Уроженка Чечни пожаловалась на "изгнание джинна" палкой и транквилизаторами

21 января 2020, 12:56

Аминат Лорсанова заявила, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". Девушка, покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети, потребовала от Следкома начать расследование.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года представители общественных организаций констатировали, что в чеченском обществе усиливается тенденция к порицанию инакомыслия, усугубляющая социальное бесправие женщин и проблему семейного насилия. По оценкам активистов, количество обращений от жертв домашнего насилия в Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкесии ежегодно растет.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Лорсанова добивается уголовного преследования своих родных

22-летняя Аминат Лорсанова утверждает, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другом четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран. Он объяснял, что таким образом изгоняет из нее джинна, говорится заявлении, поданном следствию 20 января.

"Он бил меня палкой в солнечное сплетение, задрав на мне футболку, и пальцами давил в эту область, спускаясь ниже, спустив также юбку до бедер, и там же надавливал пальцами. Все это происходило под мой крик от адской боли и его молитвенные крики в мое правое ухо. <Близкие родственники> спокойно наблюдали за процессом, и даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли", - указала в заявлении Аминат Лорсанова.

По ее словам, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал ей транквилизаторы. "<Близкий родственник> надевал мне на руки наручники и связывал ноги скотчем, рот тоже заклеивал. Он говорил мне, что будет меня связывать, как овцу, и обращаться со мной, как с животным. После этого <родственник> насильно делал мне укол аминазина и укладывал спать, даже не развязывая мои ноги - оставлял в таком положении, со связанными руками и ногами, спать лицом к стене", - заявила Лорсанова.

В апреле 2019 года девушка покинула Чечню, затем Российская ЛГБТ-сеть помогла ей уехать из России. Именно помощь Лорсановой стала причиной того, что 17 мая 2019 года неизвестные ворвались в квартиру одного из волонтеров Российской ЛГБТ-сети, которому угрожали убийством. Они допрашивали волонтера, искали Аминат Лорсанову и координатора программы экстренной помощи Давида Истеева, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в ЛГБТ-сети.

Волонтер "горячей линии" Российской ЛГБТ-сети рассказал, что ему угрожали семеро неизвестных мужчин, которые пришли к нему домой в Санкт-Петербурге. По словам волонтера, трое из них жители Чечни, а остальные намекали, что работают в полиции: "Мы отвезем тебя в РОВД и кости переломаем". Волонтер и Истеев подали заявления в полицию.

Изгнанием джиннов из представителей ЛГБТ занимаются по всему Северному Кавказу

Практика "изгнания джиннов" из представителей ЛГБТ-сообщества распространена не только в Чечне, но и в чеченских семьях, проживающих за пределами республики, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина.

"Если поведение человека не соответствует неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне, то объявляется, что таким человеком завладели джины. Изгнание джинов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры - такие, как Клиника пограничных состояний. Более 30 молодых женщин, с которыми работала и работает Российская ЛГБТ-сеть, из-за своей сексуальной ориентации пострадали от этой, зачастую сексуализированной, формы бесчеловечного обращения", - отметила Лапина.

Альтернативная медицина широко распространена в Чечне. В 2008 году по инициативе муфтията республики в Грозном открылся Центр исламской медицины, который, в частности, выдает сертификаты специалистам по лечебному кровопусканию. Минздрав Чечни с конца 2019 года ввел правила лицензирования народных целителей. Наряду с этим власти Чечни ведут кампанию против увлечения местных жителей магией, задерживают и принуждают к публичным раскаяниям местных колдунов.

Насилие, которое применяется к представителям ЛГБТ в попытке "вылечить" их, остается одной из наиболее актуальных в России, несмотря на то, что гомосексуальность перестали считать болезнью более 30 лет назад, отметила координатор программы мониторинга и международной адвокации Российской ЛГБТ-сети Наталья Поплевская.

"Из-за ошибочных представлений о сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ), лесбиянки, гомосексуальные, бисексуальные и трансгендерные люди становятся жертвами харассмента, коррекционных изнасилований и насилия со стороны знакомых людей и родственников, которые жестоким образом стремятся «исправить» СОГИ и добиться гетеронормативного поведения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исключение гомосексуальности из международной классификации болезней не останавливает и различные клиники, в также адептов нетрадиционных медицинских подходов, которые обещают трансформировать и "нормализовать" сексуальные предпочтения людей, указала Поплевская. Она добавила, что такое "лечение" зачастую травмирует пациента.

"В России практика подобных способов лечения от гомосексуальности получила распространение в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, где расположены культурно-религиозные центры и центры исламской нетрадиционной медицины. В них - в основном, гомосексуальных женщин - пытаются вылечить путем "изгнания джинна". Филиалы этих центров и другие подобные институты можно встретить даже в центральной части России", - отметила Наталья Поплевская.

На сайтах Следственного комитета России и управления Следкома по Чечне к 12.56 мск 21 января не появилось информации о возбуждении уголовного дела по заявлению Лорсановой.

Представителей ЛГБТ в Чечне преследуют и власти, говорится в справке "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", опубликованной на "Кавказском узле". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России" гомосексуал из Чечни, покинувший страну.