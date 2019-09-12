Извинения уроженок Чечни перед Кадыровым последовали за просьбой предоставить жилье

12 сентября 2019, 12:25

Три уроженки Чечни извинились за обращение к Рамзану Кадырову о том, что "им негде жить и некому помогать". Власти Чечни призвали родственников чеченок "следить за своими женщинами", говорилось в сюжете чеченского ТВ, опубликованном на YouTube 10 сентября.

Ранее в эфире чеченского ТВ извинились братья Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги". Телесюжет был опубликован на YouTub-канале телекомпании 10 сентября. Жители республики должны следить за тем, что их дети пишут в интернете, предупредили власти Чечни.

Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева – уроженки Чечни, которые 20 лет назад переехали в дагестанский Хасавюрт, а сейчас обратились к Рамзану Кадырову с просьбой о том, что "проживают в плохих условиях, и им некому помочь", сообщила ЧГТРК "Грозный" в ночном новостном телесюжете, опубликованном на YouTube-канале 10 сентября. Автор телесюжета указывает, что после проверки эта информация не подтвердилась: чеченки самостоятельно уехали в Дагестан, в то время как их родственники продолжали жить в Чечне.

"Пришла первая информация – одна накрутила долгов, не могла жить дома и уехала. Другую выгнали домашние, убежала от родных. Историю третьей не знаю. Я сказал привести их, приведем и посмотрим", – перевел корреспондент "Кавказского узла" выступление главы Чечни Рамзана Кадырова перед подчиненными.

Далее в телесюжете показали обратившихся к Кадырову чеченок и их родственников на встрече с первым замглавы кабинета министров республики Исой Тумхаджиевым, руководителем администрации главы Чечни, главами районных администраций и силовиками.

"У одной (обратившейся чеченки) есть брат, сын, есть где жить, уехала в Хасавюрт. У другой есть брат, уехала в Хасавюрт. У этой есть дети двоюродного брата по отцу, уехала, сняла комнату в Хасавюрте. Оттуда пишут сообщения: "Нам некуда ехать, некуда деваться…". Такие вещи не соответствуют чеченским адатам", – приводятся слова Тумхаджиева в телесюжете.

Тумхаджиев также обратился к родственникам-мужчинам чеченок с просьбой "следить за своими женщинами". "Это ваши женщины, и вы должны это решать. Когда у чеченцев было, чтобы они не смотрели (следили) за своими женщинами? Это стыд (позор)…Заберите своих женщин к себе домой", – сказал первый замглавы чеченского правительства, которого поддержали и другие присутствовавшие на встрече чиновники.

Во время выступления чеченских чиновников телеканал показал стоявших у стены трех мужчин, которые, опустив глаза вниз, одобрительно качали головами. Автор телесюжета подчеркнула, что близкие чеченок ссылались на то, что их родственницы отказывались возвращаться домой.

"Женщины начали узнавать, как их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ, поэтому и извиняются, обещая восстановить родственные связи и вернуться к тем, кто ответственен за них перед всевышним", – заявила автор новостного телесюжета.

В завершение телесюжета его автор отметила, что родственники чеченок заявили о том, что больше "не позволят им попрошайничать и вернут их на родину, и главное – в последующем будут контролировать их действия".

Чеченские жители заметили грубое отношение чиновников к женщинам и их родственникам. "Чиновники говорят о чеченских адатах, но при этом ведут себя грубо. Конечно, неправильно, имея близких родственников и жилье, жаловаться на то, что негде жить, но оскорблять за это, тем более на всю республику, недопустимо", – считает местная жительница Фатима.

Публичные извинения после обращений к властям регулярно практикуются в Чечне

Напомним, что практика принуждения к извинениям часто применяется после обращения к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи.

Так, в июле Лизан Исакова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с жалобой на отсутствие помощи от властей Чечни. Женщина сообщила, что она парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить ее условия жизни еще в 2017 году. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", отметили жители республики.

Также в июле 2019 года телекомпания "Грозный" посвятила новостной сюжет разоблачению жителя Чечни, пожаловавшегося на недостаточную помощь властей инвалидам. Инвалида-колясочника заставили извиняться даже не за обращение, а за комментарий в интернете, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Жители республики много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб властям. Так, в январе жительница Чечни извинилась за попытку помочь живущему в Европе сыну. 11 февраля жительница Чечни Малида Магерамова в эфире чеченского телеканала попросила прощения за видеообращение к властям с жалобой на выселение из общежития.

В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Жители Чечни в телеэфире не раз отказывались от собственных заявлений и жалоб в адрес власти.

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. 30 мая 2016 года перед камерами чеченского телевидения Джалалдинов извинился перед Рамзаном Кадыровым. Эксперты Олег Орлов и Михаил Рощин в интервью "Кавказскому узлу" предположили, что мужчина был вынужден принести извинения под давлением, говорится в справке "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".