелтере – квартире для жертв домашнего насилия – находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы судом в Махачкале.

Побегу Тарамовой из Чечни предшествовали не только побои в связи с сексуальной ориентацией, но и обряд "изгнания джиннов", сообщается в видео "История Халимат Тарамовой", опубликованном на канале "Российской ЛГБТ-сети"* в YouTube. "Мои родственники подумали: надо изгнать из нее джиннов всяких, она не в порядке; вообще такого не может быть, что человек нетрадиционной ориентации – это просто какой-то джинн", – говорит сама Тарамова в обращении к правозащитникам от 28 мая. Аудиозапись ее слов приводится в видеоролике.

По ее словам, "изгнанием" джиннов занимался некий специалист. Тарамова процитировала угрозы, которые услышала от этого человека. "Таких, как ты, мы уничтожаем. Ты уже в списке", – говорит Тарамова. Она отметила, что уже через неделю после обряда ее отца доставили в отделение силовой структуры, а затем ее саму заставили конфиденциально дать подписку о невыезде из Чечни в течение полугода. Документы при этом у Тарамовой забрали. "Сказали, если это будет продолжаться, будет очень плохо", — добавляет Тарамова. Она выразила правозащитникам опасения за свою жизнь.

Ранее об обряде "изгнания джиннов" рассказывала уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети. Лорсанову дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. Туда приходил знакомый родственников девушки, где избивал ее палкой, читая Коран. Родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. Следственный комитет переадресовал жалобу Аминат Лорсановой на насилие со стороны родственников и принудительное лечение чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, указано в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

* Минюст России внес в реестр иностранных агентов фонд "Сфера", выступающий оператором "Российской ЛГБТ-сети".