Пользователи соцсети осудили силовика за раскрытие убежища Тарамовой

14 июня 2021, 00:57

В Instagram-паблике проекта "Марем" опубликованы три коротких ролика, на которых, как утверждается, запечатлен мужчина, представившийся оперативным сотрудником и взявший показания у Халимат Тарамовой незадолго до ее задержания и выдачи в Чечню. Именно он сообщил чеченским правоохранителям о местонахождении девушки в махачкалинском шелтере, сочли пользователи соцсети, осудив его.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом.

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы". Представитель "Правовой инициативы"* сообщила, что Тарамову передали родственникам в Чечню, связи с ней нет. Вмешательство ЕСПЧ может спасти девушку, считает представитель "ЛГБТ-сети"*.

В Instagram-паблике проекта "Марем" вечером 13 июня опубликованы три коротких видеоролика, снятых скрытой камерой. На них запечатлен момент, когда Халимат Тарамова и ее адвокат говорят с человеком, который представился оперативным сотрудником.

"Мы пустили его в квартиру в районе 18 часов, чтобы он опросил ее и убедился, что с Халимат все хорошо, и обеспечил ей защиту. Рядом находится адвокат. Сотрудник записал, что Халимат ушла из дома добровольно, и ее никто не удерживает. Он все записал, сделал с Халимат селфи и удалился, сказав, что снимет ее с розыска. Мы просили помощи у сотрудников полиции. Через несколько часов в квартиру вломятся, вытащат наших волонтеров, а потом и Халимат - и увезут в Чечню", - говорится в подписи к видео, которое по данным на 00.58 мск сегодня, 14 июня набрало 573 отметки "Нравится" и 106 комментариев.

На видео, которое было снято на кухне, на переднем плане сидит мужчина в синей футболке со сдвинутой на подбородок медицинской маске. Он беседует с Тарамовой, что-то записывает. При этом все сидящие за столом смеются. Еще на одном видео он заходит в кухню, судя по всему, из коридора, делает снимок помещения на сотовый телефон и забирает со стола бумаги, после чего уходит.

Пользователи Instagram в своих комментариях осудили силовика, посчитав, что именно он раскрыл местонахождение Тарамову. "Как жаль, что все так несправедливо! Женщин не считают за людей, скотское отношение!" - посетовала gamzatova_88.

"Такое ощущение, что он селфи сделал, чтобы показать, что нашел ее для тех, кто ее искал", - предположила zuriza.

"Какие же бессовестные! Ради денег готовы любой беспредел прикрыть!" - возмутилась irinkapokatova.

"Никому нельзя доверять в наше время. Она совершеннолетняя, какое право он имел так поступать, ведь его работа защищать, а не сдавать?" - задается вопросом pobeg_ot_myzha.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".