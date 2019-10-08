Охота на колдунов в Чечне привела к преследованию их клиентов

08 октября 2019, 18:07

Несколько жительниц Чечни, съездивших в Северную Осетию к гадалке, покаялись в эфире государственной телекомпании после того, как местный богослов раскритиковал их поведение с точки зрения ислама и пригрозил адом. Героини телесюжета поклялись, что больше не будут обращаться к людям, оказывающим оккультные услуги.

Как писал "Кавказский узел", гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. С июля этого года власти Чечни вновь усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги.

Борьба с колдунами повышает рейтинг руководства Чечни на фоне поддержки этой кампании многими мусульманами, считает востоковед Ахмет Ярлыкапов. Чеченские власти довели борьбу за ислам до абсурда и пытаются распространить влияние на сферу оккультизма, демонстрируя намерение тотально контролировать все общество, как это было в СССР, полагает политолог Алексей Малашенко. Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев констатировал негативное отношение большинства жителей Чечни к колдунам и магам. Правозащитники сообщили, что никто из жертв "охоты на колдунов" в Чечне к ним не обращался.

Группа, прозванная в республике "охотниками за колдунами", разоблачила уже "десятки аферистов", говорится в 20-минутном сюжете "Полная версия специального репортажа о разоблачении колдунов", вышедшем в эфир ЧГТРК "Грозный" 7 октября. Телеканал продемонстрировал кадры беседы богослова Адама Эльжуркаева с жительницами Чечни, которые специально выезжали в Северную Осетию, чтобы обратиться к гадалке за помощью в решении семейных проблем, и были задержаны совместными усилиями богословов и силовиков.

Пока Эльжуркаев говорил, восемь участниц поездки и их родных стояли со склоненными головами. "Люди, которых вы видите - это те, о ком мы постоянно говорим. Те, кто обращается к колдунам, гадалкам, связанным с джиннами, подавшими свои души и тела шайтанам, к отдалившимся от Бога людям", - перевел с чеченского слова Эльжуркаева корреспондент "Кавказского узла". Богослов заявил, что обращаясь к колдунам, те позорят и себя, и своих родных. Ссылаясь на Коран, он сказал, что такие мусульмане попадают в ад.

Присутствующие покаялись на камеру. "Ездили к <...> женщине, которая занимается гаданием. Это неправильно, [я] раскаялась. Больше никуда ногой не ступлю. Это такая же правда, как то, что Всевышний един", - поклялась одна из раскаявшихся, Рита Дацаева.

Другая жительница Чечни, Зара Дацаева, рассказала, что она поехала к гадалке "просто посмотреть, правда это или нет". "А сейчас [вижу, что] это неправда. Я раскаиваюсь. Я никогда не ездила [ранее] и больше не думаю ездить куда-нибудь", - заключила она.

Еще одна женщина заявила, что не стала прибегать к услугам гадалки, когда оказалась к нее. "Когда я туда зашла, <...> я поняла, что она (гадалка. - Прим. "Кавказского узла") связана с джиннами, что она немного не в себе. Я была удивлена до такой степени, что свернула две фотографии, что у меня были, и положила их в сумку. То есть не фотографии, а две бумажки, ксерокопии. Я вообще на них и не смотрела даже. Я даже не знаю, что там", - сказала Лейла Шамаева.

В завершение сюжета журналист ЧГТРК "Грозный" отметил, что уголовной ответственности за обращение к магам нет, но тем, кто это делает, придется отвечать перед Богом.

Комментаторы этого сюжета на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram поддержали борьбу с колдовством. "Они все равно свое дело не бросят", - написал esenbolatovamariam. "Если честно, для таких людей лекции ничего не значат,к великому сожалению", - добавил пользователь asiya212121. Многие комментаторы призвали наказать обратившихся к гадалке по Шариату.

Комментаторы выразили и веру в то, что через колдунов можно причинить зло другим людям. "Вот из-за таких <...> и начался разлад в моей семье и сейчас страдает мой ребенок", - написал пользователь b1abuuu_95.

Преследование колдунов в Чечне вышло на новый уровень

В очередном спецрепортаже ЧГТРК "Грозный" речь идет уже не о самих колдунах, а об их клиентах, отметила чеченская активистка Роза.

"Это называется «охота на ведьм». Задерживают и заставляют извиняться взрослых женщин, что поехали к какой-то гадалке или целительнице в Моздок. Выходит, за неимением самих колдунов теперь решили взяться за тех, кто им верит и обращается за помощью", - сказала жительница Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

21 сентября две женщины и мужчина были задержаны в Чечне по обвинению в занятии колдовством. Одна из задержанных рассказала, как "кормила джиннов", другая советовала клиентке искупаться в курином бульоне от сглаза. Богослов Адам Эльжуркаев обвинил их в том, что они продали душу дьяволу. 14 сентября ЧГТРК "Грозный" показал спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, которую правоохранители обвинили в занятии колдовством. 11 сентября телеканал показал сюжет о задержании Секинат Ибрагимовой, которая в эфире раскаялась, что с 2013 года занималась оказанием магических услуг. В начале июля две жительницы Гудермеса были задержаны за занятия магией, колдовством и целительством, 17 июля ЧГТРК "Грозный" показал сюжет об одной из них.

Телерепортажи, в которых людей вынуждают извиняться, оставляют тяжелое впечатление, отметил грозненец Лечи.

"Мне всегда бывает тяжело смотреть репортажи, где людей заставляют извиняться за что, где их публично унижают, высказывают оскорбления в их адрес. И это делают представители нашей власти, которые говорят нам о необходимости соблюдения национальных традиций и обычаев. Где и когда в наших традициях было поступать таким образом с людьми? Неужто у наших властей, наших богословов, наших силовиков и чиновников нет никаких других проблем, кроме как собирать на людей какой-то компромат и устраивать им публичные выволочки?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного.

24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. С этого дня по 2 октября в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне. Ранее Кадыров сам аналогичным образом нарушил чеченские традиции, когда рассказал на федеральном канале об отношениях с женой, указал блогер Тумсо.

Ранее психолог Дмитрий Гусев назвал унизительными казал те извинения, которые приносятся людьми, не чувствующими за собой вины. По его мнению, извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".