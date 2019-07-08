"Мемориал" счел репортажи об Исаковой попыткой дискредитировать правозащитников

08 июля 2019, 10:57

Правозащитный центр "Мемориал" счел "абсурдными" сделанные в эфире чеченского ТВ заявления грозненки Лизан Исаковой о том, что правозащитники причастны к мошенничеству со статусом инвалида. Инвалидность женщине оформляли чиновники, напомнил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 47-летняя Лизан Исакова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с жалобой на отсутствие помощи от властей. Женщина сообщила, что она парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить ее условия жизни еще в 2017 году. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. У Исаковой была официальная справка об инвалидности, ее дело должно привести к коррумпированным чиновникам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве. Первый сюжет продолжительностью более 19 минут был показан в эфире местного телевидения 2 июля. Первый замдиректора ЧГТРК "Грозный" Ильман Вахидов в эфире телеканала выразил уверенность, что "Мемориал" знал о реальном состоянии здоровья Исаковой и использовал ее, "чтобы очернить деятельность государственных органов". Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", отметили жители республики.

Очередной сюжет об Исаковой вышел в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 6 июля, передал корреспондент "Кавказского узла". Видео также размещено в YouTube, по состоянию на 10.55 мск 8 июля, оно набрало более 6,5 тысячи просмотров. Авторы сюжета сделали акцент на связи Исаковой с правозащитным центром "Мемориал". По их версии, женщина "выполняла все поручения" правозащитников, следуя советам о том, "что нужно делать и в какие учреждения обращаться".

Версию авторов телесюжета поддержала Лизан Исакова. "Представитель Правозащитного центра "Мемориал", зная, что я зрячая и не прикована к постели, тем не менее, просил меня притворяться", - сказала Исакова в телесюжете. Ее сын также подтвердил эту версию. "[Представитель "Мемориала"] посоветовала моей матери притвориться незрячей и требовать от властей того, что положено", - сказал на чеченском языке сын Исаковой, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".



Исакова призвала телезрителей не обращаться к правозащитникам и в "Мемориал". Ее сын также в эфире чеченской телекомпании посоветовал не верить правозащитникам. "Они говорят неправду, вводят людей в заблуждение. Таких, как моя мать, несчастных, обманывают", - заявил молодой человек.

В телесюжете были показаны также бывший муж Исаковой, ее соседи, а также брат и сестра женщины. Они в свою очередь осудили Исакову и ее сына. Бывший супруг рассказал, что после развода жена не давала ему встречаться с сыновьями, старший из которых сейчас живет в Европе, писала жалобы и создавала ему "различные проблемы". Также он сказал, что всегда был уверен в том, что его бывшая супруга симулирует болезнь. Соседки женщины выразили сомнения в адекватности Исаковой. Брат с сестрой рассказали, что по этой причине с 2014 года прервали всякие отношения с ней.

Правозащитники назвали сюжет с Исаковой попыткой очернить "Мемориал"

Адвокат "Мемориала" Галина Тарасова полагает, что Исакова и ее родственники выступили с обвинениями в адрес "Мемориала" под давлением.

"Ранее многократно были ситуации, когда жители Чечни сначала подавали жалобы, кого-то критиковали, предъявляли претензии, а потом появлялись видеосюжеты, в которых они извинялись и либо объявляли себя клеветниками, либо говорили, что их нехорошие люди или организации научили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения. Так, в январе жительница Чечни извинилась за попытку помочь живущему в Европе сыну. 11 февраля жительница Чечни Малида Магерамова в эфире чеченского телеканала попросила прощения за видеообращение к властям с жалобой на выселение из общежития. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

Обвинения Исаковой в адрес правозащитников Тарасова назвала абсурдными. "Эти утверждения абсурдны, лишены элементарной логики. После подачи Лизан Исаковой заявления в "Мемориал" на сайте парламента ЧР была обнаружена информация о том, что она уже около двух лет переписывается с госорганами, требуя предоставления льгот, и парламентом в связи с ее жалобами было дано поручение разобраться с предоставлением ей этих льгот. Эта информация была распечатана и вместе с заявлением Исаковой направлена в парламент с просьбой разобраться, наконец, по существу. То есть информация о ее инвалидности и ее жалобах имелась не только с ее слов, она официально была сообщена госорганами ЧР. Таким образом, никакой надобности просить заявительницу о чем-либо не было", - отметила она.

