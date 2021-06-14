Пользователи соцсети усомнились в словах Тарамовой о соблюдении ее прав в Чечне

14 июня 2021, 18:40

Халимат Тарамова в сюжете ЧГТРК "Грозный" вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали авторы комментариев к телерепортажу и поставили под сомнение слова Тарамовой о соблюдении ее прав в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер – квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом.

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть так называемому "коррекционному изнасилованию".

Чеченская государственная телекомпания "Грозный" выпустила спецрепортаж о ситуации с Тарамовой, включив туда и кадры посещения дома Тарамовых местными правозащитниками. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Халимат Тарамова также прокомментировала сообщения о том, что в Чечне ей угрожает смертельная опасность. "Я в шоке от того, что читаю каждый день. Не знаю, с какой целью они это делают. Папа у меня реально хороший - не притесняет, не бьет", - говорит Тарамова в сюжете, опубликованном в ночь на 14 июня на странице ЧГТРК в Instagram.

Однако часть читателей паблика усомнилась в искренности слов Тарамовой. "Она ведет себя неспокойно. По глазам видно, что она напугана. И задавать вопросы про домашнее насилие, когда рядом стоит отец-тиран, бессмысленно. Я бы тоже ответила отрицательно на ее месте. Устроили шоу. Жаль девушку", - посетовала myna4ka.

Было высказано и иное мнение. "Девушка, стоящая рядом с отцом, не похожа на ту, которая боится отца - она слишком свободно отвечает на вопросы. Видно же, что девушка в безопасности в семье", - заявил yusuf_19_89_. Ему возразила пользовательница nata.natan. "Она стоит и трясется от страха. Смотри внимательно. Она качается, как под наркотой, и теребит спинку стула. Меньше всего она здесь похожа на счастливую дочь, вернувшуюся к любящим родителям после «похищения». Вот когда к Халимат допустят настоящих правозащитников, а не каких-то непонятных мужиков, тогда посмотрим. Сейчас очевидно, что она очень сильно боится", - заявила она.

"Что и следовало ожидать! Девушка дома рядом с отцом! И никакого насилия нет!" - сделал вывод из репортажа algoritmvery. "Ну да, он же на камеру должен был ее бить, и только в таком случае люди смогут признать, что отец может быть жесток с дочерью. Я не знаю конкретно про эту семью, но в целом аргумент так себе. На камеру даже самая несчастная семья может выглядеть, как семья из рекламы майонеза", - возразил amibro_.

Схожая история произошла в 2019 году с 20 летней москвичкой, которую, по словам активистки кризисного центра "Китеж" Дарьи Серенко, родители хотели насильно выдать замуж и против ее воли вывезли в Чечню. После этого в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что поехала в Чечню добровольно. Она повторила это в спецрепортаже ЧГТРК "Грозный", заявив, что обратилась к правозащитникам, поддавшись эмоциям, в Чечню приехала на каникулы, планов на замужество не имеет. Читатели чеченских пабликов осудили сбегавшую в кризисный центр девушку за нарушение традиций.

Пользователи соцсети поспорили и о том, насколько добровольно Тарамова вернулась в Чечню. "Бедные родители", - написала lilu_lr_, собрав 64 "лайка". "Бедная Халимат! Ее незаконно выкрали и вернули в семью тиранов", - возразила ekatp2019. "Я тоже женщина, увы, тоже подвергалась насилию со стороны мужчин, и мне просто солидарности ради жалко бедную девчонку. Как мешок картошки какой-то, под расписку, насильно погрузили и вернули домой - она что, не человек? За себя отвечать права не имеет?" - высказалась beautymasterzanina.

"Наш телеканал работает на высшем уровне. <...> Всем все ясно теперь", - указал tasuev_shadid. "Всем ясно что женщину выкрали и оказали на нее давление под угрозой убийства дать для вашего <...> канала ложные показания!" - возразила ekatp2019.

Многие пользователи повторили мысль журналистов "Грозного", что Тарамовой пытались помочь бежать, чтобы "очернить чеченский народ". "Спасибо, что показываете все как есть. Ни у кого не получится очернить наш народ", - поблагодарила ЧГТРК leila_dombaeva. "А что, разве у народа принято насильно удерживать в браке женщин? Мы думали, это отдельное явление, преступление, за которое весь народ не отвечает", - возразила grazhdanka_k.

"Очередной провал операции провокаторов", - похвалил репортаж bakashev_426__adm_. "Очередной спектакль, в который мы отказываемся верить! Отпустите Халимат на свободу!" - написала в ответ qnowless.

Министр по делам национальности республики Ахмед Дудаев ранее заявил, что это правозащитники причастны к похищению Халимат Тарамовой, а чеченские силовики действовали в рамках закона. При этом он повторил тезис чеченских и российских властей о том, что в регионе нет представителей сексуальных меньшинств. Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Если Тарамова не по своей воле покинула Чечню, как утверждает Дудаев, то почему не возбуждено уголовное дело удивился selimov_05_95_06. "Ну если, так скажем, похитили то почему не возбуждено уголовное дело? И почему не задержаны те семь человек, которые находились в этой квартире [в Махачкале]?" - написал он.

"Потому что похищения не было - кто вообще верит в эту чушь? Что хрупкие женщины - ой, простите, «агенты пятой колонны» - могли похитить другую. Без оружия, без силовиков и без связей?" - добавила qnowless.

К 18.40 мск 14 июня публикация собрала 113,7 тысячи просмотров, 5681 "лайк" и 1389 комментариев. У паблика 975 тысяч подписчиков. Сегодня спецрепортаж о Тарамовой был опубликован и на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". Однако возможность комментирования на канале отключена.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике, заявила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню. Как следует из видео, опубликованных в Instagram-паблике проекта "Марем", незадолго до выдачи Тарамовой родственникам к ней в шелтер пришел человек, представившийся оперативным сотрудником и взявший показания. Именно он сообщил чеченским правоохранителям о местонахождении девушки, сочли пользователи соцсети, осудив его.

По данным Московского комьюнити-центра, который занимается эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, только в 2017-2020 годах там были убиты десять геев. Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают, как правило, не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".