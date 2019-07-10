Кавказоведы указали на углубление практики публичных извинений в Чечне

10 июля 2019, 00:17

Телекомпания "Грозный" посвятила новостной сюжет разоблачению жителя Чечни, пожаловавшегося на недостаточную помощь властей инвалидам. Инвалида-колясочника заставили извиняться даже не за обращение, а за комментарий в интернете, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", чеченское телевидение показало в июле серию спецрепортажей о грозненке Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве с инвалидностью. Исакова жаловалась на отсутствие помощи от властей в Правозащитный центр "Мемориал", и первый замдиректора ЧГТРК "Грозный" Ильман Вахидов в эфире телеканала обвинил правозащитников в попытке "очернить деятельность государственных органов", используя лжеинвалида. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", отметили жители республики. "Мемориал" назвал обвинения в свой адрес абсурдными. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на то, что инвалидность женщине оформляли чиновники.

Под анонсом спецрепортажа об Исаковой оставил комментарий колясочник, который также заявил о невнимании властей Чечни к инвалидам, однако он уже извинился перед чиновниками, говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный", показанном 3 июля. "Нередко встречаются даже такие люди, которые, несмотря на оказанную помощь, продолжают клеветать на власть и требовать к себе особого внимания", - говорится в новостном сюжете.

Ситуацию прокомментировал в эфире канала сам Рамзан Кадыров. "Анонс [программы] забросили, чтобы спровоцировать... Внизу один товарищ в коляске пишет: «Нас много, нам никто не помогает. Если попросишь о помощи, случится нечто..». Отправил Ахмеда (Дудаева, директора ЧГТРК "Грозный". - Прим. "Кавказского узла"): пойди, посмотри. Мы ему (комментатору. - Прим. "Кавказского узла") четырехкомнатную квартиру дали, коляску дали, деньги даем, все делаем, и все равно… Мы же не виноваты, что он болен. Мы должны ему только социальные выплаты давать, что ему положены. Больше мы ничего ему не обязаны [делать]. Несмотря на это [он пишет]: «Нас много, нам никто не помогает, ничего нет. Если тебе [хочется] что-то сказать, нас пугают, говорят, что этого нельзя делать»", - процитировал Кадыров негативный комментарий инвалида.

В сюжете был показан и момент посещения автора комментария мэром Аргуна. "Падишах (глава Чечни. - Прим. "Кавказского узла"), о котором ты говоришь, что он не помогает, все для тебя сделал. А тем людям, которые говорят, что тебе ничего не дали, тебе ничего не сделают, а ты им комментарии даешь. Где падишаху говорят хорошее, ты комментарий не делаешь, а где плохое… Он в твоих комментариях или благодарностях не нуждается. Он сделал ради Всевышнего, и что сделано – завершено. Все. Всевышний ему это записал, вне всякого сомнения", - заявил мэр инвалиду первой группы Шамхану Автаеву.

Инвалид живет в четырехкомнатной квартире в центре Аргуна, ее Автаеву в 2015 году подарил региональный Фонд имени Ахмата Кадырова, утверждается в новостном сюжете. Если бы не фонд, то Автаеву еще много лет пришлось бы стоять в очереди на получение жилья, подчеркнули журналисты.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Автаев принес в эфире телекомпании извинения за свои слова. "Квартиру дали. Эту коляску тоже он (Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") дал. Хотя он не обязан это делать - то, чего нигде в других местах нет. Да, сделал. Просто у меня голова вскружилась, эта болезнь скрутила, и я это написал, говоря по правде. Валлахи, столько сделано подарков...", - сказал Шамхан Автаев.

По состоянию на 23:50 мск 9 июля этот сюжет, опубликованный на Youtube, собрал более 80 тысяч просмотров. Комментарии к нему отключены, "лайков" и "дизлайков" нет.

