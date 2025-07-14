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12:52, 14 июля 2025

Азербайджанский оппозиционер Керимли заключен в карцер

Эльбаи Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/aktivist-pnfa-prigovoren-k-6-godam-lisheniya-svobody-2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане отбывающий тюремное наказание активист партии Народного фронта Эльбаи Керимли избит и заключен в карцер после того, как выступил с протестом перед прибывшими в колонию представителями минюста и пенитенциарной службы.

Как писал "Кавказский узел",  в июне 2024 года апелляционная инстанция в Баку сократила с шести до пяти лет срок лишения свободы члену оппозиционной партии Эльбаи Керимли, осужденному по делу о хранении наркотиков. 

Эльбаи Керимли был задержан в августе 2023 года и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли отверг обвинение и заявил, что его преследуют за сделанную им надпись "Сталин" на постаменте памятника Гейдару Алиеву - отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Керимли был заключен в карцер в исправительном учреждении, об этом его соратникам стало известно 13 июля.  «Мы, получили информацию из колонии о том, что Эльбаи заключен в карцер. На днях колонию посетили представители минюста и пенитенциарной службы и на встрече их с заключенными, Эльбаи резко раскритиковал власти, заявил, что его арестовали по сфабрикованному обвинению. После того, как комиссия ушла Эльбаи избили и бросили в штрафную камеру», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

По словам представителя партии, он не располагает пока точной информации на какой срок Керимли посажен в карцер. «Мы, попросим адвоката посетить Керимли в колонии. Надеемся, что наказание Эльбаи не будет длительным, и ему позволят быстро связаться с нами. У молодого человека нет родных, и он связывается с товарищами по партии», - сказал оппозиционер.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, Эльбаи Керимли вступил в ПНФА за несколько месяцев до ареста, рассказал в январе член президиума высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. "Молодой человек работал курьером по доставке пищи. Он живет один, у него нет родителей, близких родственников. Причиной же ареста стала сделанная им на памятнике Гейдару Алиева надпись: "Сталин". Полицейские его сразу схватили, и потом против него было сфабриковано уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков", - сказал Гусейн.

За время членства в партии Керимли не успел подключиться к ее деятельности, рассказал Гусейн в апреле 2024 года. "Написать слово "Сталин" на памятнике Гейдару Алиеву было его личной инициативой, в партии ему такого задания не давали. Если бы он поделился такой идеей, наверное, мы бы его отговорили от этого, потому что, совершая такой шаг, он подвергал себя совершенно необоснованному риску", - сказал Ильхам Гусейн.

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