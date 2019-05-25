Представители "ЛГБТ-сети" пожаловались на угрозы от уроженцев Чечни

25 мая 2019, 17:10

Координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев и волонтер организации подали в полицию заявления об угрозах убийством, поступивших, по их данным, от выходцев из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", об очередной волне преследования геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". В соцсетях распространились предупреждения о том, что представителям ЛГБТ-сообщества следует срочно покинуть республику, отметило издание. С конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть".

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Волонтер "горячей линии" "Российской ЛГБТ-сети" рассказал, что ему угрожали семеро неизвестных мужчин, которые пришли к нему домой в Санкт-Петербурге 17 мая. Трое мужчин, по словам волонтера, были жителями Чечни, а остальные четверо намекали, что работают в полиции, но не показывали удостоверения, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети". Один из предполагаемых силовиков, как утверждает волонтер, сказал ему: "Мы отвезем тебя в РОВД и кости переломаем". По информации "Российской ЛГБТ-сети", неизвестные искали координатора программы экстренной помощи организации Давида Истеева и ушедшую из дома чеченскую девушку, о которой волонтер ничего не знал, сообщила 24 мая "Медиазона". Истеев и волонтер организации подали заявления в полицию, сообщила "Новая газета".

Давид Истеев и волонтер, в квартиру которой 17 мая ворвались семеро неизвестных, находятся в безопасности, сообщили в организации. "Сейчас и волонтер, и Давид Истеев в безопасности. Но сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, и как серьезно и на что настроены эти неизвестные", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в "Российской ЛГБТ-сети".

По данным, озвученным российской ЛГБТ-сетью 29 января 2019 года, с апреля 2017 года из региона было эвакуировано около 150 человек нетрадиционной ориентации, более 130 человек покинули Россию.

По словам Давида Истеева, он получил угрозы убийства от неизвестных людей через волонтёра. "Все произошло в Санкт-Петербурге. Мы не знаем как, но эти неизвестные вышли на хозяина квартиры, где проживал волонтёр. Учинили допрос, подробности которого нам неизвестны. Под давлением привели хозяина на осмотр квартиры, именно поэтому мы делаем выводы, что среди них были сотрудники полиции. Они затолкали волонтера в комнату, отобрали телефон, начали обыскивать квартиру. Чеченцы орали, что ей кранты. Выпытывали информацию, которой она не обладала. Потом нашли в телефоне контакт, записанный, как Давид. И стали агрессивнее, сказали передать мне, что убьют. Более ничего не найдя, они ушли, но нет гарантии, что не вернутся",- рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Истеев.

Преследования по признаку сексуальной ориентации в Чечне коснулись не только мужчин: судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, чем силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Благодаря программе экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети", координатором которой является Истеев, многие чеченские геи получили помощь. Это, предполагают в организации, и послужило причиной поиска Истеева.

"Давид Истеев - координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети". Именно благодаря работе программы экстренной помощи Сеть помогает людям, пострадавшим в результате массовых преследований ЛГБТ в Чечне. Но сам Истеев не из Чечни. А девушка, которую искали ворвавшиеся в квартиру люди, судя по имени, чеченка. Мы сейчас можем предположить, что угрозы ее жизни и здоровью реальны", - подчеркнули в организации.

После инцидента волонтёр обратился в полицию, но в организации не ждут оперативных действий правоохранительных органов.

"Мы специально выжидали время и не говорили об этой ситуации, чтобы собрать максимальное количество доказательств. Мы не надеемся на оперативные действия сотрудников полиции, поэтому собирали доказательства, пока их не уничтожили. Мы приняли серьезные меры безопасности, поэтому прямых угроз не получали ни волонтер, ни Давид Истеев. Но это не означает, что эти люди не предпринимают попыток реализации своих угроз", - отметили в организации.

Напомним, 17 мая, в День борьбы с гомофобией, представители Amnesty International передали в администрацию Владимира Путина подписанную жителями Западной Европы петицию с требованием расследовать преступления против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Правозащитная организация Amnesty International собрала более 275 тысяч подписей под петицией к властям России. Власти Чечни отрицают сведения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Проблеме преследования ЛГБТ в республике посвящена справка "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".