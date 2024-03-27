Азербайджанский оппозиционер Ахмедов прекратил голодовку в колонии

27 марта 2024, 13:23

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Осужденный оппозиционер Ниямеддин Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку, которую проводил в знак протеста против ограничений на визиты родственников, сообщил отец Ахмедова после посещения сына.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья члена партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова ухудшилось на 15-е сутки голодовки, начатой 12 марта, при этом в колонии за ним нет медицинского наблюдения, сообщил 26 марта адвокат, посетивший подзащитного. Однопартийцы призвали Ахмедова прекратить голодовку.

21 марта стало известно, что Ниямеддин Ахмедов проводит голодовку, требуя отмены запрета на встречи с родными и получение передач. Пенитенциарная служба назвала недостоверной информацию о нарушении прав Ахмедова в колонии.

Ниямеддин Ахмедов сегодня, на 16-е сутки, прекратил голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Ариф Ахмедов, который сегодня встретился с сыном в колонии № 12.

"Ниямеддин по нашей просьбе, в связи с обращениями его адвокатов и руководства ПНФА, прекратил голодовку. Конечно, 16 дней отказа от пищи негативно повлияли на здоровье. Он выглядел изможденным. У него по-прежнему низкое кровяное давление", - сказал Ариф Ахмедов.

Акция Ниямеддина Ахмедова частично достигла цели, считает член президиума ПНФА Асиф Юсифли. "Хотя Пенитенциарная служба официально не реагировала на голодовку, но тем не менее акция привлекла общественное внимание. Сегодня ему предоставили встречу с отцом, и мы надеемся, что больше проблем с этим не будет. Ожидаем, что ему будут передавать также приносимые родителями пищевые биодобавки, которые необходимы для занятия спортом в колонии. В целом голодовка напомнила о деле Ниямеддина Ахмедова, который незаконно осужден к тюремному сроку за то, что был телохранителем на общественных началах лидера ПНФА Али Керимли", - сказал Юсифли корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе не подтвердили информацию о голодовке Ахмедова и нарушении его прав в колонии, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в январе 2021 года Ахмедову помимо обвинений в финансировании терроризма предъявили обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. 8 октября 2021 года суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы, апелляционная и кассационная инстанции оставили этот приговор в силе.

В 2020 году Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

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