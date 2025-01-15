Жильцы сгоревшего общежития в Махачкале попросили о помощи

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В здании бывшего заводского общежития в Махачкале, которое еще пять лет назад признано ветхим, стало невозможно находиться после пожара. Жильцы попросили у властей помощи с переселением.

О недовольстве жильцов общежития на улице Азизова в Махачкале, в котором произошел пожар 28 декабря 2024 года, сообщил 10 января анонимный телеграм-канал "Тема Дагестана". "Так как это жилье считается ветхим, людей обещали расселить в квартиры, в очереди на которые они стоят много лет. После пожара жить в общежитии стало совсем невозможно", - говорится в публикации.

Пожар в бывшем общежитии завода "Стекловолокно" произошел утром 28 декабря на четвертом этаже и охватил несколько комнат. В результате пожара погиб жилец комнаты, где возник пожар, еще один человек получил тяжелые ожоги и был госпитализирован в реанимацию, сообщил в тот же день ТАСС со ссылкой на представителя мэрии Махачкалы.

После пожара жить в общежитии стало невозможно, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" Перишан Эфендиева, которая живет там с 2011 года. Она отметила, что ранее общежитие было ведомственным, для работников завода "Стекловолокно", сейчас все комнаты приватизированы.

Долго находиться тут невозможно: гарь

"Несколько комнат полностью сгорели. Везде всё расплавилось: пластиковые двери, счётчики, провода. Помещения были затоплены после тушения пожара. У меня вся комната в копоти. Шифоньер, шкаф, другую мебель придется выкинуть, они пришли в негодность, и запах стоит невозможный. Вещи придется отдать в химчистку, не знаю, поможет ли это. Долго находиться тут невозможно: гарь, я задыхаюсь, поднимается давление. Я работаю на вредном производстве с химикатами. Придя домой, приходится всем этим дышать", - рассказала женщина.

По словам Эфендиевой, ей сказали, что компенсация ей не положена. "Так как якобы нет большого ущерба. Я потребовала в мэрии выдать справку, что они отказываются давать компенсацию", - сказала она.

Эфендиева добавила, что после пожара некоторые жильцы временно переехали к родственникам, но есть и те, кому некуда идти. "У нас живёт женщина, у которой нет родственников. Она сказала: мне некуда идти. Во время пожара она потеряла сознание и упала. Я сейчас у сестры на втором этаже общежития живу, так как в моей комнате невозможно находиться", - рассказала Перишан Эфендиева.

Другая жительница общежития Айна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее комнате полностью испорчены полы и мебель. Отопления пока нет, так как после тушения пожара его отключили на неопределенное время.

Новое жилье нам обещают много лет, но ничего не меняется

На сложные условия после пожара пожаловалась и Русалина. "Жить тут сейчас невозможно, коридоры, комнаты в гари. Новое жилье нам обещают много лет, но ничего не меняется. У меня брат лежит в больнице, его на днях должны выписать, как он будет жить в таких условиях?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пострадавшие от пожара получат единовременные выплаты: при полной потере имущества компенсация составит 100 тысяч рублей, при частичной - 50 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Махачкалы.

Для семей, комнаты которых стали непригодными для проживания, предусмотрена компенсация аренды жилья сроком на два месяца. "По состоянию на 13 января поступило 23 заявления на получение единовременных выплат, 10 семей обратились с просьбой о предоставлении временного жилья", - сообщил представитель администрации города.

Юрист Рукият Абуева, представляющая по доверенности интересы жильцов общежития, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что зданию около 90 лет, и на основании постановления администрации Махачкалы оно признано ветхим с 2019 года. До 2025 года жильцам должны были предоставить новые квартиры. Всего в общежитии проживает около 114 семей.

Невозможно нормально ходить, не то что жить

"Условия ужасные. Санузел, душевая и туалет находятся в общем пользовании. Я видела, что в одной комнате живут взрослые родители и дети с внуками. Все стены, потолки, двери [после пожара] черного цвета, невозможно нормально ходить, не то что жить", - сказала она.

По словам юриста, она обратилась в управление Роспотребнадзора, чтобы там выдали акт обследования - заключение о том, что людям невозможно жить в таких условиях. Пока такое решение не принято, отметила Рукият Абуева.

График расселения ветхих и аварийных домов формируется региональными органами власти, при расселении приоритет отдается домам, в которых выявлена угроза обрушения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

Он отметил, что собственники помещений могут получить на выбор либо денежную компенсацию, либо другое благоустроенное жилье площадью не меньше старого. С собственником составляется соглашение, в котором прописываются все условия расселения.

"Некоторыми региональными законами предусматривается возможность оплаты социального найма переселенцам на период сноса аварийного и строительства нового дома. При несогласии жильцов с вариантами переселения и его сроками нужно обращаться в суд", - сказал юрист.

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