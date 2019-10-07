Тумсо обвинил Кадырова в нарушении чеченских традиций

07 октября 2019, 16:17

Глава Чечни прежде, чем обвинять участников свадеб в демонстрации своих чувств, сам рассказал на федеральном канале об отношениях с женой, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. С этого дня по 2 октября в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне.

У чеченцев принято петь на свадьбе только строгие эпические песни, а выставление чувств напоказ не приветствуется даже для женщин, пояснил претензии Кадырова историк Зелимхан Мусаев. Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Другие опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, напротив, указали, что люди, вынужденные извиняться за поведение на свадьбах в Чечне, не нарушали никаких положений ислама, а предъявление претензий к ним со стороны Рамзана Кадырова – часть его "политического поведения".

Блогер Тумсо Абдурахманов вслед за серией публичных извинений участников свадеб в Чечне опубликовал видео, в котором привел отрывки из выпуска передачи телеканала НТВ, посвященного Рамзану Кадырову. "Именно ты стал выпячивать свои отношения с женой на весь мир, снявшись в передаче на НТВ под названием "Сердце Рамзана Кадырова", в которой ты рассказал о том, как любишь свою жену и как ты рад тому, что ты нашел свою вторую половинку, а твоя жена рассказала о том, какой ты романтик, как любишь баловать ее сюрпризами и не любишь сильный макияж", – указал блогер, обращаясь к главе Чечни.

"Я очень люблю свою жену. Это у нас не принято говорить. Я очень ее уважаю. Я благодарен судьбе, всевышнему, что я нашел свою "половинку", – говорит глава Чечни в одном из отрывков, которые приводит Тумсо. "Он сам такой романтик, любит баловать меня. Сильный макияж ему не нравится" – говорит в другом отрывке супруга Кадырова. Передача "Сердце Рамзана Кадырова" была размещена на сайте телеканала НТВ 5 сентября 2015 года.

Опубликованный 6 октября в YouTube видеоролик Тумсо Абдурахманова "Кто посягает на чеченские традиции?" к 16.15 мск 7 октября набрал более 40,7 тысячи просмотров и свыше 1,2 тысячи комментария. Позиция блогера встретила одобрение комментаторов.

"Ждем видео, где Рамзан Кадыров извиняется перед всеми чеченцами, что он неоднократно нарушал чеченские традиции... Если, конечно, он себя считает истинным чеченцем!" – прокомментировал этот ролик пользователь Askhat kz. Этот комментарий оказался одним из наиболее популярных и к 16.15 мск 7 октября собрал 211 лайков.

"Наконец-то кто-то сказал об этом! Согласен полностью с тобой, брат. Кто-кто, но он не может на эту тему говорить вообще, ибо сам начал нарушать вековые устои наших отцов!" – написал Milan Bek.

"Момент, где Кадыров рассказывает про отношение к жене, и то, что рассказывает его жена. [...] Мне неудобно стало от этого. Прежде чем другим что-то говорить, надо самому исправиться", – указал Alex Mager.

Кадыров не должен был критиковать свадьбы ни как мусульманин, ни как глава региона, отметили пользователи YouTube. "Даже элементарно каждый мусульманин знает, что нельзя грехи своих братьев и сестер выставлять на показ. Мы все не идеальны", – написал Умар Каибов. "Какой бред. Руководитель республики – по сути, менеджер – лезет в личную жизнь граждан", – отметил пользователь מרק וייליב.

Недопустимо навязывать гражданам соблюдение традиций, добавил G C. "Мне кажется, каждый человек волен поступать как хочет: кто то волен чтить эти традиции, кто-то нет. [...] Ведь это и есть диктатура, когда ты человеку навязываешь и указываешь, как одеваться, с кем фотографироваться, а с кем нет, что говорить, какие песни петь", – написал пользователь.

"Как говорит мулла, не делайте того, что я делаю, а (делайте) то, что я говорю", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий Spartan Albani.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".