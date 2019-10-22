Публикации фото клиентов чеченских колдунов возмутили пользователей Instagram

22 октября 2019, 12:23

На фоне нового сюжета с публичным раскаянием гадалки чеченское ТВ опубликовало фотографии местных жителей, обращавшихся за помощью к экстрасенсам. Некоторые пользователи Instagram сочли неприемлемой публикацию персональных данных.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. С июля по сентябрь ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере четыре телесюжета, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. В октябре преследование колдунов в Чечне вышло на новый уровень: 7 октября несколько жительниц республики, съездивших в Северную Осетию к гадалке, покаялись в этом в эфире чеченского ТВ.

Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Вечером 21 октября ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет о задержанной жительнице Грозного Раисе Дахцаевой, которая занималась гаданием на картах. Согласно телесюжету, женщина была задержана во время рейдов, которые проводят правоохранители совместно с духовенством, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как и в других аналогичных случаях, с задержанной беседовал специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, который, ссылаясь на Коран и сунну пророка Мухаммада, говорил о недопустимости занятий гаданием и колдовством. Ислам запрещает верующим не только заниматься гаданием, но и обращаться к таким людям, иначе и тех и других ждет ад, заявил в телесюжете Адам Эльжуркаев.

Раиса Дахцаева заявила в репортаже о своем раскаянии. "Я благодарна, что мне разъяснили, что то, чем я занимаюсь, неправильно... Больше никто ко мне не приходите, не ходите и к другим, кто гадает. Это очень нехорошее дело, я раскаиваюсь... Больше в жизни не буду этим заниматься", – сказала жительница Чечни.

Жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников или за критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", отмечалось, что жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Между тем, что называется лечением по Сунне с чтением аятов из Корана, и тем, что мусульмане могут воспринять как колдовство, четкой грани нет, обратил ранее внимание руководитель научных программ Фонда Марджани, доцент РГГУ Игорь Алексеев. "Колдуны тоже используют аяты и мусульманские молитвенные формулы. Объективно грань провести нельзя, и все зависит от того, как в каждом конкретном случае воспринимается", – сказал он "Кавказскому узлу".

Ислам одобряет такой метод лечения, как чтение Корана, но есть и спорные практики, уточнил ранее руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Среди них использование записей аятов Корана и дуа (молитв), которые зашивают, к примеру, в кожаный мешочек и вешают на шею от болезни или сглаза. Есть исламские ученые, которые не разрешают это делать или разрешают только в отношении детей", – сказал "Кавказскому узлу" Зияутдин Увайсов.

Публикации фото "жертв колдунов" вызвали критику в Instagram

Телекомпания "Грозный" 21 октября разместила на своей странице в Instagram фотографии и другие персональные данные людей, объявленных в публикации "жертвами так называемых колдунов и магов". Эту публикацию государственная телекомпания объяснила "многочисленными просьбами подписчиков и телезрителей".

"Если вы столкнулись с подобной деятельностью или знаете, где промышляют шарлатаны, поделитесь этой информацией с нами", - говорится в публикации в аккаунте ЧГТРК, на который подписаны 388 тысяч пользователей соцсети.

По состоянию на 12.20 мск, сообщение набрало более 1,1 тысячи отметок "нравится", под ним размещено 56 комментариев. Авторы многих из них адресовали "колдунам" проклятия, но некоторые раскритиковали публикацию.

"По чьим таким просьбам многочисленным? [...] Займитесь делом, а не лезьте в чужие жизни!" – написал, в частности, ninita394. "По многочисленным просьбам можете уже не показывать их?" – попросил chermo___001.

"Интересно, что делать людям, которые узнали родных или себя на фотографии", – задался вопросом пользователь malika.5653.

В Чечне практика публичного унижения людей также вызвала нарекания. "То, что за них (людей, оказывающих оккультные услуги) взялись всерьез, радует. Но вот устраивать из этого целые шоу на телевидении с унижениями и раскаяниями не следует. Во-первых, это не в наших традициях – унижать и оскорблять кого бы то ни было, нет этого и в исламе. Во-вторых, мы показываем это чуть ли не на весь мир, а такая "слава" ни республике, ни нашему народу ни к чему", – сказал житель Чечни Имран.

Под аналогичной публикацией, размещенной в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный" 19 октября, размещено, по состоянию на 12.20 мск, 64 комментария. Авторы некоторых из них сочли неэтичным размещение фотографий "жертв колдунов".

"К примеру, кто-то отнес мою фотку с целью наколдовать на меня, разумеется, я этого не знаю... и здесь выставят мое фото... Тогда что, решат, что я к ним ходила???... Я лучше их попытки колдовства переживу, чем тут увидеть себя", – написала, в частности, rassvet95_.

"Я бы вам не советовала выкладывать их фотографии без разрешения. На вас запросто могут подать в суд за нарушение конфиденциальности и личного пространства, а также за нанесение морального ущерба", – обратилась к авторам публикации novellla.l4.

В то же время некоторые пользователи Instagram поддержали инициативу ЧГТРК. "Покажите все фотки, которые вы у них забираете, может, кто-то узнает себя или родных", – предложил aigo_ley. "А нельзя все фото сразу показать?" – поинтересовался пользователь madeeva1987.

В комментариях под публикацией ЧГТРК о Раисе Дахцаевой некоторые пользователи Instagram поддержали борьбу с колдунами в Чечне. "Спасибо вам большое, что ловите их. Пожалуйста, показывайте тех, кто к ним ходит!" – написал, в частности, aand_ti. "Молодцы, что ведёте работу против таких псевдоцелителей, гадалок, колдунов. Так бы везде", – высказался nogkau_official.

"Интересно одно, как такие люди с такими сверхспособностями не смогли наладить свою жизнь, сделать себя успешными и счастливыми?? Неужели те, кто ходит к ним, с логикой не дружат?" – задался вопросом _lilu32.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".