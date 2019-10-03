Очередное извинение после свадьбы в Чечне возмутило пользователей соцсетей

03 октября 2019, 05:21

Новый тренд за публичные извинения за нарушение народных традиций на свадьбах в Чечне продолжил молодой житель республики, покаявшийся за то, что заплакал на свадьбе у сестры. Пользователи соцсетей отметили, что герой ролика - кабардинец, а значит не обязан соблюдать чеченские традиции, и поддержали молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. В частности, он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок". В тот же день другой житель Чечни публично покаялся в шутливом общении со своей невестой на свадьбе.

По словам историка Зелимхана Мусаева, у чеченцев принято на свадьбе исполнять только строгие эпические песни, а выставление чувств напоказ не приветствуется даже у женщин. По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение на свадьбах.

Ролик с извинениями очередного жителя Чечни перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры, опубликован в группе "ЧП/Чечня" в соцсети Instagram 2 октября. По данным на 05.20 мск сегодня, 3 октября ролик набрал 34 911 просмотров и 650 комментариев.

"Нарушил традиции чеченской свадьбы", - говорится в описании ролика. На видео молодой человек, опустив глаза, говорит на чеченском языке. Его слова чередуются с архивным видео, на котором мужчина стоит рядом с девушкой, одетой в свадебное платье. Оба плачут. "Не хочет отпускать сестру", - написано над видео.

Большинство комментариев под видео на чеченском языке. Авторы тех, которые написаны на русском, утверждают, что молодой человек на видео - кабардинец.

"Так какой может быть спрос с кабардинца? Так у них свои традиции!" - комментирует warrior.uruk.hei.

"Если он кабардинец, значит, его сестра - кабардинка. Значит, получается, что они вообще никак не относятся к чеченцам. Прошу заметить, что они и не старались показаться чеченцами, потому что на видео непонятно, кто они, видно, что просто кавказской внешности", - отметил alisaev.rf.

"Если кабардинец, какие к нему претензии?" - задается вопросом can_i_have001.

Пользователи отметили показушный характер извинений

Многие комментаторы вступили за молодого человека, отметив показушный характер подобных извинений и заявив, что неправы были те, кто выложил ролик со свадьбы в Интернете.

"Каждый имеет право на ошибку, и никто не застрахован, не судите", - отметил yusupov_magomed.

"Люди, хватит издеваться над людьми. Ужас", - попросил abubakkar_abdulla_baisangur.

"Да, допустил человек ошибку, кто из нас тут святой? Есть хоть один? Вина лежит на тех, кто распространил данное видео, из-за которого и получилась вся эти суматоха", - отметил gnusmas.

"Зачем все это сейчас ворошить и унижать, заставлять говорить все это?! Без показухи нельзя объяснить человеку?" - спрашивает pantera_ona.

"Ну больно ему, что сестра уходит, какой-то ... снял и выложил и что? Кто-то умер от этого?" - возмущается rema_0000.

"Он же не виноват, у него кроме сестры никого нету. Вот и сердце тронулось. Но тот, кто снял, зря распространил", - отметил kovka_vaynah.

Ролики с извинениями вызывают недоумение пользователей соцсетей

Сам факт покаяния за поведение на свадьбах, которое не нарушает законов, а просто идет вразрез с некоторыми обычаями, вызывает недоумение у многих пользователей.

"Полный Ахмат", - иронично прокомментировал ситуацию keppo3.

"Это просто тупость", - резюмировал kema_magomevod.

"Так еще больше себя позорите", - написал Artur_kuvaev.

"Делать нечего нашим сотрудникам (правоохранительных органов), как искать таких", - возмущается bosiak18.

Этот же ролик выложил на видеохостинге YouTube 2 октября пользователь Ярослав Азаров. По данным на 05.20 мск сегодня, 3 октября ролик набрал 1072 просмотра, ни одного лайка, один дизлайк и один комментарий

"Я надеюсь, что Рамзан Ахматович получает от этого удовольствие", - отметил krein2002.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".