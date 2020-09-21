Чеченские силовики отказались расследовать "изгнание джиннов" из Аминат Лорсановой

21 сентября 2020, 14:14

Следственный комитет переадресовал жалобу Аминат Лорсановой на насилие со стороны родственников и принудительное лечение чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".

Как писал "Кавказский узел", 20 января 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети, обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов".

Аминат Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение.

Отдел полиции по Старопромысловскому району Грозного отказал Аминат Лорсановой в возбуждении уголовного дела о насилии и принудительном лечении, сообщила сегодня пресс-служба "Российской ЛГБТ-сети".

"Следственный комитет России передал дело в Чечню, а чеченская полиция отказала в возбуждении уголовного дела. При этом само заявление было зарегистрировано 17 марта 2020 года, а проверка, которую проводили сотрудники МВД, согласно документу, закончилась 21 февраля 2020 года. То есть сотрудники МВД смогли завершить проверку по заявлению почти за месяц до того, как само заявление было подано", - говорится в пресс-релизе, направленном "Кавказскому узлу".

По словам сотрудничающей с Российской ЛГБТ-сетью Вероники Лапиной, она попросила Минздрав проверить психиатрическую клинику, в которую была помещена Аминат Лорсанова. По ее версии, сотрудники клиники диагностировали у Лорсановой болезнь, которая отсутствует в международной классификации болезней.

"На этом основании я обратилась в министерство здравоохранения с просьбой проверить клинику [...] на предмет соблюдения порядка оказания медицинской помощи, соблюдения стандартов медицинской помощи, а также соблюдения порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства и соблюдения порядка проведения медицинского психиатрического освидетельствования. В ответ на мое обращение Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения обратилась в прокуратуру Чеченской Республики с просьбой провести проверку по заявлению", - приводятся в сообщении слова Вероники Лапиной.

Прокуратура Чечни и республиканское МВД, по состоянию на 14.10 мск, не прокомментировали на своих сайтах заявление ЛГБТ-сети.

Полицейской проверке предшествовала скептическая реакция Умарова на заявление Лорсановой

В феврале Аминат Лорсанова рассказала "Кавказскому узлу", что лишь третья попытка сбежать от "лечения" в Чечне оказалась успешной. "Первые две попытки окончились неудачно, на третий раз мне удалось сбежать. Сначала я пыталась сбежать с помощью собственных сил и ресурсов и лишь потом обратилась за помощью к организации", - рассказала она.

Лорсанова призналась, что "старается не вспоминать, через что прошла, и совершенно не думает об этом". "Сейчас я думаю о том, как моя жизнь сложится дальше, уже строю планы на будущее. Я абсолютно не думаю о тех людях, если их можно назвать людьми, из-за которых мне пришлось бросить все и сбежать буквально на край света. Совершенно ничего к ним не испытываю и даже думать о них не хочу", - рассказала девушка.

В свою очередь Джамбулат Умаров, который возглавлял тогда министерство по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни, в январе объявил Аминат Лорсанову "жертвой ЛГБТ-технологов и кавказофобов" и обвинил ЛГБТ-сеть в обмане "больной чеченской девочки". "Выудили у нее признание, что она является приверженкой нетрадиционных ориентаций", - сказал министр, назвав информацию ЛГБТ-сети "вбросом".

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".