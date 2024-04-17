Защита оспорила приговор азербайджанскому оппозиционеру Керимли

17 апреля 2024, 13:26

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В Бакинский апелляционный суд подана жалоба с требованием отменить приговор оппозиционеру Эльбаи Керимли, осужденному на шесть лет тюрьмы по делу о наркотиках, сообщил адвокат. Члены партии Народного фронта Азербайджана регулярно подвергаются уголовным преследованиям, но Керимли за несколько месяцев не успел принять участие в работе партии, рассказали в ПНФА.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли к шести годам лишения свободы, признав его виновным по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

Эльбаи Керимли был задержан в августе 2023 года и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли отверг обвинение и заявил, что его преследуют за сделанную им надпись "Сталин" на постаменте памятника Гейдару Алиеву - отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодня на приговор Эльбаи Керимли подана апелляционная жалоба, в течение 20 дней в Бакинском апелляционном суде должно быть назначено и проведено предварительное заседание по ней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Немат Керимли.

В апелляционной жалобе содержится просьба отменить приговор и прекратить дело по оправдательным основаниям, отметил он. "Приговор в отношении Эльбаи Керимли незаконен, потому что в деле нет достоверных доказательств его вины. Утверждается, что у него были обнаружены наркотики. Однако обвинение основывается на показаниях двух свидетелей - самих сотрудников полиции. Следствие велось с грубыми процессуальными нарушениями закона. После оперативного мероприятия после задержания Керимли и изъятия у него наркотиков полиция должна была информировать суд с целью проверки соблюдения законности этих действий. Таково требование закона. Но полиция даже не сочла нужным обращаться в суд. Мы обращали на это внимание Бакинского суда по тяжким преступлениям, но тщетно", - сказал адвокат.

Он отметил, что заявление активиста о пытках также было оставлено без внимания. "С целью выбить у Эльбаи признательные показания его подвергали пыткам, в частности, душили. В связи с этим мы отдельно подавали жалобу в Насиминскую районную прокуратуру, но наше обращение даже не было расследовано. На бездействие прокуратуры мы подадим отдельную жалобу в суд", - сказал Немат Керимли.

По его словам, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы активист будет оставаться в СИЗО. "Эльбаи Керимли недавно перевели в СИЗО в новом тюремном комплексе, построенном в бакинском пригороде Умбакы. Это современное учреждение было сдано в конце прошлого года. Условия там нормальные. Эльбаи не жаловался на условия содержания и обращение с ним в данном учреждении", - рассказал адвокат.

Защитник добавил, что у Эльбаи Керимли нет родителей, а из близких родственников только престарелая бабушка. "Пожилая женщина лишь однажды была у него в СИЗО. Здоровье не позволяет ей чаще ходить туда. Ему периодически относят передачи с продуктами товарищи по партии. Но им по закону встречи не полагаются", - сказал адвокат.

Эльбаи Керимли 20 лет, он вступил в ПНФА за несколько месяцев до ареста, рассказал в январе член президиума высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. "Молодой человек работал курьером по доставке пищи. Он живет один, у него нет родителей", - сказал Гусейн.

Однопартийцы остаются на связи с Керимли, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Ильхам Гусейн. "Эльбаи раз в месяц звонит, поддерживает со мной связь. Мы регулярно ему относим передачи с продуктами, другими вещами. У него нет родителей, бабушка не в состоянии к нему ходить. Она лишь однажды была у него", - отметил Гусейн.

По его словам, за несколько месяцев членства в партии Керимли не успел проявить себя в ней. "Он так и не успел подключиться к деятельности партии. Молодой человек работал курьером по доставке пищи, и времени особенно и не было у него для участия в партийных делах. Написать слово «Сталин» на памятнике Гейдару Алиеву было его личной инициативой, в партии ему такого задания не давали. Если бы он поделился такой идеей, наверное, мы бы его отговорили от этого, потому что, совершая такой шаг, он подвергал себя совершенно необоснованному риску. Есть другие эффективные способы политической борьбы. Когда его задержали, видимо, стали разбираться и, узнав, что он член ПНФА, на него навесили такое тяжелое обвинение. Но мы до конца будем защищать его права, интересоваться его судьбой, пока он в тюрьме, оказывать посильную помощь", - сказал Ильхам Гусейн.

