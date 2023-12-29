Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в СИЗО

29 декабря 2023, 18:42

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Суд на 20 дней продлил срок ареста активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльбаи Керимли, обвиняемого по делу о наркотиках. Керимли отверг обвинение и объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли был задержан в августе, его соратники по партии узнали об этом только 25 октября. Выяснилось, что он арестован по делу о наркотиках.

Насиминский районный суд 28 декабря продлил на 20 дней срок предварительного заключения Эльбаи Керимли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"В ходе судебного процесса Эльбаи сказал, что днем ранее он объявил голодовку в знак протеста против его уголовного преследования. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 234.4.3 УК Азербайджана), активисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Молодой человек отвергает обвинение. Он говорит, что его преследуют за совершенную им надпись на постаменте памятнику Гейдару Алиеву. И действительно на сегодняшний день следствие не представило достоверных доказательств вины молодого человека по делу о наркотиках. Первоначально его арестовали на четыре месяца. Но следствию этого времени оказалось мало, и они еще запросили 20 дней", - сказал Керимли.

Он отметил, что защита подаст апелляцию на продление ареста. "Но это можно будет сделать уже после праздников (с 31 декабря по 6 января включительно). Пока ее рассмотрят наверное, уже начнется судебное следствие над молодым человеком", - отметил Керимли.

По его словам, после объявления голодовки активиста не изолировали от других заключенных.

Член Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" выразил тревогу за судьбу арестованного активиста.

"Проблема в том, что у Эльбаи нет родителей и близких родственников. Есть дальние родственники, но они не интересуются им. С ним в СИЗО нет регулярной связи. Оказалось, что его арестовали за то, что он написал на постаменте памятника Гейдара Алиева надпись "Сталин". Наказание за это максимум могло быть штрафом. Однако его привлекли не за "порчу памятника", а по сфабрикованному обвинению в наркотиках", - сказал Гусейн.

По его словам, в связи с объявленной голодовкой соратники не могут получать информацию о состоянии Керимли.

"После октября он лишь дважды звонил мне. Нам встреч с ним не дают. Мы можем только относить ему передачи в СИЗО. Ему также не позволяют регулярно звонить адвокату. С другой стороны, у нас нехватка правозащитных адвокатов. Мы еле привлекли к защите Немата Керимли. Но он сильно загружен другими делами, потому что защищает многих других политзаключенных и не может часто посещать Эльбаи. Да еще впереди семь нерабочих праздничных дней (с 31 декабря по 6 января включительно). Очень тревожно за здоровье Эльбаи", - продолжил оппозиционер Гусейн.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2016 года активисты Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были приговорены к 10 годам заключения по делу о наркотиках. Они назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək" (Поздравляем с праздником рабов) и "F**k the system" (Долой систему).

В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы. В январе 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, назначил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости.

5 мая 2021 года друзья Байрама Мамедова сообщили, что турецкая полиция обнаружила его тело в море. Полиция заявила, что Мамедов погиб в результате несчастного случая, но его друзья усомнились в этой версии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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