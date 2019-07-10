Власти Чечни возобновили борьбу с магами после многолетнего перерыва

10 июля 2019, 23:59

Две жительницы Гудермеса задержаны сотрудниками силовых структур в Чечне за занятия магией, колдовством и целительством. Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне шесть лет назад, но в последние годы подобного не происходило, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни и востоковеды.

По итогам доследственной проверки задержанным женщинам может грозить уголовная ответственность. "В доме, где они проживали, обнаружены различная литература по магии и оккультизму, карты, фотографии десятков людей и различные предметы, используемые для совершения магических ритуалов. Под предлогом укрепления семейных отношений, снятия порчи и сглаза, исцеления различных болезней они взимали с граждан различные суммы денег", - заявил представитель МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченские власти объявили войну магам, колдунам и целителям в 2013 году. В феврале 2013 года глава республики Рамзан Кадыров потребовал искоренить эти явления в Чечне - на встрече с главами муниципалитетов и кадиями он пригрозил целителям и магам "компетентными структурами". После этого заявления в Чечне развернулась кампания против знахарей и магов: несколько человек были убиты, а остальные покинули республику или прекратили свою деятельность. Тогда же в 2013 году лишился должности глава администрации Гудермесского района Чечни Ахмед Аббасов, которого уличили в обращении к колдунье за заговором на повышение по службе.

Житель Чечни Магомед, занимавшийся народной медициной в Чечне, в 2013 году рассказал журналистам о гонениях на своих коллег и собственном избиении. "Людей начали терроризировать — и без разницы, старики это, женщины. Я знал одного целителя — пожилой мужчина, прекрасный специалист, который умер от побоев. Расстреляли женщину, которая гадала на картах в Урус-Мартане. По этому случаю никто даже дело не стал заводить. Ее сначала предупредили, а потом расстреляли из машины возле дома. Другую женщину, про которую я слышал, избили дома: пришли к ней ночью, били до утра. Только из моих хороших знакомых, коллег, двое скончались от побоев", - приводятся его слова в материале "Магия преследования", опубликованном в мае 2013 года изданием Esquire. По словам Магомеда, к нему силовики явились вместе с "человеком из муфтията". "Эти люди побоями заставили меня прочитать на камеру текст, в котором я раскаивался в своем шарлатанстве и извинялся перед чеченским народом", - добавил он.

Занятия колдовством и магией противоречит исламскому вероучению, отмечают местные богословы. "Колдовство, магия, гадание и тому подобные вещи категорически запрещены в исламе. Даже обращаться к колдуну или гадалке - уже тяжкий грех. Это очень опасное явление, с которым нужно бороться", - заявил чеченский богослов Муслим корреспонденту "Кавказского узла".

Занятия магией и колдовством были достаточно широко распространены в Чечне в период между двумя военными кампаниями и в начале 2000-х годов, но сейчас это явление уже практически сошло на нет, отметил местный наблюдатель Лечи. "Сейчас в республике трудно найти не то что мага или какого-то там целителя, но и просто гадалок. Лет пять-шесть назад власти республики объявили войну всем этим магам и колдунам, а сейчас любое такое появление жестко пресекается", - сказал он.

Востоковеды не заметили гонений на магов в мусульманских регионах

Нынешняя кампания против колдунов и экстрасенсов в Чечне в меньшей степени связана с религиозными мотивами, а в большей - со сравнительно более сильным, чем в других республиках, полицейским контролем, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Власти Чечни стараются следить за таким явлением, не более того. А так классические религии, - что ислам, что христианские конфессии - с колдовством [всегда] боролись", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на религиозные запреты, колдовство и магия всегда присутствовали в народной культуре, отметил востоковед. "Увлекались ими даже в советское время. Такого рода услуги имелись и среди христиан, и среди мусульман", - сказал Рощин. Он добавил, что не слышал о серьезных гонениях на магов и экстрасенсов в каком-либо регионе России, включая мусульманские регионы.

Убийства людей, занимающихся нетрадиционной медициной, совершались в Кабардино-Балкарии и неоднократно фиксировались в Дагестане в 2011-2013 годах. Так, 3 декабря 2012 года в Баксане неизвестные расстреляли 32-летнюю целительницу. 11 января 2011 года в поселке Кенже Кабардино-Балкарии у ворот собственного дома также был убит житель поселка Амерби Афаунов, известный как народный целитель. 10 марта 2013 года в Дагестане был убит народный целитель Магомедрасул Курбанов, который занимался изготовлением амулетов. В январе 2012 года в Махачкале был убит 75-летний Магомед Курамагомедов, занимавшийся народным целительством. В июне того же года в Буйнакске была расстреляна целительница Любовь Спивак, а в октябре в селении Учкент Кумторкалинского района - местный житель Исмаил Гаджиев, также занимавшийся народными методами лечения. 24 декабря 2013 года в Кабардино-Балкарии была убита местная целительница. Убийства связывали с вооруженным подпольем.

Заметных гонений на магов и экстрасенсов в России не наблюдается, по крайней мере, пока их действия не выходят в криминальную плоскость, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Например, когда обманом вымогают деньги, действия целителей вызывают болезни, наносят ущерб здоровью. Собственно, верить или не верить в магию и колдовство, это личное дело каждого. Среди экстрасенсов подавляющее число жулики, но, если ты поверил, пришел и отдал свои деньги, - ну, ты сам себя наказал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В исламе отрицательно относились к колдовству, как к разновидности язычества, отметил он. "Хотя народные традиции в той или иной форме допускали существование в быту целительства и магических обрядов. Но конечно, не дело государства заниматься борьбой с колдовством как таковым. Муфтии и имамы могут выступить с осуждением этих действий, но преследовать и сажать за это если нет вреда, странно", - полагает Малашенко.

Адвокат: дела против магов и знахарей невыгодны силовикам

В России имеется практика привлечения к уголовной ответственности экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, отметил адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Люди, которые занимаются такого рода практикой - целительство, магия и прочее, - в большинстве случаев сами понимают, что обещают своим клиентам невыполнимые вещи, то есть идут на заранее спланированный обман, вымогая деньги. Например, если человеку, больному на терминальной стадии рака, обещают излечение, но для этого нужна такая-то сумма денег, и взамен ему дают амулет, окропляют водой. Расценивать это иначе как мошенничество нельзя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат признал, что доказать мошеннический умысел в случае с магическими практиками бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела.

"Достижение какого-то определенного результата юридически не закрепляется. Главный вопрос - о чем договаривались целитель и его клиент. Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - указал Гайтаев.

Адвокат добавил, что после большой "зачистки" экстрасенсов и целителей в Чечне несколько лет назад тема колдовства и магии практически не поднималась, и о преследованиях знахарей в последние годы ничего не было слышно.