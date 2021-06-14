14 июня 2021, 18:40
Пользователи соцсети усомнились в словах Тарамовой о соблюдении ее прав в Чечне
Халимат Тарамова в сюжете ЧГТРК "Грозный" вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали авторы комментариев к телерепортажу и поставили под сомнение слова Тарамовой о соблюдении ее прав в Чечне.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер – квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом.
Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть так называемому "коррекционному изнасилованию".
Чеченская государственная телекомпания "Грозный" выпустила спецрепортаж о ситуации с Тарамовой, включив туда и кадры посещения дома Тарамовых местными правозащитниками. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Халимат Тарамова также прокомментировала сообщения о том, что в Чечне ей угрожает смертельная опасность. "Я в шоке от того, что читаю каждый день. Не знаю, с какой целью они это делают. Папа у меня реально хороший - не притесняет, не бьет", - говорит Тарамова в сюжете, опубликованном в ночь на 14 июня на странице ЧГТРК в Instagram.
Однако часть читателей паблика усомнилась в искренности слов Тарамовой. "Она ведет себя неспокойно. По глазам видно, что она напугана. И задавать вопросы про домашнее насилие, когда рядом стоит отец-тиран, бессмысленно. Я бы тоже ответила отрицательно на ее месте. Устроили шоу. Жаль девушку", - посетовала myna4ka.
Было высказано и иное мнение. "Девушка, стоящая рядом с отцом, не похожа на ту, которая боится отца - она слишком свободно отвечает на вопросы. Видно же, что девушка в безопасности в семье", - заявил yusuf_19_89_. Ему возразила пользовательница nata.natan. "Она стоит и трясется от страха. Смотри внимательно. Она качается, как под наркотой, и теребит спинку стула. Меньше всего она здесь похожа на счастливую дочь, вернувшуюся к любящим родителям после «похищения». Вот когда к Халимат допустят настоящих правозащитников, а не каких-то непонятных мужиков, тогда посмотрим. Сейчас очевидно, что она очень сильно боится", - заявила она.
"Что и следовало ожидать! Девушка дома рядом с отцом! И никакого насилия нет!" - сделал вывод из репортажа algoritmvery. "Ну да, он же на камеру должен был ее бить, и только в таком случае люди смогут признать, что отец может быть жесток с дочерью. Я не знаю конкретно про эту семью, но в целом аргумент так себе. На камеру даже самая несчастная семья может выглядеть, как семья из рекламы майонеза", - возразил amibro_.
Схожая история произошла в 2019 году с 20 летней москвичкой, которую, по словам активистки кризисного центра "Китеж" Дарьи Серенко, родители хотели насильно выдать замуж и против ее воли вывезли в Чечню. После этого в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что поехала в Чечню добровольно. Она повторила это в спецрепортаже ЧГТРК "Грозный", заявив, что обратилась к правозащитникам, поддавшись эмоциям, в Чечню приехала на каникулы, планов на замужество не имеет. Читатели чеченских пабликов осудили сбегавшую в кризисный центр девушку за нарушение традиций.
Пользователи соцсети поспорили и о том, насколько добровольно Тарамова вернулась в Чечню. "Бедные родители", - написала lilu_lr_, собрав 64 "лайка". "Бедная Халимат! Ее незаконно выкрали и вернули в семью тиранов", - возразила ekatp2019. "Я тоже женщина, увы, тоже подвергалась насилию со стороны мужчин, и мне просто солидарности ради жалко бедную девчонку. Как мешок картошки какой-то, под расписку, насильно погрузили и вернули домой - она что, не человек? За себя отвечать права не имеет?" - высказалась beautymasterzanina.
"Наш телеканал работает на высшем уровне. <...> Всем все ясно теперь", - указал tasuev_shadid. "Всем ясно что женщину выкрали и оказали на нее давление под угрозой убийства дать для вашего <...> канала ложные показания!" - возразила ekatp2019.
Многие пользователи повторили мысль журналистов "Грозного", что Тарамовой пытались помочь бежать, чтобы "очернить чеченский народ". "Спасибо, что показываете все как есть. Ни у кого не получится очернить наш народ", - поблагодарила ЧГТРК leila_dombaeva. "А что, разве у народа принято насильно удерживать в браке женщин? Мы думали, это отдельное явление, преступление, за которое весь народ не отвечает", - возразила grazhdanka_k.
"Очередной провал операции провокаторов", - похвалил репортаж bakashev_426__adm_. "Очередной спектакль, в который мы отказываемся верить! Отпустите Халимат на свободу!" - написала в ответ qnowless.
Министр по делам национальности республики Ахмед Дудаев ранее заявил, что это правозащитники причастны к похищению Халимат Тарамовой, а чеченские силовики действовали в рамках закона. При этом он повторил тезис чеченских и российских властей о том, что в регионе нет представителей сексуальных меньшинств. Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".
Если Тарамова не по своей воле покинула Чечню, как утверждает Дудаев, то почему не возбуждено уголовное дело удивился selimov_05_95_06. "Ну если, так скажем, похитили то почему не возбуждено уголовное дело? И почему не задержаны те семь человек, которые находились в этой квартире [в Махачкале]?" - написал он.
"Потому что похищения не было - кто вообще верит в эту чушь? Что хрупкие женщины - ой, простите, «агенты пятой колонны» - могли похитить другую. Без оружия, без силовиков и без связей?" - добавила qnowless.
К 18.40 мск 14 июня публикация собрала 113,7 тысячи просмотров, 5681 "лайк" и 1389 комментариев. У паблика 975 тысяч подписчиков. Сегодня спецрепортаж о Тарамовой был опубликован и на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". Однако возможность комментирования на канале отключена.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике, заявила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню. Как следует из видео, опубликованных в Instagram-паблике проекта "Марем", незадолго до выдачи Тарамовой родственникам к ней в шелтер пришел человек, представившийся оперативным сотрудником и взявший показания. Именно он сообщил чеченским правоохранителям о местонахождении девушки, сочли пользователи соцсети, осудив его.
По данным Московского комьюнити-центра, который занимается эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, только в 2017-2020 годах там были убиты десять геев. Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают, как правило, не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".
Автор: "Кавказский узел"