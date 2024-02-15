Ализамин Салаев. Скриншот видео со страницы в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)

15 февраля 2024, 02:14

Ализамин Салаев пожаловался на ухудшение условий содержания под стражей

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, отбывающий срок по обвинению в нападении на прохожего, пожаловался на ухудшение условий содержания в исправительном учреждении и пригрозил сухой голодовкой. В пенитенциарной службе жалобы Салаева назвали необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаев были предъявлены обвинения в нападении на прохожего. Сам Салаев утверждал, что это он подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования активист объявлял голодовку, во время которой дважды впадал в кому. 22 мая 2023 года суд приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. Защита оппозиционера обжаловала это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе.

Ализамин Салаев подвергается в тюремном заключении давлению, сообщили его супруга и соратники. Супруга оппозиционера Саида Салаева рассказала, что 13 февраля в ходе телефонного разговора с ней муж пожаловался на проблемы со здоровьем и на ухудшение условий его содержания.

«Ализамин сказал, что у него ноги отекли, осложнились проблемы с сердцем. Его обещали в ближайшее время направить в лечебное учреждение пенитенциарной службы, но ему поменяли барак. А в новом здании больше заключенных, очень тесно, бытовые условия хуже, очень мало санузлов, помещения плохо обогреваются. Это еще более угнетает его, усугубляет проблемы со здоровьем», - рассказала Салаева корреспонденту «Кавказского узла».

Активист сообщил супруге, что если ему не восстановят прежние условия содержания и не обеспечат эффективную медицинскую помощь, то он вновь станет проводить голодовку.

Саида Салаева выразила беспокойство за здоровье мужа. «Ализамин уже голодал 115-суток. Потом еще раз некоторое время проводил голодовку. Он и так подорвал здоровье. Новая голодовка может привести к необратимым процессам в его здоровье», - объяснила она свои опасения.

«Мало того, что Ализамина Салаева арестовали по надуманному обвинению, так ему и в тюрьме не дают покоя. Он передал товарищам по партии, что на него оказывается давление в колонии, и если это не прекратится, то он начнет голодовку, причем сухую. Обрекать человека с больным сердцем на сухую голодовку - это по сути является посягательством на его жизнь», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава ПНФА Али Керимли.

Однако в отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что информация о создании Салаеву проблем в месте отбывания наказания не соответствует действительности. «Он остается на прежнем месте, не голодает, 13 февраля для него приняли передачу от близких. Никакого давления на него нет», - сказал сотрудник ведомства.

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Примечание:

"Ализамину Салаеву потребовалась помощь врачей в суде", "Ализамин Салаев продолжил голодовку после повторной комы", "Мать Салаева попросила Алиева освободить ее сына".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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