Востоковеды объяснили гонения на колдунов в Чечне погоней властей за рейтингом

26 сентября 2019, 04:57

Борьба с колдунами повышает рейтинг руководства Чечни на фоне поддержки этой кампании многими мусульманами, считает востоковед Ахмет Ярлыкапов. Чеченские власти пытаются распространить влияние на сферу оккультизма, демонстрируя намерение тотально контролировать все общество, полагает политолог Алексей Малашенко.

Как информировал "Кавказский узел", гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. С июля этого года власти Чечни вновь усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги.

21 сентября две женщины и мужчина были задержаны в Чечне по обвинению в занятии колдовством. Одна из задержанных рассказала, как "кормила джиннов", другая советовала клиентке искупаться в курином бульоне от сглаза. Богослов Адам Эльжуркаев обвинил их в том, что они продали душу дьяволу. 14 сентября ЧГТРК "Грозный" показал спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, которую правоохранители обвинили в занятии колдовством. 11 сентября телеканал показал сюжет о задержании Секинат Ибрагимовой, которая в эфире раскаялась, что с 2013 года занималась оказанием магических услуг. В начале июля две жительницы Гудермеса были задержаны за занятия магией, колдовством и целительством, 17 июля ЧГТРК "Грозный" показал сюжет об одной из них.

Шаги властей Чечни напомнили о политике СССР

Чеченские власти пытаются распространить свое влияние не только на сферу традиционного ислама, но и на сферу оккультизма, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Власть в Чечне лезет в личные дела человека - в религию, в частности. В Чечне фактически тоталитарный режим. За границей так и называют Чечню. В России критики как-то осторожничают в этом плане. То, что делают чеченские власти - это доведенная до абсурда борьба за ислам. Если исходить из позиции ортодоксов, эти люди, то есть колдуны, целители и другие, не из ислама, они вредят исламу и так далее. Власти пытаются показать, что они контролируют и общество, и отдельных индивидов во всех их проявлениях и во всех сферах", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Шаги чеченских властей напоминают политику СССР, где все и везде контролировалось властью, добавил он.

Гонения на колдунов объясняются пиаром властей

Борьба с колдунами объясняется желанием очистить исламское пространство от "серых сфер", считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Это, скорее, не стремление влиять на сферу оккультизма, а как бы желание очистить исламское пространство от тех, кто мог быть вне контроля. Сферы народной медицины или сфера тех, кто использует не совсем ортодоксальные исламские средства, считаются серыми сферами, скажем так. Поэтому совершенно логично, что власти пытаются навести свой порядок в этих сферах", - сказал Ярлыкапов "Кавказскому узлу".

По его мнению, эта борьба повышает рейтинг руководства Чечни. "Такая борьба связана также с пиаром. Она поддерживается многими мусульманами... Они считают, что мусульмане не должны обращаться за помощью к колдунам, целителям и так далее", - отметил ученый.

Он также напомнил о борьбе с магами в Дагестане.

Убийства людей, занимающихся нетрадиционной медициной, неоднократно фиксировались в Дагестане в 2011-2015 годах. Так, 15 сентября 2015 года три человека были убиты в Дербентском районе, что связано, по словам источника в правоохранительных органах, "с местью боевиков хозяйке дома, занимавшейся гаданием". До этого с января 2011 года, по подсчетам "Кавказского узла", в республике были убиты не менее 12 гадалок, целителей и знахарей. В Махачкале были убиты не менее двух целителей и одна гадалка, в Хасавюртовском районе - три гадалки и один целитель, в Буйнакске - двое целителей, в Кумторкалинском районе - один целитель, в Кизлярском районе - один целитель, в Каспийске - одна женщина, занимавшаяся нетрадиционными методами лечения.

Задержания не являются попыткой чеченских властей доказать свое превосходство во всех сферах, убежден он. "У них нет такой необходимости. В этом плане все давно доказано, превосходство есть во всех сферах. Эти задержания, с одной стороны, желание очистить ислам от таких плохо контролируемых элементов, а с другой - показать себя сторонниками ортодоксальных взглядов", - добавил Ярлыкапов.

Ганнушкина призвала не равнять колдунов и знахарей

Правозащитники, работающие в регионах Северного Кавказа, сообщили "Кавказскому узлу", что колдуны и целители еще не обращались к ним за помощью.

"Обращений от жителей региона, занимающихся подобной деятельностью, наш комитет не получал. К нам они за защитой не обращались. Я знаю, что там происходит, что там идут гонения. Хочу сказать, что власти Чечни должны четко разграничить тех, кто действительно знает, как лечить с помощью природных средств, от тех, кто занимается колдовством. Эти люди, например, из поколения в поколение передают свои знания о травах и не стоит оказывать давление на них. Но надо признать, что колдуны могут нанести большой вред обычным людям. Поэтому не надо ставить знак равенства между ними", - сказала глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, не полиция должна заниматься этими людьми, а медики и ученые. "С этими явлениями нельзя бороться подобными дикими методами. Закон не запрещает их деятельность. Они все равно будут заниматься этим. Сначала с ними должны поработать специалисты, медики и ученые, а потом уже принимать решения о дальнейших шагах. Задержания не помогут", - отметила Ганнушкина.

Юристы "Комитета против пыток" (КПП) также сообщили, что колдуны и целители из Чечни к ним не обращались, но предположили, что обращения будут после последних задержаний.

"У нас в последнее время только такие классические обращения о незаконных задержаниях, пытках и так далее. Что касается колдунов, шаманов, то от них заявлений не поступало к нам", - сказал юрист КПП Дмитрий Пискунов.

Другой юрист комитета Альберт Кузнецов также подтвердил, что подобных обращений не поступало. "Может быть, сейчас будут обращения, потому что, насколько мы наблюдаем, пошла активная кампания против колдунов, целителей. Их деятельность в принципе не запрещена законом. Но есть ограничения, например, в плане осуществления медицинской деятельности без лицензии" , - отметил Кузнецов.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат. Само по себе занятия магией или колдовством - не повод для задержания силовиками в светском государстве, сказал ранее "Кавказскому узлу" московский адвокат Евгений Черноусов. Отдельной уголовной или административной статьи за колдовство в России нет, обычно правоохранители усматривают в действиях магов мошенничество, указал он. "Следствию всегда очень трудно доказать, что имело место именно мошенничество, так как необходимо установить умысел. Маг отвечает, что никакого умысла забрать деньги не было, а клиент отдал их сам", - отметил Черноусов.

Кутаев рассказал о нетерпимости к колдунам в чеченском обществе

Чеченское общество не приемлет колдунов и целителей, уверен президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Могу смело сказать, что наше общество не принимает деятельность этих людей, считает, что их деятельность противоречит всем канонам ислама. То, что власти делают против колдунов, только приветствуется жителями Чечни. Они считают колдовство сатанинским проявлением", - сказал "Кавказскому узлу" Кутаев.

Однако, отметил он, есть жители республики, которые обращаются за помощью к колдунам и целителям. "Но есть и те, кто к ним обращается. Видимо, проблемы так достают людей, что они, не видя других путей, обращаются к ним. Насколько они популярны, сложно сказать. Но их методы иногда востребованы", - добавил Кутаев.

Напомним, что задержание людей в Чечне за занятия колдовством пользователи социальных сетей сравнили с процессами в отношении ведьм в Средние века. Их оппоненты поддержали преследование колдунов в республике как оправданную с точки зрения религии.