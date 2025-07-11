Обыски в мэрии Махачкалы проведены после жалоб жильцов общежития на улице Азизова

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности против чиновников мэрии Махачкалы, которые не расселили аварийное здание общежития на улице Азизова. В администрации города прошли обыски по делу.

Как писал "Кавказский узел", в январе жильцы бывшего общежития завода "Стекловолокно" на улице Азизова в Махачкале попросили у властей помощи с переселением: здание было признано ветхим еще пять лет назад, но после пожара, который произошел 28 декабря 2024 года, в нем, по словам жителей, стало невозможно находиться. В июне Следком констатировал, что за полгода власти не предприняли мер, чтобы устранить последствия пожара в здании аварийного общежития. Одна из жительниц дома вместе со своим ребенком-инвалидом была вынуждена переехать в съемную квартиру.

Действия махачкалинских чиновников в ситуации с аварийным общежитием №2 на улице Азизова квалифицированы как халатность, следователи провели сегодня обыски в городской администрации, управлении по жилищным вопросам и управлении по делам ГО и ЧС. “Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела”, - сообщил дагестанский Следком.

Как отметили в ведомстве, здание было признано аварийным и подлежащим сносу, весь его четвертый этаж непригоден для проживания после пожара, однако чиновники администрации нарушили права жильцов - не предоставили им жилье взамен аварийного и не оказали материальную помощь.

“В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 33 лица, проживающих в общежитии”, - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении отметили, что “принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям”, чье жилье частично или полностью уничтожено.

Статья о халатности (часть 1 статьи 293 УК России) предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста.

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