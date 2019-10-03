Сриншот публикации https://www.instagram.com/p/B3Hdrg2loMG/

03 октября 2019, 05:21

Очередное извинение после свадьбы в Чечне возмутило пользователей соцсетей

Новый тренд за публичные извинения за нарушение народных традиций на свадьбах в Чечне продолжил молодой житель республики, покаявшийся за то, что заплакал на свадьбе у сестры. Пользователи соцсетей отметили, что герой ролика - кабардинец, а значит не обязан соблюдать чеченские традиции, и поддержали молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. В частности, он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок". В тот же день другой житель Чечни публично покаялся в шутливом общении со своей невестой на свадьбе.

По словам историка Зелимхана Мусаева, у чеченцев принято на свадьбе исполнять только строгие эпические песни, а выставление чувств напоказ не приветствуется даже у женщин. По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, действительно осуждающих такое поведение на свадьбах.

Ролик с извинениями очередного жителя Чечни перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры, опубликован в группе "ЧП/Чечня" в соцсети Instagram 2 октября. По данным на 05.20 мск сегодня, 3 октября ролик набрал 34 911 просмотров и 650 комментариев.

"Нарушил традиции чеченской свадьбы", - говорится в описании ролика. На видео молодой человек, опустив глаза, говорит на чеченском языке. Его слова чередуются с архивным видео, на котором мужчина стоит рядом с девушкой, одетой в свадебное платье. Оба плачут. "Не хочет отпускать сестру", - написано над видео.

Большинство комментариев под видео на чеченском языке. Авторы тех, которые написаны на русском, утверждают, что молодой человек на видео - кабардинец.

Комментарий к ролику с извинениями жителя Чечни за поведение на свадьбе сестры. https://www.instagram.com/p/B3Hdrg2loMG/"Так какой может быть спрос с кабардинца? Так у них свои традиции!" - комментирует warrior.uruk.hei.

"Если он кабардинец, значит, его сестра - кабардинка. Значит, получается, что они вообще никак не относятся к чеченцам. Прошу заметить, что они и не старались показаться чеченцами, потому что на видео непонятно, кто они, видно, что просто кавказской внешности", - отметил alisaev.rf.

"Если кабардинец, какие к нему претензии?" - задается вопросом can_i_have001.

Пользователи отметили показушный характер извинений

Многие комментаторы вступили за молодого человека, отметив показушный характер подобных извинений и заявив, что неправы были те, кто выложил ролик со свадьбы в Интернете.

"Каждый имеет право на ошибку, и никто не застрахован, не судите", - отметил yusupov_magomed.

"Люди, хватит издеваться над людьми. Ужас", - попросил abubakkar_abdulla_baisangur.

"Да, допустил человек ошибку, кто из нас тут святой? Есть хоть один? Вина лежит на тех, кто распространил данное видео, из-за которого и получилась вся эти суматоха", - отметил gnusmas.

"Зачем все это сейчас ворошить и унижать, заставлять говорить все это?! Без показухи нельзя объяснить человеку?" - спрашивает pantera_ona.

"Ну больно ему, что сестра уходит, какой-то ... снял и выложил и что? Кто-то умер от этого?" - возмущается rema_0000.

Комментарий к ролику с извинениями жителя Чечни за поведение на свадьбе сестры. https://www.instagram.com/p/B3Hdrg2loMG/"Он же не виноват, у него кроме сестры никого нету. Вот и сердце тронулось. Но тот, кто снял, зря распространил", - отметил kovka_vaynah.

Ролики с извинениями вызывают недоумение пользователей соцсетей

Сам факт покаяния за поведение на свадьбах, которое не нарушает законов, а просто идет вразрез с некоторыми обычаями, вызывает недоумение у многих пользователей.

"Полный Ахмат", - иронично прокомментировал ситуацию keppo3.

"Это просто тупость", - резюмировал kema_magomevod.

"Так еще больше себя позорите", - написал Artur_kuvaev.

"Делать нечего нашим сотрудникам (правоохранительных органов), как искать таких", - возмущается bosiak18.

Этот же ролик выложил на видеохостинге YouTube 2 октября пользователь Ярослав Азаров. По данным на 05.20 мск сегодня, 3 октября ролик набрал 1072 просмотра, ни одного лайка, один дизлайк и один комментарий

"Я надеюсь, что Рамзан Ахматович получает от этого удовольствие", - отметил krein2002.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Переименование мечети в Шали стало ответом Кадырова на упреки в гордыне", "Показная помощь от имени Кадырова подчеркнула его претензии на статус "правозащитника". "Два жителя Чечни публично извинились за массовую драку на свадьбе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 октября 2019, 08:39

03 октября 2019, 08:09

03 октября 2019, 06:52

  • Суд отменил оправдательный приговор Арби Алероеву

    Мосгорсуд отправил на пересмотр уголовное дело бывшего чеченского силовика Арби Алероева и двух его предполагаемых сообщников, которых ранее присяжные признали невиновными в подготовке убийства бизнесмена.

03 октября 2019, 06:40

03 октября 2019, 06:21

  • Участники круглого стола в Махачкале оценили вопросы Кадырова о Шамиле

    Вопросы, которые задавал глава Чечни Рамзан Кадыров о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, заявили в Махачкале участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю". Документы, которые историки считают доказательством пленения Шамиля, необходимо отправить на экспертизу, полагает сын автора книги о Шамиле Рустам Ибрагимов. Дагестанские хроники о жизни имама нужно обнародовать, заявил историк Тимур Айтберов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи