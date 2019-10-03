Пользователи соцсетей назвали избыточными "свадебные" извинения в Чечне

03 октября 2019, 20:26

Принуждение жителей Чечни к извинениям за отступление от принятых в республике обычаев свадьбы нарушает права людей на частную жизнь, а покаяния на камеру не являются вайнахской традицией, указали пользователи соцсетей, комментируя пятый случай извинений за поведение на свадьбе.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок". Вслед за ним публичные извинения принесли еще несколько жителей Чечни: еще один мужчина покаялся, что пришел на свадьбу к племяннице, женщина принесла извинения за пение на свадьбе, а молодой человек - за шутливое общение со своей невестой. Последним публичные извинения чеченцам принес молодой человек, который расплакался на свадьбе своей сестры.

По словам историка Зелимхана Мусаева, у чеченцев принято на свадьбе исполнять только строгие эпические песни, а выставление чувств напоказ не приветствуется даже у женщин. По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение на свадьбах.

Стремление руководства республики защитить обычаи не оправдывает вмешательства во внутрисемейные дела, считают участники обсуждений в соцсетях.

"Кадыров стал рупором традиции теперь? я думал это личное дело семьи", - написал Takerra Isuzzu в паблике "Барак Обама" "ВКонтакте". "Не имеет он права вмешаться в дела чужих семей", - ответил ему ‘adoo ‘veoncci.

"Да и массово извиняться на камеру - тоже не традиция чеченцев. Это какое-то ненормальное нововведение", - написал Амир Даров под видео "Чеченец извинился перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры" на YouTube.

"Пора бы в Чечне запускать флешмоб в стиле "найди самую оригинальную причину извиниться перед Кадыровым", - написал Anton Loktev в паблике "Сталингулаг" "ВКонтакте".

К пятому жителю Чечни, извинившемуся за нарушение свадебных обычаев, пользователи соцсетей проявляют снисхождение. Они указывают, что молодой человек и его сестра росли без родителей и были сильно привязаны друг к другу.

"Писали, что у них родители погибли, сами как-то выросли без внимания, поэтому они так рыдают", - написал пользователь под ником __madina__9845 в группе "ЧП/Чечня" в Instagram. Ролик, опубликованный там, набрал, по данным на 20.15 мск сегодня, 3 октября, свыше 40 тысяч просмотров и 750 комментариев.

Некоторые комментаторы указывают на принудительный характер извинений и называют их нарушением прав человека. "Он передо мной извиняться не должен. И что это за манера извиняться перед всей республикой. Очевидно, что речь заученная, и их заставляют это сказать... Нарушение всех прав человека", - написала milana_11061968.

Отдельные пользователи настаивают, что за нарушение традиций вайнахов следует извиняться. "Где и в какой среде эти люди выросли, которые не знают элементарных правил поведения в вайнахском обществе? Пятилетний мальчишка даже знает, что так не принято", - прокомментировал jzamoya.

Ранее пользователи соцсетей отметили, что молодой человек на видео - кабардинец, а значит не обязан соблюдать чеченские традиции, и поддержали молодого человека. "Так какой может быть спрос с кабардинца? Так у них свои традиции!" - написал warrior.uruk.hei.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".