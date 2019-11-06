Ужесточение требований властей обеспокоило целителей в Чечне

06 ноября 2019, 13:33

Народные целители для работы в Чечне должны иметь медицинское образование и получить разрешение от специальной комиссии, сообщил Минздрав республики. Инициатива властей обернется для целителей поборами, предположили местные травники и пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в октябре в Грозном прошли проверки кабинетов исламской медицины, после которых часть кабинетов прекратила работу. Владельцев кабинетов обязали заключать с конкретными компаниями договоры на вывоз и утилизацию отходов. Специалисты по кровопусканию указали, что за вывоз мусора установлена непомерно высокая плата.

Жителям Чечни, занимающимся народной медициной, необходимо получить разрешение специальной комиссии Минздрава Чечни, сообщила пресс-служба министерства, сославшись на приказ министра от 27 августа "Об утверждении положения о порядке занятия народной медициной и получении разрешения на занятия народной медициной на территории Чеченской Республики".

"Основным условием для получения документа, наряду с другими лицензионными требованиями, является наличие профессионального медицинского образования (среднего или высшего) и получение соответствующей лицензии министерства здравоохранения", - говорится в сообщении, размещенном 5 ноября на сайте республиканского Минздрава.

Речь идет о тех, кто занимается нетрадиционной медициной, пояснила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства. "Говоря простым языком, знахарях и травниках. Наличие медицинского образования для них обязательное условие, поскольку человек, даже занимающийся этим, должен разбираться в вопросах, касающихся физиологии человека. При отсутствии документа о высшем или хотя бы среднем медицинском образовании сертификат выдаваться не будет", - рассказала сотрудница Минздрава.

При этом, по ее словам, новые требования не касаются практикующих исламскую медицину, поскольку это направление курирует Центр исламской медицины. "Те, кто занимается хиджамой (лечебным кровопусканием по исламу. – Прим. "Кавказского узла"), проходят курсы в Центре исламской медицины и получают сертификаты на работу у них", - подчеркнула представитель министерства.

Центр исламской медицины открылся в Грозном в 2008 году по инициативе муфтията Чечни. Он позиционируется как лечебное учреждение для людей, которые пострадали от лжецелителей, знахарей и колдунов.

Пользователи Instagram скептически восприняли идею Минздрава

Под сообщением о требованиях к народным целителям, размещенном 5 ноября на странице Минздрава Чечни в Instagram, комментариев, по состоянию на 13.30 мск 6 ноября, не опубликовано.

Аналогичное сообщение в Instagram-паблике "ЧП/Чечня" набрало к этому времени 48 комментариев. Авторы некоторых из них отреагировали на инициативу Минздрава скептически, предположив, что за получение разрешения целителям придется платить.

"А это [выдача разрешения] стоит, соответственно, денег", - указал, в частности, пользователь zam_313. "Минздрав, а сколько стоит спецразрешение? И кто определяет талант врачевания?" - поинтересовался isaevadab. "А сколько стоит разрешение?" – написал hriofof.

"Это для того, чтобы не было самоучек, и нас лечили те, кто знает все и делает правильно", - обратился к авторам комментариев ibrahim_shovd. "Врачей наших лучше бы проверили на знания!" - высказался ibragimov8743.

Чеченских травников обеспокоило требование иметь медицинское образование

В связи с новыми требованиями Минздрава работа местных целителей оказалась под вопросом, указали некоторые опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" травники. Так, житель республики Муса пояснил, что не имеет медицинского образования. "Лечением людей «дедовскими методами» я занимаюсь уже не первый год. Научился у своего деда, у которого не было никакого специального образования, но это не мешало ему помогать людям. Массаж делаю, травами лечу", - сказал Муса.

С аналогичной проблемой столкнулась местная жительница Хава. "Я травы собираю, делаю настойки от различных болезней, мази для лечения суставов и так далее. Этим всем раньше бабушка занималась, она меня всему учит. Люди за помощью обращаются очень часто. Теперь вот надо получать разрешение в Минздраве. У меня есть образование, но не медицинское", - посетовала она.

Жительница Веденского района, попросившая не указывать ее имя, предположила, что одна из целей нововведения – сбор платы за выдачу разрешений на целительство. "Меня лечению людей травами научил муж, он умер несколько лет назад, был известен по всей республике. Я сама имею среднее медицинское образование. Мне кажется, что это придумано для того, чтобы собрать с нас деньги", - сказала жительница Чечни.

Напомним, что после того, как в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере шесть телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. В телерепортажах с задержанными женщинами проводил воспитательные беседы главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев.

Эти телесюжеты вызвали опасения правозащитников в том, что гонения на знахарей и экстрасенсов могут распространиться и на народных целителей. "Власти Чечни должны четко разграничить тех, кто действительно знает, как лечить с помощью природных средств, от тех, кто занимается колдовством. Эти люди, например, из поколения в поколение передают свои знания о травах, и не стоит оказывать давление на них. Но надо признать, что колдуны могут нанести большой вред обычным людям. Поэтому не надо ставить знак равенства между ними", - сказала в сентябре "Кавказскому узлу" глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.