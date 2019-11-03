Жители Чечни поспорили о методах борьбы с колдунами

03 ноября 2019, 11:22

Новый репортаж телеканала "Грозный" с извинениями женщин, которые оказывали оккультные услуги, вызвал противоречивую реакцию у пользователей Instagram и жителей республики. Многие из них поддержали гонения на колдунов, а некоторые сочли избыточными раскаяния людей в эфире телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. С июля по октябрь ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере пять телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством.

В октябре преследование колдунов в Чечне вышло на новый уровень. 7 октября несколько жительниц республики, съездивших в Северную Осетию к гадалке, покаялись в этом в эфире чеченского ТВ. Позднее телекомпания "Грозный" разместила в Instagram фотографии и другие персональные данные людей, объявленных "жертвами так называемых колдунов и магов". Некоторые пользователи соцсети сочли неприемлемой публикацию персональных данных.

1 ноября ЧГТРК "Грозный" показала 12-минутный спецрепортаж с раскаяниями женщин, занимавшихся гаданием. Репортаж, озаглавленный "В Чечне задержали группу аферисток-гадалок", размещен также на YouTube-канале телеканала.

Одна из показанных женщин, как следует из телесюжета, ездила в Ставропольский край к гадалке, другая была уличена в занятиях колдовством в 2013 году, еще три были обвинены в гадании и снятии порчи. Как и ранее, в телесюжете с задержанными беседовал главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев в присутствии офицеров полиции.

Жительница Чечни Зина Заурова пояснила перед телекамерой, что обращалась к колдунье в Ставропольском крае, чтобы решить проблемы своей замужней дочери. "Я думала, это поможет. Сейчас считаю наоборот. Я раскаиваюсь в том, что поехала, и в том, что так подумала", - сказала Зина Заурова, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла". Адам Эльжуркаев в телесюжете отметил, что женщина раскаялась и дала обещание впредь не совершать подобного. После этого он предложил офицеру полиции ее освободить, на что тот ответил согласием

Другая показанная в репортаже женщина, Татьяна Гончар, заверила, что не занимается колдовством с 2013 года, с тех пор, как пообещала Адаму Эльжуркаеву прекратить эту деятельность. Поводом для ее задержания стали заявления о том, что она продолжает оказывать оккультные услуги, пояснили авторы телесюжета. В разговоре с Эльжуркаевым женщина поклялась, что прекратила деятельность «еще тогда». Эльжуркаев в телесюжете подтвердил слова женщины, сказав, что проверка не подтвердила информацию о том, что Татьяна Гончар занимается колдовством.

Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый летом этого года, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Три другие женщины, также показанные в спецрепортаже ЧГТРК, публично раскаялись в том, что занимались предсказаниями и гаданиями на картах. "Больше никогда не буду гадать, в жизни не возьму (карты) в руки. Раскаялась. Не хотела, чтобы видел и знал брат. У меня есть брат, двоюродные братья отца, родственники мужа, не хотела бы, чтобы они видели", - сказала, в частности, в эфире телекомпании одна из женщин, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Чеченская пропаганда оказала влияние на пользователей Instagram

Две публикации о задержании предсказательниц, размещенные 1 ноября на странице ЧГТРК в Instagram, набрали к 11.20 мск 21,9 тысячи и 55,7 тысячи просмотров, под ними опубликовано 28 и 248 комментариев соответственно. Их авторы подвергли жесткой критике тех, кто занимается колдовством и гаданиями. Авторы многих комментариев озвучили предложения физической расправы над экстрасенсами.

"Откуда в вас столько кровожадности? Каждый второй комментарий - «убейте их»", - обратился к участникам обсуждения пользователь tagievaooo.

Пользователь alvi_bamut обратил внимание, что, несмотря на преследование людей, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК находит поводы для новых сюжетов, посвященных этой теме. "Эти люди что, заново появляются? Откуда они берутся?" – написал он.

Некоторые жители Чечни считают, что люди, занимающиеся колдовством и предсказаниями, должны привлекаться к ответственности. "Колдунов и гадалок нужно наказывать как можно строже. Штрафовать, привлекать к общественным работам, сажать в тюрьмы. Сколько на их совести сломанных судеб", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Хеда.

Грозненец Адам счел излишним публичное покаяние таких людей. "Я обеими руками за то, чтобы строго карать колдунов ведьм, и за то, чтобы наши богословы и правоохранители с ними боролись. Но вот только показывать это на телевидении мне кажется излишним. У них же есть родственники, дети, каково им потом будет перед людьми? Об этом следовало бы тоже думать", - сказал Адам корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз.

Власти Чечни должны четко разграничить тех, кто действительно знает, как лечить с помощью природных средств, и тех, кто занимается колдовством, сказала ранее "Кавказскому узлу" глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Люди, например, из поколения в поколение передают свои знания о травах, и не стоит оказывать давление на них. Но надо признать, что колдуны могут нанести большой вред обычным людям. Поэтому не надо ставить знак равенства между ними", - пояснила Ганнушкина.

Не полиция должна заниматься этими людьми, а врачи и ученые, считает правозащитница. "С этими явлениями нельзя бороться подобными дикими методами. Закон не запрещает их деятельность. Они все равно будут заниматься этим. Сначала с ними должны поработать специалисты, медики и ученые, а потом уже принимать решения о дальнейших шагах. Задержания не помогут", - отметила Ганнушкина.

Нет четкой грани между тем, что называется лечением по Сунне с чтением аятов из Корана, и тем, что мусульмане могут воспринять как колдовство, сказал ранее "Кавказскому узлу" доцент РГГУ Игорь Алексеев. "Колдуны тоже используют аяты и мусульманские молитвенные формулы. Объективно грань провести нельзя, и все зависит от того, как в каждом конкретном случае воспринимается", – сказал эксперт.

Ранее психолог Дмитрий Гусев назвал унизительными те извинения, которые приносятся людьми, не чувствующими за собой вины. По его мнению, извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".