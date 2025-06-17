Бастрыкин отреагировал на жалобу жильцов общежития в Махачкале

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Власти за полгода не предприняли мер, чтобы устранить последствия пожара в здании аварийного общежития на улице Азизова в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", в январе жильцы бывшего общежития завода "Стекловолокно" на улице Азизова в Махачкале попросили у властей помощи с переселением: здание было признано ветхим еще пять лет назад, но после пожара, который произошел 28 декабря 2024 года, в нем, по словам жителей, стало невозможно находиться.

Жительница Махачкалы, обратившаяся в СКР в связи с нарушением прав жильцов общежития на улице Азизова, была вынуждена переехать в арендованную квартиру вместе со своим ребенком-инвалидом. В здании, построенном более 50 лет назад, протекает кровля и разрушаются другие конструкции, инженерные системы изношены, помещения затапливаются, заявила она.

"Кроме того, в прошлом году в общежитии произошел пожар, мер к устранению последствий которого не принято", - говорится в сообщении официального Telegram-канала СКР от 17 июня. В публикации отмечается, что многочисленные обращения жильцов здания к чиновникам "результатов не принесли".

Управление Следкома по Дагестану организовало после обращения махачкалинки процессуальную проверку. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя дагестанского управления "доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении". Ход проверки контролируется в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе Следкома.

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