Жители Чечни назвали публичные извинения способом давления властей на общество

Раскаяние могло быть сделано под давлением, считает житель республики Салавди. "Рамзану не понравился комментарий под анонсом спецрепортажа о мошеннице, и он это открыто высказал. Понятно, что после этого покаянное выступление инвала, допустившего такой непозволительный, с точки зрения властей, поступок, было лишь делом времени. Что именно ему было сказано, мы вряд ли узнаем, но по тому, насколько он был расстроен, с трудом выдавливал из себя слова, могу предположить, что телевидение показало лишь малую часть того, чтобы ему было высказано. Сама практика публичных извинений и покаяний у нас уже стала уже обыденностью, это далеко не первый случай такого рода", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Эти публичные раскаяния власть использует как инструмент давления на людей. Именно так я это воспринимаю. Скажешь или напишешь что-то не то - тут же доставят на телевидение или пришлют журналистов, и придется публично извиняться. Зная это, люди просто сами воздерживаются от любой критики властей и чиновников. Такая, своего рода, самоцензура, вызванная обстоятельствами. Естественно, власти подобное положение вещей вполне себе устраивает", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Чечни, Шахран.

Глава Чечни сам признался, что анонс, под которым был оставлен негативный комментарий, являлся провокацией, отметила грозненка Марина. "Меня в репортаже об этом несчастном инвалиде, который позволил выразить свое мнение относительно ситуации с инвалидами и нуждающимися, поразило больше не то, что его заставили каяться на камеру, а заявление Рамзана. Он сказал, что поручил разместить анонс той программы о мошеннице, чтобы «спровоцировать». То есть выходит, что власти специально устраивают такие провокации, чтобы выявлять и затем наказывать недовольных. Во всяком случае, я именно так поняла это высказывание", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"У наших властей, похоже, нет главнее заботы, чем вычислять в сетях недовольных, а затем их публично унижать. Видимо «нaверху» считают, что если всех заткнуть, то от этого жизнь народа станет лучше и веселей. Это ошибочный подход", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник одного из республиканских департаментов, Апти.

Эксперты указали на новое в очередном публичном раскаянии

История с извинениями является "классической" для Чечни, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Власть Рамзана Кадырова - в частности, и Фонд имени Ахмата Кадырова - по-своему чувствительна к критике. В истории с Автаевым удивляться нечему. Однако то, что извинялся инвалид, звучит тревожно", - отметил Рощин.

По его мнению, мэр Аргуна пришел к Автаеву по указанию "сверху". "По чеченским меркам, мэр Аргуна - заметная фигура. Вряд ли он сам решился бы ехать к инвалиду за извинениями. Однако я уверен, что указание было дано не Кадыровым. Скорее всего, ранее была дана установка отслеживать подобные инциденты и реагировать", - сказал Рощин.

Он предположил, что Автаев действительно получил от фонда квартиру, но на этом помощь закончилась. "А ведь это важно, так как речь идет об инвалиде первой группы", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

На этот раз власти отреагировали не на обращение, а на всего лишь критический комментарий, отметил научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Удивляться извинениям Автаева не приходится. Принуждение к публичным извинениям – распространенное явление в Чечне. Однако тут мы наблюдаем, что власти среагировали не на обращения или видеозапись, а на текстовый комментарий. Это свидетельствует о том, что республиканские власти внимательно следят за всем, что говорится и комментируется в сети", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

Он назвал действия чеченских властей "тотальным контролем за интернетом". "Решение [о выпуске репортажа с извинениями Автаева] говорит о тотальном контроле за сферой, где люди, как правило, чувствуют себя относительно свободными. И извинения инвалида – сигнал, что, мол, ребята, мы вас найдем и привлечем к ответственности, независимо от того, кто вы – женщина, мужчина, ребенок или инвалид. Мониторинг сети – очень мощный рычаг воздействия. Любой, кто высказывается насчет Чечне, должен делать это с оглядкой", - указал Ярлыкапов.

Публичные извинения инвалида по телевидению выглядят нелепо, считает правозащитница Асет Мальсагова. Однако она считает, что мэр Аргуна обязан был явиться к инвалиду, чтобы проверить обоснованность его жалобы. "Реакция на подобные жалобы - прерогатива органов местной власти, и именно мэр Аргуна должен был проверить, осуществляется ли помощь инвалиду. А если бы мэр никак не отреагировал на жалобу? Как бы он выглядел? В случае, если бы подтвердился факт неоказания помощи, то история выглядела бы совсем иначе", - указала корреспонденту "Кавказского узла" Мальсагова.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".