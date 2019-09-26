Второй за сутки житель Чечни публично извинился за поведение на свадьбе

26 сентября 2019, 12:46

Житель Чечни публично покаялся в шутливом общении со своей невестой на свадьбе. Рамзан Кадыров потребовал выдворять из республики мужчин, нарушивших свадебные традиции вайнахов. У чеченцев не принято присутствовать на свадьбах, подтвердили жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы, вопреки чеченским обычаям. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок".

Житель Чечни, снявшийся на свадьбе на видео вместе с невестой, опубликовал видеозапись со своими извинениями. На видео с извинениями показан также фрагмент видео, где молодой человек шутит с одетой в свадебное платье девушкой и угощает ее с ложки. Его обращение размещено, в частности, на странице "ЧП/Чечня" в Instagram 25 сентября.

«Меня зовут Хаважи. Я на видео со свадьбы, где шучу со своей супругой. Это недостойно мужчины, оплошность. Постараюсь больше этого не допускать. Обращаюсь к молодым людям, чтобы не допускали такого. По нашим чеченским приличиям, адатам, такое недопустимо. Также прошу тех, у кого есть это видео, удалить (его)», - сказал молодой человек, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кадыров предложил выдворять из Чечни нарушителей традиций

Репортаж с совещания с участием руководителей министерств и ведомств, на котором Кадыров подверг критике нарушителей чеченских традиций, был показан 24 сентября в ночных новостях телеканала «Грозный». В телесюжете, размещенном также на YouTube-канале ЧГТРК, показан монолог главы Чечни, который демонстрирует на экране своего смартфона видеозаписи со свадеб и в течение нескольких минут эмоционально комментирует их поведение, которое противоречит свадебным традициям чеченцев.

"Такие существа пачкают историю наших отцов... Какое у них будут потомство? Какое у них будет завтра?.. Это позор. Я таких существ в этой республике не оставлю", - эмоционально сказал глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Соблюдать обычаи и традиции следует и "находясь за пределами республики", говорится в сюжете ЧГТРК. "Каждому человеку, где бы он ни находился, необходимо помнить: он является лицом всего народа", - уточнили авторы телесюжета.

Житель Грозного Султан подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что по чеченским обычаям близкие родственники невесты по мужской линии не должны присутствовать на ее проводах. "Это считается зазорным, недостойным мужчин поступком, так же, как и присутствие жениха на свадьбе, тем более сниматься с невестой под руку, шутить или заигрывать с ней", - сказал Султан.

Такого же мнения придерживается житель Чечни Салавди, филолог по образованию. "Присутствие отца на свадьбе, проводы невесты мужчинами, конечно же, неприемлемы. Это однозначно. У чеченцев не принято публично проявлять свои чувства к детям, жене. Таковы обычаи наших предков, которые мы все обязаны чтить. Вместе с тем я не сторонник того, чтобы за такие вещи люди публично каялись и просили прощения. Это унижает человеческое достоинство", - сказал Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

Извинения участников свадеб продолжили тренд раскаяний в нарушении обычаев



Напомним, что власти Чечни неоднократно упрекали жителей республики в несоблюдении традиций. Так, в феврале после извинений чеченки Малиды Магерамовой в эфире ЧГТРК "Грозный" за обращение к властям, чиновники потребовали от сыновей пожилой женщины решить ее проблемы с жильем.

В сентябре после публичного покаяния трех уроженок Чечни за обращение к Рамзану Кадырову власти Чечни призвали родственников чеченок "следить за своими женщинами".

К публичным извинениям в Чечне приводит и критика властей, в том числе в соцсетях. В январе 2019 года министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в местных СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители республики отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позже власти заверили, что слова министра были неверно интерпретированы. Сюжеты с извинениями и так регулярно появляются в эфире ЧГТРК "Грозный", констатировали тогда местные жители.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Публичные извинения за малозначительные проступки в свою очередь противоречат кавказским традициям, которые предписывают горцам каяться перед старейшинами только за серьезную провинность, сказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Бобровников.

У вайнахов традиция покаяния использовалась в случае серьезных проступков и в основном для прекращения кровной мести, подтвердил этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.

По его словам, извинения приносились публично, но "это было не обязательно". "Например, могли попросить соседей выйти, чтобы стать свидетелями этого", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Арутюнов, уточнив, что у вайнахов "не было цели унизить достоинство провинившегося".