Тарасова считает, что есть основания считать историю с Исаковой частью "кампании по выдавливанию" правозащитников из Чечни. "Вместо того чтобы разбираться с самой ситуацией заявителя в правовом поле: обоснованно ли присвоена инвалидность, кем и почему, имела или нет она право на льготы, причинила ущерб своими действиями или нет - разворачивается кампания (против правозащитников)... правозащитная деятельность преподносится как вредительство", - сказала она.

Сотрудник одной из НПО Чечни Ислам обратил внимание на поведение Исаковой и ее сына в телесюжете. "Достаточно посмотреть на то, как они делали свои заявления. Первая говорила, не глядя в камеру и с трудом подбирая слова, а второй просто повторял одно и то же, словно заученный текст", - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о подаче иска в суд о защите деловой репутации руководство "Мемориала" будет принимать после обсуждения ситуации. При этом руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов усомнился в том, что в случае подачи иска "суд в Чечне будет объективно рассматривать дело".

"История с Исаковой - это попытка "дискредитировать Мемориал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Орлов напомнил, что "попытки очернить Оюба Титиева полностью провалились". "Никто не поверил, что он наркоман. Оюб сейчас на свободе. А этот случай - другая возможность очернить "Мемориал"... Власти на протяжении долгого времени не могли разобраться с этой дамой и понять, что она аферистка", - подчеркнул Орлов.

8 марта глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны. 10 июня суд удовлетворил ходатайство Титиева о его условно-досрочном освобождении. Сам Титиев настаивает на своей невиновности. По его словам, наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева.

"Когда в первом репортаже был упомянут "Мемориал", уже было ясно, что основная задача [авторов телесюжетов] - дискредитация правозащитников", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из неправительственных организаций Чечни Абубакар.

Власти Чечни вытесняют из республики правозащитные организации, предположила сотрудница НПО Малика. "Мало просто изгнать организацию, надо еще выставить правозащитников в негативном свете, чтобы люди никуда не обращались. Скорее всего, именно это и было конечной целью (истории с Исаковой)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни указали на роль властей в истории с Исаковой



Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов 5 июля прокомментировал один из репортажей об Исаковой, назвав его фейком. Блогер напомнил, что справку об инвалидности Лизан Исакова получила от Минздрава Чечни, и предположил, что цель телесюжета - очернить "Мемориал".

"Весь репортаж сфабрикован лишь для того, чтобы опорочить "Мемориал"... Минздрав провел полное обследование [Лизан Исаковой] и не выявил, что она не парализована? И в это вы предлагаете поверить своим зрителям?" - задался вопросом Абдурахманов. Видеоролик, по состоянию на 10.55 мск 8 июля, набрал свыше 365 тысяч просмотров, под ним опубликовано более 1,9 тысячи комментариев. При этом многие комментаторы разделили точку зрения блогера. "Ее изначально готовили к этому спектаклю сами власти Чечни, для того чтобы опорочить "Мемориал"... Специально выдали ей все справки для того, чтобы ею заинтересовался "Мемориал", и как только это произошло, начали они "разоблачать", - предположил, в частности, пользователь Шакрук Хан.

Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые жители Чечни. "Я согласен с Тумсо... Откуда правозащитники могли знать, что жалобы им пишет мошенница. Это ведь не "Мемориал" выдавал ей документы на инвалидность", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Марет.

"Как с этим (получением инвалидности) здесь тяжело, я знаю на собственном опыте. Мой отец несколько лет назад из-за болезни лишился ноги. А когда мы пошли оформлять ему инвалидность, то ему с трудом вторую группу дали, хотели вообще третью. Да еще заявили, что каждый год надо будет приходить и подтверждать инвалидность, словно нога у него могла заново отрасти. А тут вполне здоровая на вид женщина сказалась парализованной и слепой и без проблем получила инвалидность первой группы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Тимур.

"Главный вопрос в том, как врачи и местные власти столько лет давали себя обманывать... и как не смогли распознать, что она не парализованная и вполне зрячая. Почему-то об этом ни в первом, ни во втором репортаже не было сказано ни слова", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник правоохранительных органов Ибрагим.