Девять из 11 арестованных членов ПНФА приговорены к лишению свободы

Сейчас по уголовным обвинениям в тюрьмах содержатся 11 членов ПНФА, добавил он. "Наша партия является главной мишенью репрессий властей. Потому что мы последовательно выступаем за демократические перемены в стране, мы за решительную борьбу с коррупцией, произволом властей. Сейчас 11 членов нашей партии находятся в тюрьмах. Их арестовали за разную деятельность, по разным обвинениям. Но общее в их делах – это фальсификация обвинений и политические мотивы арестов. К примеру, Пюнхана Керимли и Муталлима Оруджева арестовали и осудили по делам о наркотиках после высылки из Германии, где они участвовали в акциях протеста против правительства Азербайджана. Ализамина Салаева и Эльнура Гасанова арестовали за активную деятельность в социальных сетях, и в частности резкую критику полиции. Салаев критиковал Сальянскую полицию за отсутствие борьбы с наркоманией, а Гасанов привлекал внимание к произволу дорожной полиции, применяющей необоснованные штрафы. Салаева арестовали по обвинению в причинении ущерба здоровью потерпевшего. Его ранее также арестовывали в административном порядке и по уголовному делу, кстати, иницированному против него сотрудником полиции. Гасанов арестован по делу о наркотиках", - рассказал Гусейн.

Он отметил, что по делу о наркотиках недавно был арестован и глава Дашкесанской районной организации ПНФА Сахиб Мамедзаде. По мнению Гусейна, Мамедзаде арестовали за выступления в социальных сетях и критику присвоения чиновниками-олигархами пастбищ в районе.

По обвинениям, связанным с наркотиками, арестованы также члены партии, известные активной деятельностью в социальных сетях: Шахин Гаджиев и Рази Алышов.

"Эльхана Алиева арестовали за «подделку документов» и «мошенничество». Но истинная причина ареста заключается, конечно, в том, что, будучи членом орготдела партии, он активно участвовал в кампании по сбору подписей для перегистрации партии. Он также активно участвовал в организации протестных акций", - сказал Гусейн.

Кроме того, телохранитель лидера партии Али Керимли Ниямеддин Ахмедов был осужден за «финансирование терроризма». «Абсурднейшее обвинение. В деле нет факта терроризма. Все обвинение надуманно, голословно. Ниямеддина арестовали на самом деле за то, что он отказался оговорить лидера партии Али Керимли в том, что он якобы получал из-за рубежа финансовые средства и планировал акции по дестабилизации в стране. За несгибаемость Ниямеддину назначили суровое наказание – 13 лет лишения свободы», - сказал Ильхам Гусейн.

Он также обратил внимание на дело Агиля Гумбатова, который резко критиковал в социальных сетях власти за несправедливую социальную политику, требовал назначения многодетным семьям материальной помощи за воспитание детей.

"Против Агиля была совершена провокация, он якобы ударил ножом человека. На самом деле Агиль зарабатывал выносом мусора из частных дворов и был вызван самим этим человеком. Не успел он войти к ним в двор, как сразу приехала полиция и Агиля арестовали якобы за нанесение ножевого ранения", - напомнил Гусейн.

Свидетельством предвзятости к активистам ПНФА Ильхам Гусейн назвал оперативное заключение их под стражу на период следствия. "Как правило, членов ПНФА подвергают предварительному заключению. В настоящее время в отношении 9 из 11 активистов уже вынесены приговоры о лишении свободы на 4, 5, 6 и более лет. Еще двое пока находятся под предварительным следствием или только предстали перед судом", - отметил Гусейн.

Представитель МВД Азербайджана отверг утверждения о политических мотивах ареста членов ПНФА. Членство в какой-либо партии не освобождает от ответственности, а вина конкретных лиц была доказана судом, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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