Кабардинцы заступились за автора извинений перед Кадыровым

04 октября 2019, 16:24

Житель Чечни, публично попросивший прощения за то, что заплакал на свадьбе у сестры, назвался на видео кабардинцем, поэтому не должен был извиняться за нарушение чеченских свадебных обычаев, указали в соцсетях жители Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Instagram был опубликован ролик с извинениями жителя Чечни перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры. Пользователи соцсети обратили внимание, что молодой человек на видео - кабардинец. Принуждение жителей Чечни к извинениям за отступление от обычаев свадьбы нарушает права людей на частную жизнь, указали они.

24 сентября Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Извинения молодого человека за слезы на свадьбе сестры стали пятым за девять дней публичным покаянием за поведение на свадьбе.

Пользователь Facebook Dokka Amagov в комментарии под публикацией в паблике "Другой Нальчик" указал участникам дискуссии о практике извинений на то, что молодой человек на видео кабардинец. "Хотя бы послушай его. [...] "Я... о национальности кабардинец... Когда три года назад, из нашего дома выходила замуж сестра, меня позвали женщины для фото и видеосъемки. Я понял, что тогда мною была допущена досадная и нелепая ошибка для мужчин. Недостойную поведению среди чеченских мужчин и чеченского народа. Я это сознаю и прошу всех, чтобы вы меня простили", - перевел слова молодого человека пользователь соцсети.

"А почему он тогда извиняется? Если он кабардинец. У нас, кабардинцев, не принята такая практика", - удивилась Ирина Кишева.

"Потому что он не у нас прослезился", - пошутила в ответ Римма Дымова. По ее словам, "нам, кабардинцам" повезло. "У нас всё можно, никто не осудит, никто не заставит извиняться, никому ни до кого нет дела. Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью", - написала Римма Дымова.

"Несмотря на близкое соседство и почти одинаковые адаты и хабзэ, нам, видимо, не понять этого [практики извинений]", - предположила Ирина Кишева.

"Да, Ирина, к сожалению, мы отошли от адатов и хабзэ. Они еще стараются придерживаться их", - ответила Римма Дымова.

"Не пойму, почему эти извинения нас так трогают? Другой народ, другой менталитет... Как будто у нас своих проблем нет", - написал пользователь Suzan Forest. "И непонятно, почему человек с чеченской фамилией и чеченским именем объявляет себя кабардинцем и при этом извиняется перед чеченцами", - добавил он в другом комментарии.

"Suzan Forest, меня больше удивляет, что взрослый человек, президент республики, заставляет вечно всех извиняться, ещё и на камеру", - ответил Руслан Хажуев

Пользователь Suzan Forest в ответ предположил, что "обладание властью побуждает человека вновь и вновь доказывать, что его власть безгранична". "Взять этот случай: зачем заставлять извиняться человека, не чеченца, за нечеченское поведение? У нас и через 10 лет про такого сказали бы: он гость, ошибся, не надо его трогать", - написал он.

"И над нашими уже начали издеваться", - высказала негодование Марина Жамбекова.

Пользователь YouTube с ником Dobraya dusha также обратил внимание в комментарии к видео "Чеченец извинился перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры", опубликованному 2 октября, на то, что герой ролика называет себя кабардинцем. "В названии ролика написано чеченец, хотя его первые слова, что он кабардинец, живущий в Чечне. Не стыкуется как-то", - написал пользователь.

Пользователь Amir777 Dubai предположил, что "из-за таких, как он, нас, чеченцев, потом будут считать слабаками".

"Никто вас не будет считать слабаками, и традиции нужно чтить и уважать, но иногда надо меняться, чтобы не жить в позапрошлом столетии. Нужно находить необходимый компромисс между традициями и современностью", - возразил Алексей Рудов.

"Так он чеченец или нет? Если нет, то при чём тут чеченцы, а если да, то почему он говорит, что он кабардинец?" – задался вопросом shaqua shaqua.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".