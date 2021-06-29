ЕСПЧ на фоне опасений правозащитников отказал в срочных мерах по делу Тарамовой

29 июня 2021, 18:05

Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием в Дагестане чеченки Халимат Тарамовой, посчитав убедительными доводы Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети"*. Более 20 правозащитных организаций вопреки заверениям российских властей выразили беспокойство за судьбу девушки.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ЕСПЧ дал властям России 10 дней для ответа на вопросы по делу Халимат Тарамовой, которая, по данным правозащитников, была насильно вывезена в Чечню из приюта для жертв домашнего насилия в Махачкале. Суд поинтересовался, задерживалась ли Тарамова, на каких основаниях, допущен ли был к ней адвокат, действительно ли Тарамова была вывезена в Чечню и, если да, то частными лицами или силовиками, задержана ли Тарамова в Чечне и, если да, то на каких основаниях, рассказала "Кавказскому узлу" сотрудница "Российской ЛГБТ-сети"* Вероника Лапина.

10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинском шелтере – квартире для жертв домашнего насилия – находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы судом в Махачкале.

ЕСПЧ счел убедительным ответ властей России

Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в отношении Халимат Тарамовой, сообщил представитель "Российской ЛГБТ-сети"*.

По его словам, ЕСПЧ принял во внимание ответ Минюста России, который заверил, что Тарамова находится в безопасности. В подтверждение этого Россия предоставила ЕСПЧ репортаж чеченского государственного телеканала "Грозный", пишет сегодня "Новая газета".

Ранее подруга Халимат Тарамовой Анна Манылова, находившаяся вместе с ней в шелтере "Марем" в Махачкале, отмечала неестественность поведения подруги и "грубую склейку репортажа", отмечает издание.

14 июня телекомпания "Грозный" выпустила спецрепортаж о ситуации с Тарамовой, включив туда и кадры посещения дома Тарамовых местными правозащитниками. Тарамова сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка в сюжете вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали авторы комментариев к телерепортажу, поставив под сомнение слова Тарамовой о соблюдении ее прав в Чечне.

По словам консультанта по международной адвокации "Российской ЛГБТ-сети"* Вероники Лапиной, Халимат Тарамову нельзя признать пропавшей без вести, так как ее показали по телевидению. "Де факто, Тарамова находится в заложниках, так как у нее нет доступа ни к средствам связи, ни к независимым юристам", - приводит ее слова издание.

По словам пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети"* Тима Бесцвета, ЕСПЧ принял решение 25 июня, сообщает сегодня The Insider.

Более 20 правозащитных организаций выступили в защиту Тарамовой

"Российская ЛГБТ-сеть"* 21 июня присоединилась к сделанному 18 июня заявлению рабочей группы "Гендерное равенство" Гражданского форума ЕС-Россия и потребовала защитить Халимат Тарамову "от непосредственных угроз её здоровью и безопасности", говорится в публикации, размещенной в тот же день на сайте "Российской ЛГБТ-сети"*.

"Считаем события, произошедшие в Махачкале, грубым нарушением прав человека, гарантированных Конституцией РФ и международными конвенциями, признанными Российской Федерацией, включая нарушение права на защиту от бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права на уважение частной и семейной жизни, а также защиту от дискриминации. Призываем правозащитные организации, международные организации по защите прав человека, а также международное сообщество в целом сделать всё возможное, чтобы спасти Халимат Тарамову, жизнь и здоровье которой в настоящий момент находятся под угрозой, и потребовать у российских властей защитить права и свободы Халимат, в том числе, обеспечив её безопасность и возможность выезда из Чечни", - отмечается в публикации.

Объединение "Платформа гражданской солидарности" 22 июня опубликовало на своем сайте заявление, озаглавленное "Молодой женщине грозят пытки и жестокое обращение после похищения и возвращения в Чечню".

"Мы, члены "Платформы гражданской солидарности" (Civic Solidarity Platform, CSP), серьезно обеспокоены безопасностью и благополучием Тарамовой и считаем, что ей угрожает неминуемое насилие и жестокое обращение со стороны членов ее семьи, а также властей Чечни. Поэтому мы призываем власти Российской Федерации начать безотлагательное и прозрачное расследование обстоятельств ее похищения, предать огласке выводы и привлечь виновных к ответственности. Мы также призываем их обеспечить Тарамовой физическую безопасность как жертве домашнего насилия, озвучить данные о ее состоянии здоровья на данный момент и обеспечить доступ к адвокату по ее выбору", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Подписантами заявления указаны 22 правозащитные организации, в том числе "Международное партнерство за права человека", "Правозащитное движение: Бир Дуйно-Кыргызстан", "Центр развития демократии и прав человека" (Россия), Правозащитный центр "Мемориал"*, Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Московская Хельсинкская группа, Нидерландский Хельсинкский комитет и Всемирная организация против пыток.

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть так называемому "коррекционному изнасилованию".

Напомним, министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев ранее заявил, что это правозащитники причастны к похищению Халимат Тарамовой, а чеченские силовики действовали в рамках закона. По словам Дудаева, у Тарамовой "есть проблемы со здоровьем", и она "неоднократно проходила лечение в поликлиниках" республики. При этом он повторил тезис чеченских и российских властей о том, что в регионе нет представителей сексуальных меньшинств.

Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают, как правило, не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.